《全球汇市》美元小跌，投资者等待税改及预算进展

* 美国政府存在关门可能，抵消税改乐观情绪 * 英镑因达成退欧协议希望减弱及暗杀英国首相图谋而承压 * 比特币持坚，此前创出纪录高位 路透东京12月6日 - 美元周三小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。 美元指数 跌0.1%报93.328。 欧元兑美元 日内持稳，报1.1825美元。美元兑日圆 小跌0.1%至112.43。 英镑周三承压，此前Sky News引述消息人士报导称，针对英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的刺杀阴谋被挫败。 美国众议院周一就与参议院举行会议正式讨论税改议案进行投票，参议院本周稍晚也将举行类似的投票。 但同时，如果国会议员本周不能达成预算协议，则美国政府可能停摆。政府资金将于周五告罄。 “我认为他们将避免政府关停，但仍存在担忧，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “如果减税协议能在年底前达成，这应该会利好美元以及全球投资者的冒险行为，但在这之前，市场处于观望状况，”他说。 对美国利率将上升的预期支撑美元。联邦基金利率期货价格显示，投资者预计美联储将在12月12-13日政策会议上升息；期货价格走势显示，维持利率在1.00-1.25%不变的可能性为零。 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)未能与欧盟达成协议以启动退欧后的自贸协议谈判，这也拖累英镑。 “对退欧磋商将及早达成协议的预期在减弱，”瑞穗证券的山本雅文表示。 英镑兑美元 跌0.2%至1.3413美元，但仍高于隔夜低位1.3370。 比特币 涨0.7%至11,752美元，隔夜触及11,850美元纪录高位。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1818 1.1824 -0.05 +12.41 1.0513 美元/日圆 112.42 112.58 -0.14 -3.81 116.87 欧元/日圆 132.87 133.12 -0.19 +7.90 123.14 美元/瑞郎 0.9879 0.9872 +0.07 -2.94 1.0178 英镑/美元 1.3417 1.3442 -0.19 +8.76 1.2336 美元/加元 1.2703 1.2686 +0.13 -5.41 1.3430 美元/离岸人民币 6.6228 6.6165 +0.10 -5.02 6.9726 澳元/美元 0.7577 0.7604 -0.36 +5.02 0.7215 新西兰元/美元 0.6880 0.6874 +0.09 -0.88 0.6941 澳元/日圆 85.190 85.640 -0.53 +1.03 84.320 新西兰元/日圆 77.360 77.390 -0.04 -4.69 81.170 英镑/日圆 150.85 151.32 -0.31 +4.74 144.02 澳元/新西兰元 1.1011 1.1060 -0.44 +6.05 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 张涛/杜明霞/汪红英/王颖；审校 戴素萍/郑茵/许娜/龚芳)