《全球汇市》美元小跌，但股市天翻地覆之际投资人寻求避险

* 美元回吐稍早涨幅 * 日圆及瑞郎表现突出 * 汇率波动性上升，但远不及股市动荡 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月6日 - 美元周二小跌，扭转稍早涨势，投资人先前抛售风险偏高资产转进相对安全的美元；与各地股市的动荡局面相较，汇市相对平静。 全球股市的抛盘在周一带动投资人涌向美元，带动美元兑欧元、英镑及大宗商品货币上涨。 但周二欧洲盘初，美元回吐部分涨幅，汇市并未像其他资产类别那样恐慌波动。 欧元兑美元 涨0.4%，扳回周一部分跌幅，报在1.2417上方。美元指数 下滑0.1%，周一大涨。 “我们见到了汇市上的经典表现，日圆和瑞郎走高。但并不剧烈，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Alvin Tan说。 “公平地说美元一直受到支撑，但走势相当温和，”他说，并指出美国公债收益率隔夜回调，制衡了美元的避险魅力。 Tan表示，如果风险资产的卖压持续，他预计美元兑澳元、加元等大宗商品货币会进一步上涨，而对欧元和日圆的走势料较为艰难。 往往会在市况不振的情控下吸引投资人的日圆和瑞郎双双上涨，但涨幅不大。 美元兑日圆周二最低跌至108.46，因周二亚洲交易时段全球股市仍然动荡。不过美元扳回了一些跌幅，最新报109.29。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong说，投资者的避险引发了美国公债收益率的下降，使得美元兑日圆下滑。 “我觉得美元/日圆下道支撑位在107-108，”Sim表示，他并补充说如果抛盘进一步加速，美元可能会跌 向104日圆。 亚洲盘美国10年期公债收益率 下滑约8个基点至2.719%，低于周一所及的四年高点2.885%。 瑞郎/欧元 周二持平于1.1526，为10月来最高。 澳元/美元 目前报0.7886。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2410 1.2367 +0.35 +3.45 1.1996 美元/日圆 109.15 109.09 +0.06 -3.12 112.67 欧元/日圆 135.49 134.92 +0.42 +0.23 135.18 美元/瑞郎 0.9332 0.9314 +0.19 -4.22 0.9743 英镑/美元 1.3972 1.3957 +0.11 +3.40 1.3512 美元/加元 1.2511 1.2537 -0.21 -0.52 1.2577 美元/离岸人民币 6.2818 6.3111 -0.46 -3.54 6.5125 澳元/美元 0.7878 0.7877 +0.01 +0.99 0.7801 新西兰元/美元 0.7311 0.7263 +0.66 +3.18 0.7086 欧元/瑞郎 1.1583 1.1518 +0.56 -0.91 1.1689 欧元/英镑 0.8880 0.8858 +0.25 -0.03 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8597 9.8704 -0.11 +0.21 9.8391 美元/挪威克朗 7.7891 7.8346 -0.58 -5.09 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张明钧/艾茂林/王洋/孙茉莉; 审校 于春红/郑茵/张明钧/戴素萍)