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February 28, 2018 / 1:08 AM / a day ago

《全球汇市》美元处于三周高点附近，鲍威尔国会证词强化升息预期

2 分钟阅读

    * 美元指数处于周二所及三周高点附近
    * 欧元触及2月9日以来最低
    * 美联储主席鲍威尔国会首秀，证词基调鹰派

    路透新加坡2月28日 - 美元兑一篮子货币周三处于三周高点附近，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔之前对经济发表了乐观看法，这增强了对美联储今年将进一步升息的预期。
    
    鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证，承认近来经济走强，这番言论促使投资者对2018年将升息四次的预期升温。            

    美联储12月公布的最新一批经济预期显示，今年可能将升息3次。
    
    美元指数      最新报90.414，周二曾触及近90.50的高位，为近三周来最高。
    
    “个人来讲，我好奇他(鲍威尔)的评论对经济是否都那么乐观，但市场似乎是这样解读的，”三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称。

    “美国经济前几年遭遇的“逆风”已转变为“东风”，”鲍威尔说，他指的是近期的财政政策调整和全球经济复苏。            
    
    美联储料将在3月举行的下次政策会议上实行2018年首次升息，届时还将公布最新经济预测，鲍威尔也将举行他上任后的首个记者会。
    
    美元兑日圆      上涨0.1%至107.43日圆，周二为上涨0.4%，继续从2月16日触及的15个月低点105.545回升。

    三井住友银行的Okagawa表示，在3月日本财年底之前，日本市场人士出脱美元的可能性，可能减缓美元未来几周的涨势。
    
    “一旦过了3月中旬，出口商及资金汇回的风潮消退，美元兑日圆可能就会逐渐展现强势，”Okagawa指出。
    
    欧元      持稳于1.2235美元，此前曾短暂跌至2月9日以来低位1.2221美元。自从在2月16日攀抵三年高位1.2556美元后，欧元即失去动能。
    
    分析师们表示，随着意大利周日大选投票，加上德国主要政党关于结盟协议所做的决定，可望确保梅克尔第四任总理的任期            ，欧元汇价有可能上下震荡。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.2234  1.2231  +0.02  +1.98  1.1996
    美元/日圆                   107.28  107.31  -0.03  -4.78  112.67
    欧元/日圆                   131.25  131.29  -0.03  -2.91  135.18
    美元/瑞郎                   0.9389  0.9388  +0.01  -3.63  0.9743
    英镑/美元                   1.3904  1.3907  -0.02  +2.90  1.3512
    美元/加元                   1.2764  1.2774  -0.08  +1.49  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3244  6.3252  -0.01  -2.89  6.5125
    澳元/美元                   0.7792  0.7789  +0.04  -0.12  0.7801
    新西兰元/美元               0.7234  0.7234  +0.00  +2.09  0.7086
    澳元/日圆                   83.590  83.600  -0.01  -4.89  87.890
    新西兰元/日圆               77.620  77.640  -0.03  -2.78  79.840
    英镑/日圆                   149.16  149.24  -0.05  -1.94  152.11
    澳元/新西兰元               1.0767  1.0765  +0.02  -2.18  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/王丽鑫/杜明霞/龚芳审校 李婷仪/许娜)
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