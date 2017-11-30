《全球汇市》美元小涨但本月恐收低，英退协议达成希望提振英镑

* 英镑走强，因对英国和欧盟将达成退欧协议的憧憬增强 * 美元兑日圆小幅走高，投资者关注朝鲜紧张局势 * 比特币企稳，此前飙升至11,000美元上方纪录高位 路透东京11月30日 - 美元周四亚洲时段走高，此前公布的美国经济增长数据表现乐观；但美元兑一篮子货币本月或将收跌，投资者谨慎关注美国税改议案的进展。 美元指数 涨0.1%至93.255，但11月累计下跌1.4%。 美国第三季经济成长的速度快于最初判断，创下三年来最快增速，因企业设备支出强劲，同时库存上升。 “第三季GDP增速被上修，且另一日公布的消费者信心数据也十分强劲，触及17年新高，”U.S. Bank Wealth Management地区投资策略师Jeff Kravetz表示。 “除了利好经济数据之外，我认为多数投资者都在关注税改，”他说。“如果税改议案真的得以通过，则将给美元带来提振，因为税改是今年多数时候投资者关注的事情。” 美国国会共和党周三竭力调整他们的税改议案，以使那些担心税改将扩大联邦赤字的议员满意。该议案将在本周稍后递交美国参议院全体表决。 美联储主席叶伦在她最后一次国会作证时发表对经济基本乐观的看法，但表示，联邦债务问题将会如何发展，“应该让人夜不能寐”。 英镑周四亚洲时段持坚，因寄望英国和欧盟将达成退欧协议。 英镑兑美元 持稳报1.3414，隔夜高见1.3449美元，为9月28日以来最高。英镑本月迄今涨1%。 英国10年期公债 周三创6月以来最大跌幅，因媒体报导称英国愿意支付约500亿欧元(592.5亿美元)的费用，以打破退欧协商僵局。 欧元兑美元 上涨0.1%，报1.1854美元，本月月线有望上涨1.8%。 美元兑日圆 上涨0.1%，报112.00日圆，但月线下滑1.5%，在朝鲜发射导弹后投资者持续观察紧张局势。 不过美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)在联合国安理会紧急会议仍表示：“一旦爆发战争，将彻底摧毁朝鲜政权，这点毫无疑问。” 比特币 上涨1.8%，报10,014美元，上日涨至11,395美元记录高位之后引发比特币泡沫膨胀的担忧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1856 1.1847 +0.08 +12.77 1.0513 美元/日圆 112.00 111.92 +0.07 -4.17 116.87 欧元/日圆 132.78 132.59 +0.14 +7.83 123.14 美元/瑞郎 0.9842 0.9844 -0.02 -3.30 1.0178 英镑/美元 1.3417 1.3406 +0.08 +8.76 1.2336 美元/加元 1.2858 1.2863 -0.04 -4.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.6138 6.6106 +0.05 -5.15 6.9726 澳元/美元 0.7579 0.7570 +0.12 +5.05 0.7215 新西兰元/美元 0.6847 0.6879 -0.47 -1.35 0.6941 澳元/日圆 84.890 84.730 +0.19 +0.68 84.320 新西兰元/日圆 76.690 76.990 -0.39 -5.52 81.170 英镑/日圆 150.27 150.06 +0.14 +4.34 144.02 澳元/新西兰元 1.1066 1.0985 +0.74 +6.58 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王灿/王颖/李爽/李婷仪 审校 许娜/杜明霞/戴素萍/徐文焰)