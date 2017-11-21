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《全球汇市》美元守在一周高位附近，德国政治僵局打压欧元
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#亚洲
2017年11月21日 / 凌晨12点51分 / 1 天前

《全球汇市》美元守在一周高位附近，德国政治僵局打压欧元

2 分钟阅读

    * 德国政治僵局打压欧元
    * 美元指数接近一周高位

    路透东京11月21日 - 美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治不确定性继续压制欧元。
    
    美元指数      小跌0.1%至94.036，但仍接近隔夜高位94.104，这也是其自11月14日以来最高水准。

    欧元小涨0.l%至1.1738美元，上日因德国筹组执政联盟谈崩而跌至1.1722。
       
    德国总理梅克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。            
    
    “基本上这是利空欧元的题材，因为德国筹组联合政府失败，”U.S. Bank私人客户事业群投资长Bill Northey说。
    
    “但从市况退一步来看，我们认为最重大的考验仍是美国税改--它将会是何种形式、以及其时间表，”Northey说。    

    路透调查显示，多数分析师预计美国共和党今年无法推动重大减税案在国会获批。他们对税改能否明显提振经济也持怀疑态度。

    预计周四的美国感恩节假日前市场交投相对淡静。

    假日前经济事件相对稀少，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周二晚发表讲话。FED 11月会议记录将于周三发布。  

    美元兑日圆      日内小幅走低至112.59日圆，高于隔夜低点111.89日圆。

    比特币          周二小幅走低，周一创下纪录新高8,226美元。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1742  1.1732  +0.09 +11.69  1.0513
    美元/日圆                   112.62  112.62  +0.00  -3.64  116.87
    欧元/日圆                   132.24  132.13  +0.08  +7.39  123.14
    美元/瑞郎                   0.9929  0.9934  -0.05  -2.45  1.0178
    英镑/美元                   1.3244  1.3233  +0.08  +7.36  1.2336
    美元/加元                   1.2805  1.2818  -0.10  -4.65  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6470  6.6451  +0.03  -4.67  6.9726
    澳元/美元                   0.7547  0.7549  -0.03  +4.60  0.7215
    新西兰元/美元               0.6814  0.6808  +0.09  -1.83  0.6941
    澳元/日圆                   85.010  85.020  -0.01  +0.82  84.320
    新西兰元/日圆               76.760  76.650  +0.14  -5.43  81.170
    英镑/日圆                   149.18  149.04  +0.09  +3.58  144.02
    澳元/新西兰元               1.1072  1.1087  -0.14  +6.64  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/李婷仪/王灿；审校 张荻/杜明霞/王颖)

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