《全球汇市》美元在13个月低位附近挣扎，受累于美国政治忧虑

* 美元在低位打转，斯派塞辞职料进一步打击特朗普 * 欧元兑美元接近23个月高位，日圆兑美元处于五周高位 * 美元要想脱离低位，需有强劲美国数据拉动 路透东京7月24日 - 美元指数周一在13个月低位附近挣扎，因美国政治问题削弱了国会将很快通过总统特朗普的刺激和税改计划的希望。 受到俄罗斯涉嫌干扰大选调查困扰的特朗普政府遭遇新的打击，周五白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)辞职，结束了短暂而喧闹的任期。 美元指数 鲜有变动，交投在93.854，此前曾触及2016年6月以来的最低位93.847。 “美元要想在近期内反弹，则需美国收益率反弹，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa称。 “当前的美国政治局势对美国收益率构成重压，因此需要强劲的美国数据来推动美国收益率脱离低位。” 指标10年期美债收益率 周五创下三周低位，美股回落引发对美债的避险需求。 欧元兑美元 小升0.2%至1.1681美元，周五升至23个月高位1.1683美元。 近几周在市场将欧洲央行总裁德拉吉的谈话解读为鹰派后，欧元一直看多。 美元兑日圆 下跌0.2%至110.965日圆，日圆触及五周高位。 澳元兑美元 报0.7925美元，从周五所及的26个月高位0.7992美元滑落。 澳元原本趁着美元普跌之势走强，但之后澳元涨势受澳洲央行副总裁德贝尔(Guy Debelle)周五发表的鸽派评论削弱。 新西兰元兑美元 表现较佳，仍接近周五所及的2016年9月来高位0.7460美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1675 1.1661 +0.12 +11.05 1.0513 美元/日圆 110.89 111.10 -0.19 -5.12 116.87 欧元/日圆 129.46 129.61 -0.12 +5.13 123.14 美元/瑞郎 0.9453 0.9455 -0.02 -7.12 1.0178 英镑/美元 1.3000 1.2992 +0.06 +5.38 1.2336 美元/加元 1.2544 1.2537 +0.06 -6.60 1.3430 美元/离岸人民币 6.7566 6.7566 +0.00 -3.10 6.9726 澳元/美元 0.7914 0.7911 +0.04 +9.69 0.7215 新西兰元/美元 0.7446 0.7454 -0.11 +7.28 0.6941 澳元/日圆 87.810 87.920 -0.13 +4.14 84.320 新西兰元/日圆 82.580 82.800 -0.27 +1.74 81.170 英镑/日圆 144.18 144.42 -0.17 +0.11 144.02 澳元/新西兰元 1.0632 1.0610 +0.21 +2.40 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/侯雪苹/戴素萍/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫/李爽)