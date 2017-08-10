《全球汇市》美元小幅上涨，低收益率货币瑞郎和日圆仍受支撑

* 瑞郎和日圆依然受到支撑 * 在周三汇市剧烈波动后，杠杆式外汇交易承压 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月10日 - 美元指数周四上涨，投资者整固头寸，在围绕美国与朝鲜(北韩)紧张局势的担忧加剧之际，低收益率货币瑞郎和日圆受到支撑。 “继周三大幅波动后，市场正在寻找方向，地缘政治疑虑将在未来数日主导投资者的思维，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Maria Reichel说。 美元指数 涨0.2%至93.73。8月2日曾触及15个月低点92.548。 瑞郎兑美元 和日圆兑美元 周三涨幅可观，此前美国总统特朗普警告称，若朝鲜对美国作出威胁，将招致前所未见的“火与怒”。 作为回应，朝鲜称考虑导弹打击关岛。 瑞郎跳升促使对冲基金解除杠杆部位，这些杠杆部位是借入瑞郎资金，用于投资收益相对较高的澳元 及加元 。 在地缘政治局势紧张或全球金融市场动荡时，瑞郎及日圆常涌现避险需求，一部分是因为瑞士及日本皆有巨额经常帐盈余。 日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。 欧元兑美元小跌0.3%，至1.1726美元。欧元8月2日触及两年半高点1.1910以来，已下跌1.5%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1725 1.1757 -0.27 +11.53 1.0513 美元/日圆 110.04 110.06 -0.02 -5.84 116.87 欧元/日圆 129.02 129.42 -0.31 +4.78 123.14 美元/瑞郎 0.9665 0.9634 +0.32 -5.04 1.0178 英镑/美元 1.2967 1.3004 -0.28 +5.12 1.2336 美元/加元 1.2724 1.2698 +0.20 -5.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.6794 6.6906 -0.17 -4.21 6.9726 澳元/美元 0.7874 0.7886 -0.15 +9.13 0.7215 新西兰元/美元 0.7257 0.7337 -1.09 +4.55 0.6941 欧元/瑞郎 1.1331 1.1328 +0.03 +5.73 1.0717 欧元/英镑 0.9041 0.9038 +0.03 +6.14 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5913 9.6135 -0.23 +0.12 9.5799 美元/挪威克朗 7.9609 7.9550 +0.07 -7.83 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/艾茂林/蔡美珍；审校 刘秀红/于春红/李春喜)