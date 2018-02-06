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February 6, 2018 / 9:07 AM / 更新于 21 hours ago

《全球汇市》美元小跌，但股市天翻地覆之际投资人寻求避险

2 分钟阅读

    * 美元回吐稍早涨幅
    * 日圆及瑞郎表现突出
    * 汇率波动性上升，但远不及股市动荡
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦2月6日 - 美元周二小跌，扭转稍早涨势，投资人先前抛售风险偏高资产转进相对安全的美元；与各地股市的动荡局面相较，汇市相对平静。
    
    全球股市的抛盘在周一带动投资人涌向美元，带动美元兑欧元、英镑及大宗商品货币上涨。

    但周二欧洲盘初，美元回吐部分涨幅，汇市并未像其他资产类别那样恐慌波动。
    
    欧元兑美元      涨0.4%，扳回周一部分跌幅，报在1.2417上方。美元指数      下滑0.1%，周一大涨。
    
    “我们见到了汇市上的经典表现，日圆和瑞郎走高。但并不剧烈，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Alvin Tan说。
    
    “公平地说美元一直受到支撑，但走势相当温和，”他说，并指出美国公债收益率隔夜回调，制衡了美元的避险魅力。

    Tan表示，如果风险资产的卖压持续，他预计美元兑澳元、加元等大宗商品货币会进一步上涨，而对欧元和日圆的走势料较为艰难。
    
    往往会在市况不振的情控下吸引投资人的日圆和瑞郎双双上涨，但涨幅不大。
    
    美元兑日圆周二最低跌至108.46，因周二亚洲交易时段全球股市仍然动荡。不过美元扳回了一些跌幅，最新报109.29。    
    
    新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong说，投资者的避险引发了美国公债收益率的下降，使得美元兑日圆下滑。

    “我觉得美元/日圆下道支撑位在107-108，”Sim表示，他并补充说如果抛盘进一步加速，美元可能会跌
向104日圆。
    
    亚洲盘美国10年期公债收益率           下滑约8个基点至2.719%，低于周一所及的四年高点2.885%。
    
    瑞郎/欧元         周二持平于1.1526，为10月来最高。
    
    澳元/美元      目前报0.7886。
    
                                         纽约    当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2410  1.2367  +0.35  +3.45  1.1996
    美元/日圆                   109.15  109.09  +0.06  -3.12  112.67
    欧元/日圆                   135.49  134.92  +0.42  +0.23  135.18
    美元/瑞郎                   0.9332  0.9314  +0.19  -4.22  0.9743
    英镑/美元                   1.3972  1.3957  +0.11  +3.40  1.3512
    美元/加元                   1.2511  1.2537  -0.21  -0.52  1.2577
    美元/离岸人民币                6.2818  6.3111  -0.46  -3.54  6.5125
    澳元/美元                   0.7878  0.7877  +0.01  +0.99  0.7801
    新西兰元/美元               0.7311  0.7263  +0.66  +3.18  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1583  1.1518  +0.56  -0.91  1.1689
    欧元/英镑                   0.8880  0.8858  +0.25  -0.03  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8597  9.8704  -0.11  +0.21  9.8391
    美元/挪威克朗               7.7891  7.8346  -0.58  -5.09  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张明钧/艾茂林/王洋/孙茉莉; 审校 于春红/郑茵/张明钧/戴素萍)
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