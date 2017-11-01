《全球汇市》美元小涨，投资者静候美联储政策决定

* 数据支撑美元，但仍低于上周高位 * 英镑持稳，英国央行本周将公布利率决定 路透东京11月1日 - 美元周三小涨，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日的会议在今日稍晚公布政策决定，以期从中寻找未来收紧政策的线索。 美元指数 上涨0.1%至94.598，但仍低于周五所及三个月高位95.150。 美联储本次会议预计将维持利率不变，但投资者将关注是否有新迹象显示美联储下个月将再度加息。 “市场预期与FOMC自身对今年还有最后一次加息的预期基本一致，所以他们没有必要对即将采取的行动予以提示，”ACLS Global首席策略师Marshall Gittler在报告中称。 周三晚些时候，共和党议员可能将推出减税议案，美国财政部将公布再融资计划。美国政府预计将扩大公债例行标售规模，因赤字扩大导致融资需求增加，而且美联储在削减资产规模。 周五的美国非农就业数据公布前，其他数据已经强化了美国经济势头增强的观点。 美国10月消费者信心急升至近17年高位，家庭对就业市场和企业状况充满信心，这可能支持消费者支出，并提振第四季经济成长。周二出炉的其它报告显示，第三季薪资增长加速。 美国总统特朗普料于亚洲行之前宣布美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席人选，媒体报导称美联储理事鲍威尔可能获提名，在现任主席叶伦明年2月任期届满后接手。 美元兑日圆 小涨0.1%至113.75，接近周五所及的三个月高点114.45。 日本央行周二如外界普遍预期，维持政策不变，因通胀距2%的目标仍然遥远。日本央行总裁黑田东彦强调，认为眼下无需撤出超宽松政策，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行已开始退出刺激。 欧元兑美元 持稳于1.1643，在上周五触及三个月低点1.1574后仍维持疲态。上周四欧洲央行称将延长购债至2018年9月。 欧洲央行(ECB)还将自1月起将月度资产购买规模减少一半至300亿欧元，令投资者押注该行在2019年之前不会开始升息。 英国央行周四将公布利率决定，很多人预期该行会进行十多年来首次升息。 路透调查的多数分析师预期，英国央行将升息至0.5%。去年英国公投退欧后，英国央行8月将利率下调至0.25%的纪录低点。 英镑/美元 持稳，报1.3284，此前曾触及逾两周高点1.3293。 新西兰元/美元 跳升0.7%至0.6891，稍早公布的数据显示新西兰第三季失业率降至近九年低位4.6%，为2008年第四季以来最低，亦低于分析师预估的4.7%。 比特币 再创新高，此前全球最大的衍生品交易所运营商CME Group 周二称，今年稍后将推出比特币期货合约。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1637 1.1644 -0.06 +10.69 1.0513 美元/日圆 113.87 113.62 +0.22 -2.57 116.87 欧元/日圆 132.52 132.32 +0.15 +7.62 123.14 美元/瑞郎 0.9992 0.9975 +0.17 -1.83 1.0178 英镑/美元 1.3278 1.3282 -0.03 +7.64 1.2336 美元/加元 1.2898 1.2884 +0.11 -3.96 1.3430 美元/离岸人民币 6.6355 6.6313 +0.06 -4.83 6.9726 澳元/美元 0.7654 0.7655 -0.01 +6.08 0.7215 新西兰元/美元 0.6884 0.6845 +0.57 -0.82 0.6941 澳元/日圆 87.160 86.990 +0.20 +3.37 84.320 新西兰元/日圆 78.400 77.810 +0.76 -3.41 81.170 英镑/日圆 151.21 150.92 +0.19 +4.99 144.02 澳元/新西兰元 1.1116 1.1178 -0.55 +7.06 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 许娜/王灿/王丽鑫/陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/张荻/王颖/李爽/杜明霞)