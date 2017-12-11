《全球汇市》美元小涨，比特币期货首秀万众瞩目

* 芝加哥推出首个比特币期货 * 市场普遍认为美联储本周升息；欧洲央行与英国央行料按兵不动 * 英镑持稳，但脱离高点 路透东京12月11日 - 美元兑日圆周一上探四周高位，受到美国升息预期的支撑。比特币期货开始交易，吸引关注。 周五公布的美国就业数据显示11月非农就业岗位增幅大于预期，但令人失望的薪资数据压制美元涨势。分析师认为，薪资增长不振可能限制明年的美联储升息步伐。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所涨7.6%报15,755.08美元。 首个比特币期货合约 于下午6点(2300 GMT)在CBOE Global Markets 的CBOE期货交易所开始交易。该期货合约以现金结算，价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。Gemini交易所是由Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss兄弟所有和经营的虚拟货币交易平台。 该期货合约开盘报15,460美元，然后一度跃升至18,700美元高位，涨幅为21%。最新报17,770美元。 新西兰央行代理总裁斯宾塞(Grant Spencer)周日称，比特币似乎是“典型的”泡沫。 “不知道泡沫会吹到多大才会破裂，”斯宾塞对TVNZ称。 投资者继续考虑斯宾塞言论的要点，并评估比特币是否存在即将破灭的泡沫。 “无论你处于争论的哪一方，不可否认的是当前的狂热以及价格极度波动给一些大胆的投资者提供了绝好的投机机会，”Oanda的亚洲交易负责人Stephen Innes在客户报告中说。 **美联储本周料将升息** 市场普遍预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在周三结束的两日政策会议上升息，且2018年可能会再升息两或三次。但低迷的通胀给明年的政策前景蒙阴。 “市场普遍预计美联储本周将升息，因此投资者最感兴趣的是有关明年行动以及升息步伐的线索，”瑞穗证券驻东京的资深技术分析师Yutaka Miura。 美元兑日圆 微涨0.1%至113.59日圆，触及11月中以来水准。 英国央行和欧洲央行本周也将召开会议，两家央行料都将维持利率不变。 欧元兑美元 持稳在1.1778，维持在周五所及近三周低点1.1730上方。 美元指数 小跌0.1%至93.832。 英镑兑美元 小涨0.1%至1.3398，但远低于周五高位1.3521--这是退欧谈判取得突破后触及的高位。英国经济仍面临阻力，因此市场参与者锁定获利。 英国与欧盟周五达成协议，为有关将来贸易关系的谈判铺平道路；这减轻了英国首相特雷莎梅当前的压力，并使投资者对英国有序退欧寄予更大希望。 特雷莎梅周一将就退欧谈判展现“新的乐观气氛”表示欢迎，对议会表示英国和欧盟应在本周峰会上签署协议，“共同向前推进”，讨论未来的贸易关系问题。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1779 1.1764 +0.13 +12.04 1.0513 美元/日圆 113.52 113.48 +0.04 -2.87 116.87 欧元/日圆 133.72 133.58 +0.10 +8.59 123.14 美元/瑞郎 0.9919 0.9928 -0.09 -2.54 1.0178 英镑/美元 1.3390 1.3389 +0.01 +8.54 1.2336 美元/加元 1.2843 1.2843 +0.00 -4.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.6190 6.6227 -0.06 -5.07 6.9726 澳元/美元 0.7524 0.7504 +0.27 +4.28 0.7215 新西兰元/美元 0.6898 0.6838 +0.88 -0.62 0.6941 澳元/日圆 85.430 85.160 +0.32 +1.32 84.320 新西兰元/日圆 78.330 77.610 +0.93 -3.50 81.170 英镑/日圆 152.02 151.94 +0.05 +5.55 144.02 澳元/新西兰元 1.0905 1.0974 -0.63 +5.03 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 张若琪/于春红/汪红英/王颖/杜明霞/王丽鑫/许娜)