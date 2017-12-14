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#亚洲
December 14, 2017 / 4:09 AM / a day ago

《全球汇市》美元处于守势，之前美联储维持利率展望不变

3 分钟阅读

    * 美元处于守势，之前在美联储公布决议后下滑
    * 美联储加息，维持利率政策展望不变
    * 中国跟随美联储上调市场利率
    * 主要货币对中国举动的反应有限
    * 澳元走高，澳洲就业数据强于预期

    路透新加坡12月14日 - 美元周四保持守势。之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期升息，对未来几年的利率展望维持不变，随后美元挫跌。

    继美联储升息之后，中国小幅上调公开市场利率，主要货币对此反应有限。            

    美元指数      跌0.1%至93.372，周三跌0.7%。

    美联储周三一如预期将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%。美联储还预计2018年和2019年每年升息三次。这与上次9月会议上的预估一致。            

    交易员和分析师表示，由于美联储维持利率预估不变，而非上调预估，因此美元在美联储政策声明公布后承压。

    新加坡Oanda亚太区交易主管Stephen Innes表示，此前一些市场参与者一直在猜测，美联储可能把明年的升息次数预期提高至四次。

    “从市场的角度来看，任何倾向这种观点的人都基本上夺门而逃了，”Innes说，指美联储会议后美元下跌。
    
    美元兑日圆      小涨0.1%至112.62日圆，周三则跌0.9%，已经脱离周二创下的四周高点113.75日圆。
    
    欧元兑美元      亦小涨0.1%至1.1836美元，周三上涨0.7%。
    
    美元周三走软，此前公布的美国核心消费者价格指数(CPI)显示通胀放缓，加剧了有关美联储明年或无法多次加息的担忧。
    
    但一些分析师认为，包括减税在内的美国税改有望取得进展，这为美元提供支持。

    美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整体计划进行最终表 决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，并调降富裕人群的税率。            
    
    在美联储加息数小时后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。            
    
    “上调五个基点并不会有很大影响。但此举是朝正确方向传递了一个重要的象征性讯号，即利率在上行，”新加坡大华银行         市场策略部主管Heng Koon How表示。
    
    Heng补充称，中国此举凸显出全球正在逐步收紧货币政策。

    数据显示澳洲11月就业人口连续第14个月增长，创下1990年代初以来的最长增长期            ，推动澳元兑美元        触及一个月高位0.7675，日内最新上涨0.4%至0.7665。
    
    周四稍晚，投资者将重点关注欧洲央行(ECB)和英国央行的货币政策决议。
    
    外界广泛预期英国央行将维持利率在0.5%不变，上月进行了2007年以来的首度升息。
    
    欧洲央行料维持利率稳定，讨论对维持目前超宽松水平货币政策的承诺做一些调整，但最终仍会重申其政策立场。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1836  1.1825  +0.09 +12.58  1.0513
    美元/日圆                   112.57  112.53  +0.04  -3.68  116.87
    欧元/日圆                   133.24  133.08  +0.12  +8.20  123.14
    美元/瑞郎                   0.9841  0.9854  -0.13  -3.31  1.0178
    英镑/美元                   1.3432  1.3418  +0.10  +8.88  1.2336
    美元/加元                   1.2807  1.2813  -0.05  -4.64  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6073  6.6126  -0.08  -5.24  6.9726
    澳元/美元                   0.7669  0.7636  +0.43  +6.29  0.7215
    新西兰元/美元               0.7004  0.7021  -0.24  +0.91  0.6941
    澳元/日圆                   86.340  85.940  +0.47  +2.40  84.320
    新西兰元/日圆               78.850  79.030  -0.23  -2.86  81.170
    英镑/日圆                   151.22  151.00  +0.15  +5.00  144.02
    澳元/新西兰元               1.0948  1.0868  +0.74  +5.44  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 张涛/王灿/侯雪苹/李爽/艾茂林; 审校 王丽鑫/张涛/高琦/孙茉莉/刘秀红)

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