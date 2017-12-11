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《全球汇市》美元小涨，比特币期货面世吸引关注
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#亚洲
December 11, 2017 / 1:04 AM / in 2 days

《全球汇市》美元小涨，比特币期货面世吸引关注

3 分钟阅读

    * 芝加哥推出首个比特币期货
    * 市场普遍认为美联储本周升息；欧洲央行与英国央行料按兵不动
    * 英镑持稳，但脱离高点
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透东京12月11日 - 美元周一亚洲盘初持稳，受到美国升息预期的支撑。比特币期货开始交易，吸引关注。
    
    周五公布的美国就业数据显示11月非农就业岗位增幅大于预期，但令人失望的薪资数据压制美元涨势。分析师认为，薪资增长不振可能限制明年的美联储升息步伐。            

    比特币          在卢森堡Bitstamp交易所涨1.2%报14,819.05美元。
    
    首个比特币期货合约        于下午6点(2300 GMT)在CBOE Global Markets        的CBOE期货交易所开始交易。该期货合约以现金结算，价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。            
    
    该期货合约开盘报15,460美元，然后一度跃升至16,660美元高位，最新报15,860。美元指数持稳报93.885.
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束为期两天的货币政策会议时，料决定升息，而且美联储2018年或升息两次或三次。但通胀依然低迷令政策前景笼罩阴云。

    “市场普遍预计美联储本周将升息，因此投资者最感兴趣的是有关明年行动以及升息步伐的线索，”瑞穗证券驻东京的资深技术分析师Yutaka Miura。
    
    美元兑日圆      微涨0.1%至113.56日圆，触及11月中以来水准。
    
    英国央行和欧洲央行本周也将召开会议，两家央行料都将维持利率不变。
    
    欧元兑美元      微跌至1.1770，但维持在周五所及近三周低点1.1730上方。

    英镑兑美元      小涨0.1%至1.3390，但远低于周五高位1.3521。这是退欧谈判取得突破后触及的高位。英国经济仍面临阻力，因此市场参与者锁定获利。
    
    英国与欧盟周五达成协议，为有关将来贸易关系的谈判铺平道路；这减轻了英国首相特雷莎梅当前的压力，并使投资者对英国有序退欧寄予更大希望。
    
    特雷莎梅周一将就退欧谈判展现“新的乐观气氛”表示欢迎，对议会表示英国和欧盟应在本周峰会上签署协议，“共同向前推进”，讨论未来的贸易关系问题。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1771  1.1764  +0.06 +11.97  1.0513
    美元/日圆                   113.62  113.48  +0.12  -2.78  116.87
    欧元/日圆                   133.75  133.58  +0.13  +8.62  123.14
    美元/瑞郎                   0.9925  0.9928  -0.03  -2.49  1.0178
    英镑/美元                   1.3386  1.3389  -0.02  +8.51  1.2336
    美元/加元                   1.2853  1.2843  +0.08  -4.30  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6218  6.6227  -0.01  -5.03  6.9726
    澳元/美元                   0.7514  0.7504  +0.13  +4.14  0.7215
    新西兰元/美元               0.6857  0.6838  +0.28  -1.21  0.6941
    澳元/日圆                   85.380  85.160  +0.26  +1.26  84.320
    新西兰元/日圆               77.940  77.610  +0.43  -3.98  81.170
    英镑/日圆                   152.11  151.94  +0.11  +5.62  144.02
    澳元/新西兰元               1.0953  1.0974  -0.19  +5.49  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/李爽/汪红英/王颖；审校 杜明霞/戴素萍/王丽鑫/徐文焰)

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