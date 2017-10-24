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《全球汇市》美元小跌，市场焦点转向下任美联储主席人选
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2017年10月24日 / 凌晨5点25分 / 1 天内

《全球汇市》美元小跌，市场焦点转向下任美联储主席人选

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆由三个月高点小幅下滑
    * 静待欧洲央行会议，西班牙加泰罗尼亚局势打压欧元
    * 新西兰政府公开政策立场，新西兰元下滑

    路透东京10月24日 - 美元周二微跌，因市场注意力转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席人选。
    
    美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。

    这些候选人包括2月任期届满的现任美联储主席叶伦、美联储理事鲍威尔、斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)、白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。
    
    道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示，“对于市场而言这是一个大问题。进行推测是一回事，但建立外汇仓位又是一回事。”
    
    他称，“不过相关传言仍引起了一些买盘和卖盘，这些买卖是基于对哪些人选可能比较温和或比较强硬的看法。”
    
    投资者还关注美国税改进展。参议院周五批准一项预算决议，提升了特朗普今年将推进税改计划的希望。    

    美元指数      跌0.2%至93.741，脱离10月6日以来高点94.017。
    
    美元兑日圆      小跌0.1%至113.35，脱离周日日本大选后触及的三个月高点114.10。
    
    日本首相安倍晋三领导的执政联盟在选举中取得决定性胜利，从而让投资者相信被称为“安倍经济学”的经济改革措施将继续下去，包括日本央行弱化日圆的宽松货币政策。

    “冒险情绪已暂时止步，”Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称。
    
    “日本大选结果并不特别意外，市场基本消化了这个因素，”他说。

    欧元兑美元      涨0.1%至1.1762美元，不过在欧洲央行周四召开政策会议前，欧元涨幅料受限。预计欧洲央行将暗示会渐进且小幅度地移除超宽松货币政策。
    
    加泰罗尼亚分离主义危机继续令欧元承压。西班牙政府已经动用特别宪法权力，解散加泰罗尼亚地区政府并强制选举，以对抗独立运动。

    西班牙参议院将于周五就是否直接接管加泰罗尼亚进行投票表决。
    
    新西兰元周二再度受挫，此前新西兰工党候任政府阐述了偏左的政策措施。新西兰元兑美元        下跌0.2%至0.6949美元，距离周一所及五个月低点0.6932不远。
    
    外界认为这些政策对外国投资和移民不友好，鉴于该国存在经常帐赤字，这可能会拖累新西兰元。

                                      纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1756  1.1747  +0.08 +11.82  1.0513
    美元/日圆                   113.43  113.42  +0.01  -2.94  116.87
    欧元/日圆                   133.37  133.26  +0.08  +8.31  123.14
    美元/瑞郎                   0.9850  0.9848  +0.02  -3.22  1.0178
    英镑/美元                   1.3215  1.3196  +0.14  +7.13  1.2336
    美元/加元                   1.2628  1.2650  -0.17  -5.97  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6304  6.6354  -0.08  -4.91  6.9726
    澳元/美元                   0.7811  0.7805  +0.08  +8.26  0.7215
    新西兰元/美元               0.6930  0.6964  -0.49  -0.16  0.6941
    澳元/日圆                   88.620  88.540  +0.09  +5.10  84.320
    新西兰元/日圆               78.620  79.010  -0.49  -3.14  81.170
    英镑/日圆                   149.91  149.69  +0.15  +4.09  144.02
    澳元/新西兰元               1.1272  1.1206  +0.59  +8.56  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 蔡美珍/张明钧/张若琪/汪红英/孙茉莉/王兴亚)

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