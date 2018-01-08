《全球汇市》美元守在三个半月低位上方；加拿大升息预期支撑加元

* 美元指数持稳；守在近期的三个半月低位上方 * 美国就业数据显示就业增长较预期缓慢 * 但市场预期美联储政策前景几无变化 * 加元受加拿大升息预期所激励 路透新加坡1月8日 - 美元指数周一守在近期触及的三个半月低位上方，此前公布的数据显示美国就业增长放缓，但几未打压美联储今年进一步升息预期。 美元指数 最新报91.919，略高于1月2日创下的低位91.751。 周五公布的数据显示，美国12月非农就业岗位增加14.8万个，11月大增25.2万个。路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位19万个。 由于非农就业岗位增幅低于预期，美元周五起初下滑，但随后有所回稳。 “最近美元卖盘趋势有所停止，”三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa称，并表示美债收益率(殖利率)周五上涨后，美元获得一些支撑。 2018年开局美元处于守势，2017年美元指数下跌约9.9%，为2003年以来最弱表现。 全球经济同步复苏已经促使其他国家央行在近几个月开始走向收紧货币政策，从而提振了这些国家的货币。 美国就业数据公布后，美国短期利率期货交易商仍押注美联储今年可能升息两次，一次可能是在3月。 美联储官员周五和周末的言论，表明该央行依然处于2018年进一步升息的轨道上。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周六接受路透采访时称，考虑到已有强劲表现的美国经济将受到减税的提振，美联储今年应升息三次，并可根据需要加快或放慢收紧步伐。 克利夫兰联储总裁梅斯特周五在接受路透专访时表示，她预计2018年美国升息约四次，因为美国经济增长加速并且失业率维持低位。 美元兑日圆 上涨0.1%至113.12，过去一个月大致在112.00-113.75区间交投。 欧元兑美元 小升0.1%至1.2045。欧元新年伊始持坚，周四一度升至1.2089，接近去年9月初所及两年半高点1.2092。 加元兑美元 最新报1.2385加元，较周五美国尾盘上涨0.2%。 加元周五跳涨至三个月高位1.2355，因加拿大12月就业岗位增幅远超分析师预期，使得市场对加拿大央行本月稍晚实施7月以来第三次升息的预期大增。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2039 1.2028 +0.09 +0.36 1.1996 美元/日圆 113.12 113.06 +0.05 +0.40 112.67 欧元/日圆 136.18 136.01 +0.12 +0.74 135.18 美元/瑞郎 0.9750 0.9750 +0.00 +0.07 0.9743 英镑/美元 1.3575 1.3568 +0.05 +0.47 1.3512 美元/加元 1.2393 1.2407 -0.11 -1.46 1.2577 美元/离岸人民币 6.4800 6.4802 -0.00 -0.50 6.5125 澳元/美元 0.7851 0.7862 -0.14 +0.64 0.7801 新西兰元/美元 0.7177 0.7167 +0.14 +1.28 0.7086 澳元/日圆 88.840 88.880 -0.05 +1.08 87.890 新西兰元/日圆 81.210 81.060 +0.19 +1.72 79.840 英镑/日圆 153.59 153.44 +0.10 +0.97 152.11 澳元/新西兰元 1.0939 1.0967 -0.26 -0.62 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 王丽鑫/王兴亚/李婷仪/张若琪)