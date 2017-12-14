《全球汇市》美元处于守势，之前美联储维持利率展望不变

* 美元处于守势，之前在美联储公布决议后下滑 * 美联储加息，维持利率政策展望不变 * 中国跟随美联储上调市场利率 * 主要货币对中国举动的反应有限 * 澳元走高，澳洲就业数据强于预期 路透新加坡12月14日 - 美元周四保持守势。之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期升息，对未来几年的利率展望维持不变，随后美元挫跌。 继美联储升息之后，中国小幅上调公开市场利率，主要货币对此反应有限。 美元指数 跌0.1%至93.372，周三跌0.7%。 美联储周三一如预期将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%。美联储还预计2018年和2019年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。 交易员和分析师表示，由于美联储维持利率预估不变，而非上调预估，因此美元在美联储政策声明公布后承压。 新加坡Oanda亚太区交易主管Stephen Innes表示，此前一些市场参与者一直在猜测，美联储可能把明年的升息次数预期提高至四次。 “从市场的角度来看，任何倾向这种观点的人都基本上夺门而逃了，”Innes说，指美联储会议后美元下跌。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.62日圆，周三则跌0.9%，已经脱离周二创下的四周高点113.75日圆。 欧元兑美元 亦小涨0.1%至1.1836美元，周三上涨0.7%。 美元周三走软，此前公布的美国核心消费者价格指数(CPI)显示通胀放缓，加剧了有关美联储明年或无法多次加息的担忧。 但一些分析师认为，包括减税在内的美国税改有望取得进展，这为美元提供支持。 美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整体计划进行最终表 决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，并调降富裕人群的税率。 在美联储加息数小时后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。 “上调五个基点并不会有很大影响。但此举是朝正确方向传递了一个重要的象征性讯号，即利率在上行，”新加坡大华银行 市场策略部主管Heng Koon How表示。 Heng补充称，中国此举凸显出全球正在逐步收紧货币政策。 数据显示澳洲11月就业人口连续第14个月增长，创下1990年代初以来的最长增长期 ，推动澳元兑美元 触及一个月高位0.7675，日内最新上涨0.4%至0.7665。 周四稍晚，投资者将重点关注欧洲央行(ECB)和英国央行的货币政策决议。 外界广泛预期英国央行将维持利率在0.5%不变，上月进行了2007年以来的首度升息。 欧洲央行料维持利率稳定，讨论对维持目前超宽松水平货币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1836 1.1825 +0.09 +12.58 1.0513 美元/日圆 112.57 112.53 +0.04 -3.68 116.87 欧元/日圆 133.24 133.08 +0.12 +8.20 123.14 美元/瑞郎 0.9841 0.9854 -0.13 -3.31 1.0178 英镑/美元 1.3432 1.3418 +0.10 +8.88 1.2336 美元/加元 1.2807 1.2813 -0.05 -4.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.6073 6.6126 -0.08 -5.24 6.9726 澳元/美元 0.7669 0.7636 +0.43 +6.29 0.7215 新西兰元/美元 0.7004 0.7021 -0.24 +0.91 0.6941 澳元/日圆 86.340 85.940 +0.47 +2.40 84.320 新西兰元/日圆 78.850 79.030 -0.23 -2.86 81.170 英镑/日圆 151.22 151.00 +0.15 +5.00 144.02 澳元/新西兰元 1.0948 1.0868 +0.74 +5.44 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王灿/侯雪苹/李爽/艾茂林; 审校 王丽鑫/张涛/高琦/孙茉莉/刘秀红)