《全球汇市》美元守住温和涨幅，此前自15个月低位反弹

* 美元反弹，受益于美国非农就业报告公布前的仓位调整 * 美元仍呈疲态 * 静候美国ADP就业数据和美联储官员讲话 * 新西兰元跌至一周低位，因新西兰经济数据黯淡 路透东京8月2日 - 美元周三守住温和涨幅，此前自15个月低位反弹，因投资者开始为周五美国公布非农就业报告等本周重要经济事件布仓，使得美元抛售势头暂停。 美元兑日圆 上涨0.1%报110.490日圆，脱离隔夜所及近七周低位109.920。 欧元兑美元 持平，报1.1803美元，脱离上日触及的两年半高位1.1846。 美元指数 持稳于93.039，此前从2016年5月以来最低92.777反弹。 美国政治动荡和美国经济数据平淡无奇，使得美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策步伐的不确定性升高，美元受到拖累。 “美元已经明显走软，尤其是兑欧元已跌到相当程度，促使一些市场参与者甚至在美国周五公布就业数据前就开始买回美元，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 Kadota并称，“但这只是美国就业数据公布前的仓位调整，美元偏空的趋势仍然完好无损。” 欧元兑美元今年迄今上涨约12%。 除了美元遭遇政治风险和货币政策不确定性之外，欧元还从外界对欧洲央行最终将逐步退出宽松政策的预期中得到支撑。 市场静候今日稍晚公布的美国ADP就业数据，以及旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特的讲话。 加元走势艰难，此前因油价下跌而受到冲击。 加元延续隔夜跌势，兑美元交投在1.2545加元，进一步脱离上周触及的25个月高点1.24 14加元。 澳元兑美元 跌0.1%至0.7961美元。 新西兰元兑美元 跌0.5%至一周低点0.7427美元，此前出炉的数据显示，新西兰 第二季就业岗位意外下降，薪资通胀依然乏力。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1813 1.1801 +0.10 +12.37 1.0513 美元/日圆 110.41 110.35 +0.05 -5.53 116.87 欧元/日圆 130.43 130.22 +0.16 +5.92 123.14 美元/瑞郎 0.9662 0.9656 +0.06 -5.07 1.0178 英镑/美元 1.3212 1.3199 +0.10 +7.10 1.2336 美元/加元 1.2541 1.2534 +0.06 -6.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.7270 6.7286 -0.02 -3.52 6.9726 澳元/美元 0.7962 0.7967 -0.06 +10.35 0.7215 新西兰元/美元 0.7430 0.7465 -0.47 +7.05 0.6941 澳元/日圆 87.940 87.920 +0.02 +4.29 84.320 新西兰元/日圆 82.060 82.380 -0.39 +1.10 81.170 英镑/日圆 145.88 145.69 +0.13 +1.29 144.02 澳元/新西兰元 1.0715 1.0667 +0.45 +3.20 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/杜明霞/张荻/李爽 审校 李爽/张涛/白云)