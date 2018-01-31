《全球汇市》美元在美联储政策声明发布后上涨，欧元徘徊在平盘附近

* 美元在美联储政策会议结后转升

* 美元仍将创下2016年3月来最大单月跌幅

* 欧元在美联储政策声明发布后回软，徘徊在平盘附近

路透纽约1月31日 - 美元周三由跌转升，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布维持利率不变，但预计通胀将在今年攀升。而欧元回落，尾盘徘徊在平盘附近。

美联储周三结束为期两天货币政策会议，维持联邦基金利率目标区间在1.25-1.50%不变。不过，美联储表示，由于就业市场、家庭支出和资本投资稳健增长，预计经济将在2018年适度扩张，就业市场继续保持强劲。

“这是美联储之前所说的延续，措辞几乎没有改变，”Allianz Investment Management资本市场部门主管表示。“他们确实暗示将会进一步加息。 这是否为3月铺垫？有可能。”

1955 GMT，美元兑一篮子六种货币上涨0.04%，至89.192。美元1月月线势将下跌超过3%，为2016年3月来最大月度跌幅。

Allianz的Bredemus表示，他相信周三的美联储政策声明不会对美元造成重大的影响。

日圆兑美元纽约尾盘跌0.40%，报109.22日圆。

稍早，日本央行增加了购买中期日本公债，此举被视为该央行对公债收益率进一步上涨发出警告。

交易商现在关注周五将出炉的美国就业报告，将包括非农就业岗位人数和平均时薪数据。

ADP Research Institute周三表示，美国1月民间就业岗位增加23.4万个，超过路透访查分析师预期的增加18.5万个。该数据发布后，对美元的影响不大。

另外，美国总统特朗普周二晚上发表首次的国情咨文演说，但无助美元多头。

特朗普敦促国会通过立法确保至少1.5万亿美元的新的基建新支出。他还敦促存在严重分歧的共和党和民主党人在移民和基础设施问题上互相让步。但他在移民问题上采取强硬路线。

**欧元走势**

在美联储政策声明发布后，欧元回软，徘徊在平盘附近，纽约尾盘上涨0.02%，报1.2403美元。

欧元稍早攀升，因稍早数据显示1月欧元区基础通胀稳固，令外界仍然预计欧洲央行可能很快撤走刺激政策。

欧元区1月扣除食品和能源的基础通胀同比增幅提高至1.2%，上月同比上升1.1%，但总体通胀升幅放缓。

欧元在1月势将录得2017年7月来最大单月涨幅。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)