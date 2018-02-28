《全球汇市》美元处于三周高点附近，鲍威尔国会证词强化升息预期

* 美元指数处于周二所及三周高点附近 * 欧元触及2月9日以来最低 * 美联储主席鲍威尔国会首秀，证词基调鹰派 路透新加坡2月28日 - 美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。 鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对2018年将升息四次的预期升温。 美联储12月公布的最新一批经济预期显示，今年可能将升息3次。 美元指数 最新报90.414，周二曾触及近90.50的高位，为近三周来最高。 “个人来讲，我好奇他(鲍威尔)的评论对经济是否都那么乐观，但市场似乎是这样解读的，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。 “美国经济前几年遭遇的“逆风”已转变为“东风”，”鲍威尔说，他指的是近期的财政政策调整和全球经济复苏。 美联储料将在3月举行的下次政策会议上实行2018年首次升息，届时还将公布最新经济预测，鲍威尔也将举行他上任后的首个记者会。 美元兑日圆 上涨0.1%至107.43日圆，周二为上涨0.4%，继续从2月16日触及的15个月低点105.545回升。 三井住友银行的Okagawa表示，在3月日本财年底之前，日本市场人士出脱美元的可能性，可能减缓美元未来几周的涨势。 “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可能就会逐渐展现强势，”Okagawa指出。 欧元 持稳于1.2235美元，此前曾短暂跌至2月9日以来低位1.2221美元。自从在2月16日攀抵三年高位1.2556美元后，欧元即失去动能。 分析师们表示，随着意大利周日大选投票，加上德国主要政党关于结盟协议所做的决定，可望确保梅克尔第四任总理的任期 ，欧元汇价有可能上下震荡。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2234 1.2231 +0.02 +1.98 1.1996 美元/日圆 107.28 107.31 -0.03 -4.78 112.67 欧元/日圆 131.25 131.29 -0.03 -2.91 135.18 美元/瑞郎 0.9389 0.9388 +0.01 -3.63 0.9743 英镑/美元 1.3904 1.3907 -0.02 +2.90 1.3512 美元/加元 1.2764 1.2774 -0.08 +1.49 1.2577 美元/离岸人民币 6.3244 6.3252 -0.01 -2.89 6.5125 澳元/美元 0.7792 0.7789 +0.04 -0.12 0.7801 新西兰元/美元 0.7234 0.7234 +0.00 +2.09 0.7086 澳元/日圆 83.590 83.600 -0.01 -4.89 87.890 新西兰元/日圆 77.620 77.640 -0.03 -2.78 79.840 英镑/日圆 149.16 149.24 -0.05 -1.94 152.11 澳元/新西兰元 1.0767 1.0765 +0.02 -2.18 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/杜明霞/龚芳审校 李婷仪/许娜)