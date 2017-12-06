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《全球汇市》美元小跌，投资者等待税改及预算进展
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2017年12月6日 / 凌晨1点12分 / 2 天前

《全球汇市》美元小跌，投资者等待税改及预算进展

2 分钟阅读

    * 美国政府存在关门可能，抵消税改乐观情绪
    * 英镑因达成退欧协议希望减弱及暗杀英国首相图谋而承压
    * 比特币持坚，此前创出纪录高位

    路透东京12月6日 - 美元周三小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。
    
    美元指数       跌0.1%报93.328。

    欧元兑美元      日内持稳，报1.1825美元。美元兑日圆      小跌0.1%至112.43。
    
    英镑周三承压，此前Sky News引述消息人士报导称，针对英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)的刺杀阴谋被挫败。
    
    美国众议院周一就与参议院举行会议正式讨论税改议案进行投票，参议院本周稍晚也将举行类似的投票。
    
    但同时，如果国会议员本周不能达成预算协议，则美国政府可能停摆。政府资金将于周五告罄。

    “我认为他们将避免政府关停，但仍存在担忧，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
    
    “如果减税协议能在年底前达成，这应该会利好美元以及全球投资者的冒险行为，但在这之前，市场处于观望状况，”他说。
    
    对美国利率将上升的预期支撑美元。联邦基金利率期货价格显示，投资者预计美联储将在12月12-13日政策会议上升息；期货价格走势显示，维持利率在1.00-1.25%不变的可能性为零。
    
    英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)未能与欧盟达成协议以启动退欧后的自贸协议谈判，这也拖累英镑。

    “对退欧磋商将及早达成协议的预期在减弱，”瑞穗证券的山本雅文表示。
    
    英镑兑美元      跌0.2%至1.3413美元，但仍高于隔夜低位1.3370。
    
    比特币          涨0.7%至11,752美元，隔夜触及11,850美元纪录高位。

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1818  1.1824  -0.05 +12.41  1.0513
    美元/日圆                   112.42  112.58  -0.14  -3.81  116.87
    欧元/日圆                   132.87  133.12  -0.19  +7.90  123.14
    美元/瑞郎                   0.9879  0.9872  +0.07  -2.94  1.0178
    英镑/美元                   1.3417  1.3442  -0.19  +8.76  1.2336
    美元/加元                   1.2703  1.2686  +0.13  -5.41  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6228  6.6165  +0.10  -5.02  6.9726
    澳元/美元                   0.7577  0.7604  -0.36  +5.02  0.7215
    新西兰元/美元               0.6880  0.6874  +0.09  -0.88  0.6941
    澳元/日圆                   85.190  85.640  -0.53  +1.03  84.320
    新西兰元/日圆               77.360  77.390  -0.04  -4.69  81.170
    英镑/日圆                   150.85  151.32  -0.31  +4.74  144.02
    澳元/新西兰元               1.1011  1.1060  -0.44  +6.05  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 张涛/杜明霞/汪红英/王颖；审校 戴素萍/郑茵/许娜/龚芳)

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