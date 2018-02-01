《全球汇市》美元在美联储会议后维持涨幅，静待更多数据公布寻求指引

* 美联储略偏鹰派的政策立场支撑美元 * 市场等待美国数据，美元有可能巩固涨势 路透东京2月1日 - 美元兑其他主要货币周四维持温和涨幅，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示对美国的通胀和经济成长抱有信心，交易员目前正在等待一系列经济指标的出炉，其中包括美国非农就业报告。 美联储周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。 “美联储的信号略偏鹰派，但美元的反映不大，因这种立场并不是太出人意料，”巴克莱的资深策略师Shin Kadota说。 “我们看到的美元大量卖盘正开始消退，但美元要进一步反弹，需要有乐观的经济数据支撑，”Kadota说。 即将公布的美国经济数据包括周四将公布的供应管理协会(ISM)制造业指数以及周五将公布的非农就业岗位和平均时薪数据。 美元兑日圆 持稳于109.170，隔夜曾上涨0.4%，脱离上周五所及四个月低点108.280。 美元兑日圆1月累计下跌3.1%，受围绕美国贸易保护主义的担忧，以及日本央行准备开始退出宽松货币政策的猜测等一系列因素拖累。 欧元兑美元 基本持平于1.2419美元，从上日高点1.2475美元回落。 欧元1月份上涨3.5%，一度升至1.25美元上方的三年高点；市场预期欧洲央行今年将开 始推动货币政策正常化。 周三公布的数据显示，上个月欧元区扣除食品和能源的通胀率上升，强化了上述预期。 美元指数 报89.077，从上周触及的三年低点88.438回升。该指数1月份下跌3.2% 。 英镑兑美元 小幅走高至1.4202美元，1月份上涨5%。 澳元兑美元 基本持平于0.8062美元，上日下跌约0.4%。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2420 1.2420 +0.00 +3.53 1.1996 美元/日圆 109.20 109.17 +0.03 -3.08 112.67 欧元/日圆 135.63 135.52 +0.08 +0.33 135.18 美元/瑞郎 0.9315 0.9312 +0.03 -4.39 0.9743 英镑/美元 1.4199 1.4190 +0.06 +5.08 1.3512 美元/加元 1.2305 1.2313 -0.06 -2.16 1.2577 美元/离岸人民币 6.2984 6.2977 +0.01 -3.29 6.5125 澳元/美元 0.8050 0.8054 -0.05 +3.19 0.7801 新西兰元/美元 0.7363 0.7363 +0.00 +3.91 0.7086 澳元/日圆 87.920 87.920 +0.00 +0.03 87.890 新西兰元/日圆 80.430 80.390 +0.05 +0.74 79.840 英镑/日圆 155.03 154.95 +0.05 +1.92 152.11 澳元/新西兰元 1.0931 1.0936 -0.05 -0.69 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/汪红英/王灿；审校 杜明霞/李爽/王颖)