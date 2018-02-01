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February 1, 2018 / 12:48 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元在美联储会议后维持涨幅，静待更多数据公布寻求指引

2 分钟阅读

    * 美联储略偏鹰派的政策立场支撑美元
    * 市场等待美国数据，美元有可能巩固涨势

    路透东京2月1日 - 美元兑其他主要货币周四维持温和涨幅，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示对美国的通胀和经济成长抱有信心，交易员目前正在等待一系列经济指标的出炉，其中包括美国非农就业报告。
    
    美联储周三维持利率不变，但称预计通胀将在今年攀升，表明联储仍可能在新任主席鲍威尔上任后于3月升息。            

    “美联储的信号略偏鹰派，但美元的反映不大，因这种立场并不是太出人意料，”巴克莱的资深策略师Shin Kadota说。
    
    “我们看到的美元大量卖盘正开始消退，但美元要进一步反弹，需要有乐观的经济数据支撑，”Kadota说。
    
    即将公布的美国经济数据包括周四将公布的供应管理协会(ISM)制造业指数以及周五将公布的非农就业岗位和平均时薪数据。
    
    美元兑日圆      持稳于109.170，隔夜曾上涨0.4%，脱离上周五所及四个月低点108.280。
    
    美元兑日圆1月累计下跌3.1%，受围绕美国贸易保护主义的担忧，以及日本央行准备开始退出宽松货币政策的猜测等一系列因素拖累。

    欧元兑美元      基本持平于1.2419美元，从上日高点1.2475美元回落。

    欧元1月份上涨3.5%，一度升至1.25美元上方的三年高点；市场预期欧洲央行今年将开
始推动货币政策正常化。

    周三公布的数据显示，上个月欧元区扣除食品和能源的通胀率上升，强化了上述预期。

    美元指数      报89.077，从上周触及的三年低点88.438回升。该指数1月份下跌3.2%
。

    英镑兑美元        小幅走高至1.4202美元，1月份上涨5%。

    澳元兑美元        基本持平于0.8062美元，上日下跌约0.4%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2420  1.2420  +0.00  +3.53  1.1996
    美元/日圆                   109.20  109.17  +0.03  -3.08  112.67
    欧元/日圆                   135.63  135.52  +0.08  +0.33  135.18
    美元/瑞郎                   0.9315  0.9312  +0.03  -4.39  0.9743
    英镑/美元                   1.4199  1.4190  +0.06  +5.08  1.3512
    美元/加元                   1.2305  1.2313  -0.06  -2.16  1.2577
    美元/离岸人民币             6.2984  6.2977  +0.01  -3.29  6.5125
    澳元/美元                   0.8050  0.8054  -0.05  +3.19  0.7801
    新西兰元/美元               0.7363  0.7363  +0.00  +3.91  0.7086
    澳元/日圆                   87.920  87.920  +0.00  +0.03  87.890
    新西兰元/日圆               80.430  80.390  +0.05  +0.74  79.840
    英镑/日圆                   155.03  154.95  +0.05  +1.92  152.11
    澳元/新西兰元               1.0931  1.0936  -0.05  -0.69  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/汪红英/王灿；审校 杜明霞/李爽/王颖)
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