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《全球汇市》美元小幅上涨，低收益率货币瑞郎和日圆仍受支撑
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2017年8月10日 / 早上7点49分 / 4 天内

《全球汇市》美元小幅上涨，低收益率货币瑞郎和日圆仍受支撑

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 瑞郎和日圆依然受到支撑
    * 在周三汇市剧烈波动后，杠杆式外汇交易承压
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦8月10日 - 美元指数周四上涨，投资者整固头寸，在围绕美国与朝鲜(北韩)紧张局势的担忧加剧之际，低收益率货币瑞郎和日圆受到支撑。

    “继周三大幅波动后，市场正在寻找方向，地缘政治疑虑将在未来数日主导投资者的思维，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Maria Reichel说。
    
    美元指数      涨0.2%至93.73。8月2日曾触及15个月低点92.548。
    
    瑞郎兑美元      和日圆兑美元      周三涨幅可观，此前美国总统特朗普警告称，若朝鲜对美国作出威胁，将招致前所未见的“火与怒”。
    
    作为回应，朝鲜称考虑导弹打击关岛。

    瑞郎跳升促使对冲基金解除杠杆部位，这些杠杆部位是借入瑞郎资金，用于投资收益相对较高的澳元        及加元      。
    
    在地缘政治局势紧张或全球金融市场动荡时，瑞郎及日圆常涌现避险需求，一部分是因为瑞士及日本皆有巨额经常帐盈余。
    
    日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。
    
    欧元兑美元小跌0.3%，至1.1726美元。欧元8月2日触及两年半高点1.1910以来，已下跌1.5%。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1725  1.1757  -0.27 +11.53  1.0513
    美元/日圆                   110.04  110.06  -0.02  -5.84  116.87
    欧元/日圆                   129.02  129.42  -0.31  +4.78  123.14
    美元/瑞郎                   0.9665  0.9634  +0.32  -5.04  1.0178
    英镑/美元                   1.2967  1.3004  -0.28  +5.12  1.2336
    美元/加元                   1.2724  1.2698  +0.20  -5.26  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6794  6.6906  -0.17  -4.21  6.9726
    澳元/美元                   0.7874  0.7886  -0.15  +9.13  0.7215
    新西兰元/美元               0.7257  0.7337  -1.09  +4.55  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1331  1.1328  +0.03  +5.73  1.0717
    欧元/英镑                   0.9041  0.9038  +0.03  +6.14  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5913  9.6135  -0.23  +0.12  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9609  7.9550  +0.07  -7.83  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/艾茂林/蔡美珍；审校 刘秀红/于春红/李春喜)

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