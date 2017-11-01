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《全球汇市》美元小涨，投资者静候美联储政策决定
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2017年11月1日 / 凌晨12点57分 / 1 天前

《全球汇市》美元小涨，投资者静候美联储政策决定

3 分钟阅读

    * 数据支撑美元，但仍低于上周高位
    * 英镑持稳，英国央行本周将公布利率决定

    路透东京11月1日 - 美元周三小涨，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两日的会议在今日稍晚公布政策决定，以期从中寻找未来收紧政策的线索。
    
    美元指数      上涨0.1%至94.598，但仍低于周五所及三个月高位95.150。

    美联储本次会议预计将维持利率不变，但投资者将关注是否有新迹象显示美联储下个月将再度加息。

    “市场预期与FOMC自身对今年还有最后一次加息的预期基本一致，所以他们没有必要对即将采取的行动予以提示，”ACLS Global首席策略师Marshall Gittler在报告中称。

    周三晚些时候，共和党议员可能将推出减税议案，美国财政部将公布再融资计划。美国政府预计将扩大公债例行标售规模，因赤字扩大导致融资需求增加，而且美联储在削减资产规模。

    周五的美国非农就业数据公布前，其他数据已经强化了美国经济势头增强的观点。

    美国10月消费者信心急升至近17年高位，家庭对就业市场和企业状况充满信心，这可能支持消费者支出，并提振第四季经济成长。周二出炉的其它报告显示，第三季薪资增长加速。            
    
    美国总统特朗普料于亚洲行之前宣布美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席人选，媒体报导称美联储理事鲍威尔可能获提名，在现任主席叶伦明年2月任期届满后接手。
    
    美元兑日圆      小涨0.1%至113.75，接近周五所及的三个月高点114.45。

    日本央行周二如外界普遍预期，维持政策不变，因通胀距2%的目标仍然遥远。日本央行总裁黑田东彦强调，认为眼下无需撤出超宽松政策，即便美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲央行已开始退出刺激。
    
    欧元兑美元      持稳于1.1643，在上周五触及三个月低点1.1574后仍维持疲态。上周四欧洲央行称将延长购债至2018年9月。            
    
    欧洲央行(ECB)还将自1月起将月度资产购买规模减少一半至300亿欧元，令投资者押注该行在2019年之前不会开始升息。
    
    英国央行周四将公布利率决定，很多人预期该行会进行十多年来首次升息。

    路透调查的多数分析师预期，英国央行将升息至0.5%。去年英国公投退欧后，英国央行8月将利率下调至0.25%的纪录低点。            
    
    英镑/美元        持稳，报1.3284，此前曾触及逾两周高点1.3293。
    
    新西兰元/美元        跳升0.7%至0.6891，稍早公布的数据显示新西兰第三季失业率降至近九年低位4.6%，为2008年第四季以来最低，亦低于分析师预估的4.7%。            
    
    比特币          再创新高，此前全球最大的衍生品交易所运营商CME Group       周二称，今年稍后将推出比特币期货合约。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1637  1.1644  -0.06 +10.69  1.0513
    美元/日圆                   113.87  113.62  +0.22  -2.57  116.87
    欧元/日圆                   132.52  132.32  +0.15  +7.62  123.14
    美元/瑞郎                   0.9992  0.9975  +0.17  -1.83  1.0178
    英镑/美元                   1.3278  1.3282  -0.03  +7.64  1.2336
    美元/加元                   1.2898  1.2884  +0.11  -3.96  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6355  6.6313  +0.06  -4.83  6.9726
    澳元/美元                   0.7654  0.7655  -0.01  +6.08  0.7215
    新西兰元/美元               0.6884  0.6845  +0.57  -0.82  0.6941
    澳元/日圆                   87.160  86.990  +0.20  +3.37  84.320
    新西兰元/日圆               78.400  77.810  +0.76  -3.41  81.170
    英镑/日圆                   151.21  150.92  +0.19  +4.99  144.02
    澳元/新西兰元               1.1116  1.1178  -0.55  +7.06  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 许娜/王灿/王丽鑫/陈宗琦/张若琪 审校 戴素萍/张荻/王颖/李爽/杜明霞)

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