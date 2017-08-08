《全球汇市》美元小跌，投资者静候美国通胀数据

* 美元守住强劲非农就业报告带来的大部分涨幅 * 欧元基本摆脱德国工业生产下滑带来的影响 路透东京8月8日 - 美元周二在亚洲市场小跌，但上周美国公布强劲就业数据后录得的涨幅大多守住。该数据维持了美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年仍可能升息的预期。 美元指数 下跌0.1%，至93.325。 美元指数稳守在上周触及的15个月低点92.548上方，但仍低于上周五就业数据公布后所及高位93.774，因投资者在揣测美联储下次收紧政策的时机。 “从美国联邦基金利率期货来看，年内再升息一次的机率不到50%，”蒙大拿州U.S. Bank Private Client Group的首席投资官Bill Northey称。 投资者还在等待有关美联储何时将开始削减其4.2万亿(兆)美元债券持仓的线索。 “我们预计(美联储)将在9月会议上确认(削减债券持仓的)开始日期；如果当时宣布马上开始，我们也不会感到意外，”他表示 对于不断增强的就业市场会给通胀造成多大影响，周四的美国7月生产者物价指数(PPI)和周五的消费者物价指数(CPI)将为投资者提供一些线索。 上周五公布的就业报告显示，7月非农就业岗位增加20.9万个，增幅高于预期；平均时薪增长0.3%，与预期一致。 美元对美联储官员周一的言论无甚反应。圣路易斯联储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利都发表了讲话。 布拉德称，美联储可以暂时维持利率不变，因为即便就业市场持续好转，但通胀不太可能上升很多。 美元兑日圆 小跌0.1%至110.64，欧元兑美元 则小涨0.1%至1.1809。 周一欧元基本未受德国6月工业生产意外下滑的影响。 目前外界广泛预计欧洲央行将缩减量化宽松计划，而对美联储今年能否再次升息却出现疑虑，这样，欧元料将守住兑美元的强势。 “总体而言，欧洲的经济数据一直相当强劲，”道富银行东京分行经理Bart Wakabayashi表示。 “如果看看历史情况，回到三至五年之前，这算是十足的单向交易了，所以解除这种头寸是很自然的事，而且还有总体数字和央行改变基调预期的支撑，”Wakabayashi表示。 欧元兑日圆 今日持稳于130.67日圆，低于上周三触及的2016年2月来最高位131.40日圆。 日本财务省周二的数据显示，日本投资者6月买超法国债券、卖超德债。 数据还显示，日本投资者6月卖超1,889亿日圆澳洲债券，之前连续11个月买超。6月的卖超规模为2014年12月以来最大。 澳元兑日圆 持稳于87.61，低于上月所及的2015年12月以来最高位89.41。 澳元兑美元 涨0.1%至0.7918美元，重新升向7月底触及的两年最高位0.8066美元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1813 1.1793 +0.17 +12.37 1.0513 美元/日圆 110.54 110.73 -0.17 -5.42 116.87 欧元/日圆 130.59 130.61 -0.02 +6.05 123.14 美元/瑞郎 0.9728 0.9727 +0.01 -4.42 1.0178 英镑/美元 1.3049 1.3032 +0.13 +5.78 1.2336 美元/加元 1.2664 1.2679 -0.12 -5.70 1.3430 美元/离岸人民币 6.7024 6.7304 -0.42 -3.88 6.9726 澳元/美元 0.7917 0.7911 +0.08 +9.73 0.7215 新西兰元/美元 0.7354 0.7361 -0.10 +5.95 0.6941 澳元/日圆 87.550 87.620 -0.08 +3.83 84.320 新西兰元/日圆 81.320 81.520 -0.25 +0.18 81.170 英镑/日圆 144.25 144.34 -0.06 +0.16 144.02 澳元/新西兰元 1.0763 1.0746 +0.16 +3.66 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张涛/艾茂林/王颖/王琛；审校 李婷仪/张明钧/徐文焰/戴素萍/白云)