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2017年6月23日 / 凌晨3点21分 / 2 个月前

《全球汇市》美元基本持稳，油价反弹提振商品货币

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元持稳，等待下周美国数据以寻觅通胀方面的线索
    * 加元和挪威克朗守住隔夜涨幅
    * 英镑触及三日高点，此前英国央行官员福布斯发表立场强硬的讲话

    路透东京6月23日 - 美元周五变动甚微，交易员在下周美国公布通胀相关指标之前持观望态度，加元等商品货币守住之前因油价反弹而录得的涨幅。
    
    美元指数      基本持平于97.492。

    美元指数周二曾升至一个月高点97.871。美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周升息，并为今年稍晚进一步收紧政策敞开大门。但该指数随后在窄幅区间内波动，等待新的交投线索。
    
    “虽然市场能从上周美联储会议中获得激励，但鉴于本周缺乏重要经济指标和政治事件，影响美元走向的因素的确不多，”巴克莱资深策略师Shin Kadota说。
    
    “但通胀数据可能成为下周汇市交投的主题，下周美国将发布多项通胀指标。由于本周油价下跌令美国通胀前景蒙阴，这些数据将很关键。”
    
    美国下周将出炉的数据包括6月消费者信心指数、成屋待完成销售、原油库存、第一季国内生产总值(GDP)终值，以及个人消费支出(PCE)物价指数 。

    “虽然大多数美国指标都值得关注，但真正影响美元走势的是薪资和通胀相关数据，以及两周后的非农就业数据，”SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji称。
    
    美元兑日圆      持平在111.320，周二曾触及近一个月高点111.790，随后美债收益率因油价下跌回落，美元兑日圆也跟随下滑。美元周线仍有望上涨0.4%。
    
    欧元      亦持稳，交投在1.1158美元，周线料跌0.4%左右。
    
    商品相关货币守住海外市场录得的大幅涨幅，隔夜油价从10个月低点反弹，带动商品货币走升。       

    加元兑美元        持平，报1.3223加元，周四上涨0.75%。

    加元亦从强健的国内零售销售数据中获得支撑。零售销售数据提振了人们对加拿大央行7月升息的预期。

    挪威克朗兑美元      几无变动，报8.4887克朗，隔夜上涨0.5%左右。挪威央行称，未来一段时间挪威克朗汇率可能会有所上升，还称降息不再是可能选项，这亦对克朗构成支撑。            
    
    英镑兑美元        上涨0.1%至1.2700，为三日最高点；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四表示，英国利率‘开始上调’不应再推迟，之后英镑获得动能。            

    英国央行官员本周就升息问题发出了相互矛盾的信号，包括央行总裁
卡尼周二称现在并不是升息的时候，令英镑坐上过山车。
    
    英镑兑美元      周一触及高点1.2814，到周三又最低跌至1.2589美
元，触及两个月最低。
    
    澳元兑美元        涨0.1%至0.7547，新西兰元兑美元        跌0.
1%至0.7258。
    
                                          纽约   当日  今年来  2
016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  
收市价
    
    欧元/美元                   1.1158  1.1150  +0.07  +6.14  1.
0513
    美元/日圆                   111.34  111.32  +0.02  -4.73  11
6.87
    欧元/日圆                   124.23  124.12  +0.09  +0.89  12
3.14
    美元/瑞郎                   0.9708  0.9718  -0.10  -4.62  1.
0178
    英镑/美元                   1.2697  1.2681  +0.13  +2.93  1.
2336
    美元/加元                   1.3229  1.3232  -0.02  -1.50  1.
3430
    美元/离岸人民币             6.8429  6.8365  +0.09  -1.86  6.
9726
    澳元/美元                   0.7544  0.7541  +0.04  +4.56  0.
7215
    新西兰元/美元               0.7256  0.7263  -0.10  +4.54  0.
6941
    澳元/日圆                   84.010  83.940  +0.08  -0.37  84
.320
    新西兰元/日圆               80.810  80.840  -0.04  -0.44  81
.170
    英镑/日圆                   141.38  141.16  +0.16  -1.83  14
4.02
    澳元/新西兰元               1.0394  1.0377  +0.16  +0.11  1.
0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)
报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫/侯雪苹/王兴亚/刘秀红；审校 高琦/戴素萍/艾茂林/李爽/王洋)

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