《全球汇市》美元在2018年开局处于守势，亚币小涨

* 美元指数在三个月低点附近徘徊 * 欧元持稳，在1.20美元关口上方交投 * 亚币兑美元小幅上涨 * 人民币触及9月初以来最高水准 路透新加坡1月2日 - 2018年第一个交易日，美元兑一篮子货币在三个月低点附近徘徊，人民币等亚洲货币新年以涨势开局。 美元指数 报92.162。上周五一度低见9月22日以来最低位92.080。 2017年全年来说，美元指数跌逾9.8%，创下2003年以来最差年度表现。 美元2017年下跌，部分因美国以外地区经济成长加速，其他国家央行趋向于收紧货币政策、降低美联储和其他央行间利率走向的背离程度。 欧元兑美元 当日涨0.1%至1.2018美元；2017年累计涨14%，创下2003年以来最佳年度表现。 欧元在2017年最后一周上涨1.1%，再度接近9月所及的两年半高点1.2092。 除了意大利3月大选等政治因素，2018年影响欧元的一个关键因素是欧洲央行如何推进缩减其大规模货币刺激措施。 鉴于美元处于守势，新兴亚洲货币攀高。人民币兑美元 一度升至6.4922，创9月8日以来最强水准。 “今天市场的要点是，欧元升至1.20美元上方，以及人民币突破6.5，”三井住友银行驻新加坡的资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。 “受这种走势推动，亚洲货币普遍走强，”Okagawa表示，其并称指标美国10年期公债收益率在2017年底时下跌，打压了美元。 美元的疲弱基调帮助提振坡元，坡元兑美元 一度升至1.3322坡元，为2016年6月以来最强劲水准 。 此外，周二公布的数据显示，新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温；不过服务业复苏表现，令外 界更加预期新加坡金管局(MAS)最快可能4月收紧货币政策。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易平台下跌2.0%至13,175美元左右。 比特币2017年全年涨逾1,300%。 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2024 1.2008 +0.13 +0.23 1.1996 美元/日圆 112.68 112.64 +0.04 +0.01 112.67 欧元/日圆 135.50 135.20 +0.22 +0.24 135.18 美元/瑞郎 0.9735 0.9743 -0.08 -0.08 0.9743 英镑/美元 1.3519 1.3501 +0.13 +0.05 1.3512 美元/加元 1.2530 1.2542 -0.10 -0.37 1.2577 美元/离岸人民币 6.4935 6.5125 -0.29 -0.29 6.5125 澳元/美元 0.7838 0.7803 +0.45 +0.47 0.7801 新西兰元/美元 0.7120 0.7104 +0.23 +0.48 0.7086 澳元/日圆 88.330 87.890 +0.50 +0.50 87.890 新西兰元/日圆 80.240 79.840 +0.50 +0.50 79.840 英镑/日圆 152.35 152.22 +0.09 +0.16 152.11 澳元/新西兰元 1.1005 1.1007 -0.02 -0.02 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/于春红/王兴亚/张若琪; 审校 张涛/许娜/于春红)