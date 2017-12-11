《全球汇市》美元小涨，比特币期货面世吸引关注

* 芝加哥推出首个比特币期货 * 市场普遍认为美联储本周升息；欧洲央行与英国央行料按兵不动 * 英镑持稳，但脱离高点 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透东京12月11日 - 美元周一亚洲盘初持稳，受到美国升息预期的支撑。比特币期货开始交易，吸引关注。 周五公布的美国就业数据显示11月非农就业岗位增幅大于预期，但令人失望的薪资数据压制美元涨势。分析师认为，薪资增长不振可能限制明年的美联储升息步伐。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所涨1.2%报14,819.05美元。 首个比特币期货合约 于下午6点(2300 GMT)在CBOE Global Markets 的CBOE期货交易所开始交易。该期货合约以现金结算，价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。 该期货合约开盘报15,460美元，然后一度跃升至16,660美元高位，最新报15,860。美元指数持稳报93.885. 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两天的货币政策会议时，料决定升息，而且美联储2018年或升息两次或三次。但通胀依然低迷令政策前景笼罩阴云。 “市场普遍预计美联储本周将升息，因此投资者最感兴趣的是有关明年行动以及升息步伐的线索，”瑞穗证券驻东京的资深技术分析师Yutaka Miura。 美元兑日圆 微涨0.1%至113.56日圆，触及11月中以来水准。 英国央行和欧洲央行本周也将召开会议，两家央行料都将维持利率不变。 欧元兑美元 微跌至1.1770，但维持在周五所及近三周低点1.1730上方。 英镑兑美元 小涨0.1%至1.3390，但远低于周五高位1.3521。这是退欧谈判取得突破后触及的高位。英国经济仍面临阻力，因此市场参与者锁定获利。 英国与欧盟周五达成协议，为有关将来贸易关系的谈判铺平道路；这减轻了英国首相特雷莎梅当前的压力，并使投资者对英国有序退欧寄予更大希望。 特雷莎梅周一将就退欧谈判展现“新的乐观气氛”表示欢迎，对议会表示英国和欧盟应在本周峰会上签署协议，“共同向前推进”，讨论未来的贸易关系问题。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1771 1.1764 +0.06 +11.97 1.0513 美元/日圆 113.62 113.48 +0.12 -2.78 116.87 欧元/日圆 133.75 133.58 +0.13 +8.62 123.14 美元/瑞郎 0.9925 0.9928 -0.03 -2.49 1.0178 英镑/美元 1.3386 1.3389 -0.02 +8.51 1.2336 美元/加元 1.2853 1.2843 +0.08 -4.30 1.3430 美元/离岸人民币 6.6218 6.6227 -0.01 -5.03 6.9726 澳元/美元 0.7514 0.7504 +0.13 +4.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6857 0.6838 +0.28 -1.21 0.6941 澳元/日圆 85.380 85.160 +0.26 +1.26 84.320 新西兰元/日圆 77.940 77.610 +0.43 -3.98 81.170 英镑/日圆 152.11 151.94 +0.11 +5.62 144.02 澳元/新西兰元 1.0953 1.0974 -0.19 +5.49 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/李爽/汪红英/王颖；审校 杜明霞/戴素萍/王丽鑫/徐文焰)