《全球汇市》美元在美就业数据出炉后保持涨势，薪资数据拖累其脱离日高

* 11月美国薪资涨幅不及预期

* 薪资数据显示通胀仍低－分析师

* 美元从三周高位回落

路透纽约12月8日 - 美元兑欧元和日圆周五上涨，盘中交投震荡，因报告显示11月美国经济创造的就业岗位超过预期，但薪资数据令分析师失望，抑制了美元的涨势。

这可能拖累明年美国的升息步伐，因薪资增长疲弱，反映通胀持续偏低，令美联储倍感纠结，分析师称。

在数据公布后，美元从三周高位回落，而欧元兑美元扳回部分跌幅，但今日仍然下跌。

劳工部周五报告，11月非农就业岗位增加22.8万个，随着近期飓风造成的影响逐步消退，企业普遍加大招聘力度。接受路透访查的分析师预期为增长20万个岗位。

不过，分析师表示，平均时薪低于预期。11月平均时薪增长5美分，或0.2%，但分析师原本预计增长0.3%。这导致上月薪资年增幅为2.5%，弱于预期的增长2.7%。

“缺乏薪资压力，将不会改变美联储在下周会议上升息的意愿，但肯定会成为下任美联储主席明年讨论的重点，”纽约梅隆银行资深全球市场策略师Marvin Loh说。

在数据发布后，美元兑日圆缩减涨幅，但全日仍上涨0.4%，报113.52日圆。欧元兑美元缩减跌幅，周五尾盘持平在1.1767美元。

美元指数升0.1%，报93.899。

市场广泛预期美联储将在下周政策会议上升息，目前预计美联储明年将升息两至三次。

市场已消化下周加息，投资者将更多地关注美联储对明年货币政策前景的暗示。在9月发布的上一季经济预估中，美联储预计明年将加息三次。

摩根大通分析师Michael Feroli认为，明年加息可能多至四次，在下周发布的最新预估中，美联储可能在9月预期的基础上，下调失业率预估，普遍上调国内生产总值(GDP)增长率预估。

“这两项预估调整，应直接支持美联储加快利率正常化步伐，”Feroli说。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)