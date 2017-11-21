《全球汇市》美元守在一周高位附近，德国政治僵局打压欧元

* 德国政治僵局打压欧元 * 美元指数接近一周高位 路透东京11月21日 - 美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治不确定性继续压制欧元。 美元指数 小跌0.1%至94.036，但仍接近隔夜高位94.104，这也是其自11月14日以来最高水准。 欧元小涨0.l%至1.1738美元，上日因德国筹组执政联盟谈崩而跌至1.1722。 德国总理梅克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。但德国总统对各政党表示，他们应对选民负责，尝试组建一个新政府。 “基本上这是利空欧元的题材，因为德国筹组联合政府失败，”U.S. Bank私人客户事业群投资长Bill Northey说。 “但从市况退一步来看，我们认为最重大的考验仍是美国税改--它将会是何种形式、以及其时间表，”Northey说。 路透调查显示，多数分析师预计美国共和党今年无法推动重大减税案在国会获批。他们对税改能否明显提振经济也持怀疑态度。 预计周四的美国感恩节假日前市场交投相对淡静。 假日前经济事件相对稀少，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦将于周二晚发表讲话。FED 11月会议记录将于周三发布。 美元兑日圆 日内小幅走低至112.59日圆，高于隔夜低点111.89日圆。 比特币 周二小幅走低，周一创下纪录新高8,226美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1742 1.1732 +0.09 +11.69 1.0513 美元/日圆 112.62 112.62 +0.00 -3.64 116.87 欧元/日圆 132.24 132.13 +0.08 +7.39 123.14 美元/瑞郎 0.9929 0.9934 -0.05 -2.45 1.0178 英镑/美元 1.3244 1.3233 +0.08 +7.36 1.2336 美元/加元 1.2805 1.2818 -0.10 -4.65 1.3430 美元/离岸人民币 6.6470 6.6451 +0.03 -4.67 6.9726 澳元/美元 0.7547 0.7549 -0.03 +4.60 0.7215 新西兰元/美元 0.6814 0.6808 +0.09 -1.83 0.6941 澳元/日圆 85.010 85.020 -0.01 +0.82 84.320 新西兰元/日圆 76.760 76.650 +0.14 -5.43 81.170 英镑/日圆 149.18 149.04 +0.09 +3.58 144.02 澳元/新西兰元 1.1072 1.1087 -0.14 +6.64 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/李婷仪/王灿；审校 张荻/杜明霞/王颖)