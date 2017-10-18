《全球汇市》美元小涨，等待美联储主席人选及税改进展的消息

* 对税改计划的憧憬也支撑美元 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月18日 - 美元周三小幅上涨，投资者等待有关美国总统特朗普可能任命一位立场偏鹰派的人选担任美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席，以及有关美国税改计划进展的更多消息。 美元指数 涨0.1%报93.58，延续从周五所及的两周半低点92.749反弹的走势，周二高见93.729。 “隔夜有关美国新税改计划谈判进展的消息，似乎有利于美元，但我们必须先见到一些强劲经济数据，美元才能向上突破，”荷兰合作银行外汇分析师Jane Foley称。 美国参议院共和党人士周一在一项预算决议案表决获得重大支持，这项决议对特朗普1月前签署税改立法极为重要。 摩根士丹利分析师指出，在税改过关时，可能美国已经耗尽闲置产能。 投资人也将关注今日稍晚公布的美国褐皮书，在美国通胀数据表现令人失望后，部分投资人可能对积极买进美元缺乏信心。 由于美联储12月进行今年内第三度升息已在预料之中，市场正观察叶伦明年2月届退后 谁将接替她的位置。 一名熟知情况的消息人士周二表示，特朗普目前有个五个人选，可能在11月初展开亚洲 行程前决定。 欧元兑美元 在窄幅区间内波动，持平于1.1757。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1763 1.1766 -0.03 +11.89 1.0513 美元/日圆 112.38 112.19 +0.17 -3.84 116.87 欧元/日圆 132.21 132.00 +0.16 +7.37 123.14 美元/瑞郎 0.9785 0.9782 +0.03 -3.86 1.0178 英镑/美元 1.3175 1.3189 -0.11 +6.80 1.2336 美元/加元 1.2507 1.2518 -0.09 -6.87 1.3430 美元/离岸人民币 6.6142 6.6058 +0.13 -5.14 6.9726 澳元/美元 0.7836 0.7843 -0.09 +8.61 0.7215 新西兰元/美元 0.7146 0.7169 -0.32 +2.95 0.6941 欧元/瑞郎 1.1512 1.1512 +0.00 +7.42 1.0717 欧元/英镑 0.8928 0.8919 +0.10 +4.81 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5901 9.5932 -0.03 +0.11 9.5799 美元/挪威克朗 7.9321 7.9435 -0.14 -8.16 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/蔡美珍/张明钧; 审校 于春红/刘秀红)