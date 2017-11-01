《全球汇市》美元在美联储公布政策决定前企稳，新西兰元跳升

* 数据支撑美元，但仍低于上周高位 * 比特币再创纪录高位 * 新西兰元跳涨，受强劲就业数据提振 * 英镑小跌，但在英国本周公布利率决定前维持高位 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦11月1日 - 美元兑一篮子货币周三企稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将公布的政策决定；之前受困的新西兰元跳升，受好于预期的就业数据提振。 周三稍晚，美联储料将维持利率不变，但投资者将关注是否有新迹象显示美联储下个月将一如预期再度加息，以及2018年的加息时机。不过，他们认为美联储的决定不会引发巨大的市场反应。 “即使美联储暗示‘未来几个月’应该会调整政策，可能也对美元没有太大影响，因为对于12月13日会议升息25个基点的预期，市场已经消化了23个基点，”ING外汇策略主管Chris Turner称。 美元指数 上涨0.1%，至94.680，但仍低于周五触及的三个月高点95.150。 欧元/美元 持平报1.1642美元。 分析师称，在周五公布重要的非农就业报告之前，投资人将关注稍晚公布的美国ADP就业数据。 投资人也将注意美国华府消息，周三稍晚共和党议员可能推出一项减税议案，美国财政部将公布再融资计划。 投资人也将搜寻谁可能是下任美联储主席的线索。美国总统特朗普在预料将在出访亚洲之前于周四宣布美联储主席人选，媒体报导称美联储理事鲍威尔可能获提名，在现任主席叶伦明年2月任期届满后接手。 新西兰元兑美元 掠美其他亚洲货币，大涨1.2%至0.6931美元，因数据显示新西兰失业率降至九年低点4.6%。 新西兰元在最近几周承压，工党领导的新联合政府的左倾政策令市场担忧，其中包括控制外国投资和移民。 RBC Capital Markets驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示：“财政不确定性和新政府政策相关担忧导致新西兰元超卖，所以市场倾向于出现轧空。” 她表示：“事实上新西兰政府的政策立场远不像欧洲等地区那样极端。” 比特币 再创新高，在欧洲交易平台Bitstamp上触及6,452美元，因人们押注比特币可能将进入金融业主流领域，此前全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)集团 称，今年稍后将推出比特币期货合约。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1637 1.1644 -0.06 +10.69 1.0513 美元/日圆 113.98 113.62 +0.32 -2.47 116.87 欧元/日圆 132.65 132.32 +0.25 +7.72 123.14 美元/瑞郎 1.0001 0.9975 +0.26 -1.74 1.0178 英镑/美元 1.3292 1.3282 +0.08 +7.75 1.2336 美元/加元 1.2881 1.2884 -0.02 -4.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.6153 6.6313 -0.24 -5.12 6.9726 澳元/美元 0.7681 0.7655 +0.34 +6.46 0.7215 新西兰元/美元 0.6917 0.6845 +1.05 -0.35 0.6941 欧元/瑞郎 1.1638 1.1618 +0.17 +8.59 1.0717 欧元/英镑 0.8752 0.8765 -0.15 +2.75 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.7492 9.7535 -0.04 +1.77 9.5799 美元/挪威克朗 8.1609 8.1666 -0.07 -5.51 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/蔡美珍/张明钧/于春红; 审校 高琦/孙茉莉/刘秀红/汪红英)