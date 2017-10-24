《全球汇市》美元小跌，市场焦点转向下任美联储主席人选

* 美元兑日圆由三个月高点小幅下滑 * 静待欧洲央行会议，西班牙加泰罗尼亚局势打压欧元 * 新西兰政府公开政策立场，新西兰元下滑 路透东京10月24日 - 美元周二微跌，因市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选。 美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。 这些候选人包括2月任期届满的现任美联储主席叶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。 道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“对于市场而言这是一个大问题。进行推测是一回事，但建立外汇仓位又是一回事。” 他称，“不过相关传言仍引起了一些买盘和卖盘，这些买卖是基于对哪些人选可能比较温和或比较强硬的看法。” 投资者还关注美国税改进展。参议院周五批准一项预算决议，提升了特朗普今年将推进税改计划的希望。 美元指数 跌0.2%至93.741，脱离10月6日以来高点94.017。 美元兑日圆 小跌0.1%至113.35，脱离周日日本大选后触及的三个月高点114.10。 日本首相安倍晋三领导的执政联盟在选举中取得决定性胜利，从而让投资者相信被称为“安倍经济学”的经济改革措施将继续下去，包括日本央行弱化日圆的宽松货币政策。 “冒险情绪已暂时止步，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称。 “日本大选结果并不特别意外，市场基本消化了这个因素，”他说。 欧元兑美元 涨0.1%至1.1762美元，不过在欧洲央行周四召开政策会议前，欧元涨幅料受限。预计欧洲央行将暗示会渐进且小幅度地移除超宽松货币政策。 加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。 西班牙参议院将于周五就是否直接接管加泰罗尼亚进行投票表决。 新西兰元周二再度受挫，此前新西兰工党候任政府阐述了偏左的政策措施。新西兰元兑美元 下跌0.2%至0.6949美元，距离周一所及五个月低点0.6932不远。 外界认为这些政策对外国投资和移民不友好，鉴于该国存在经常帐赤字，这可能会拖累新西兰元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1756 1.1747 +0.08 +11.82 1.0513 美元/日圆 113.43 113.42 +0.01 -2.94 116.87 欧元/日圆 133.37 133.26 +0.08 +8.31 123.14 美元/瑞郎 0.9850 0.9848 +0.02 -3.22 1.0178 英镑/美元 1.3215 1.3196 +0.14 +7.13 1.2336 美元/加元 1.2628 1.2650 -0.17 -5.97 1.3430 美元/离岸人民币 6.6304 6.6354 -0.08 -4.91 6.9726 澳元/美元 0.7811 0.7805 +0.08 +8.26 0.7215 新西兰元/美元 0.6930 0.6964 -0.49 -0.16 0.6941 澳元/日圆 88.620 88.540 +0.09 +5.10 84.320 新西兰元/日圆 78.620 79.010 -0.49 -3.14 81.170 英镑/日圆 149.91 149.69 +0.15 +4.09 144.02 澳元/新西兰元 1.1272 1.1206 +0.59 +8.56 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 蔡美珍/张明钧/张若琪/汪红英/孙茉莉/王兴亚)