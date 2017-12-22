《全球汇市》美元小升，欧元因加泰罗尼亚大选显示独派胜出而挫跌

* 泰罗尼亚议会选举结果显示分离派胜出，对马德里当局造成打击 * 美国政府暂时避免停摆 路透东京12月22日 - 美元周五小升，但周线仍可能下跌；欧元则下挫，因此前加泰罗尼亚大选结果显示分离派胜出，这对马德里当局造成打击。 西班牙政府希望可藉此次选举除去独立派政党对加泰罗尼亚议会的掌控，并结束其独立运动。加泰罗尼亚议会选举计票完成96%后的数据显示，分离主义政党在135个议会席位中总共获得70席。 欧元兑美元 下跌0.3%至1.1837美元，之前最低跌至1.1817。本周以来涨幅收窄至0.7%。 “1.1800水平附近有支撑，这可能会抑制欧元跌势，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。 “不过，在每年的这个时候，假日即将到来前，很多市场参与者已离场，交投较为清淡，因此我们需要谨慎观察，”他并称。 美元指数 涨0.2%至93.450，本周以来下跌0.5%。 美国众议院周四批准一项临时性拨款法案，将避免联邦政府机构在周五午夜的截止期限过后关门。这消除了美元多头眼下面临的一个威胁。 美国国会通过30年来最大规模减税议案，也对美元构成支持。减税议案料将至少在短期内提振经济成长。 周四出炉的数据显示美国经济第三季增长环比年率为逾两年来最快，受助于企业支出强劲。 周四公布的另一项数据显示，上周初请失业金人数跳增，但潜在势头仍与就业市场收紧的大趋势一致。 美元兑日圆 日内持稳于113.33，周线料上涨0.6%。 日本央行总裁黑田东彦周四强化了该央行不急于撤出大规模量化宽松政策的预期。 日本央行一如预期宣布维持货币政策不变，黑田在会后记者会上表示，他稍早指出的“逆转利率”并不意味着他对货币政策的想法有所改变。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1839 1.1873 -0.29 +12.61 1.0513 美元/日圆 113.33 113.32 +0.01 -3.03 116.87 欧元/日圆 134.16 134.54 -0.28 +8.95 123.14 美元/瑞郎 0.9892 0.9883 +0.09 -2.81 1.0178 英镑/美元 1.3371 1.3384 -0.10 +8.39 1.2336 美元/加元 1.2742 1.2738 +0.03 -5.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.5706 6.5651 +0.08 -5.77 6.9726 澳元/美元 0.7710 0.7700 +0.13 +6.86 0.7215 新西兰元/美元 0.7016 0.7016 +0.00 +1.08 0.6941 澳元/日圆 87.390 87.260 +0.15 +3.64 84.320 新西兰元/日圆 79.530 79.510 +0.03 -2.02 81.170 英镑/日圆 151.53 151.68 -0.10 +5.21 144.02 澳元/新西兰元 1.0987 1.0978 +0.08 +5.82 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/汪红英/侯雪苹/陈宗琦；审校 杜明霞/徐文焰/张涛/张若琪/龚芳)