《全球汇市》美元小跌，美联储主席发表国会证词前市场观望气氛浓

* 美元指数小跌0.1% * 市场关注周二稍晚美联储主席鲍威尔的国会证词 * 本周美国经济指标也是关注重点 * 交易员准备迎接德国和意大利的政局发展 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦2月27日 - 美元兑多数主要货币周二小幅下跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)新任主席鲍威尔周二发表证词之前，交易商多持审慎态度；鲍威尔的国会证词可能决定美元自三年低点反弹的势头是否还有延续空间。 鲍威尔的国会作证将是他在本月稍早宣誓就任以来首度公开露面。交易商将密切观察这位新任主席是否会延续前主席叶伦的渐进货币政策，还是会采取更为强硬的立场。 数名决策者认为，美联储到了全面反思通胀问题的时候了，需要进行速度更快的升息来抑制消费者物价的上涨。 美元兑一篮子主要货币 在2月稍早跌至2014年底以来最低位，但之后反弹了近2%。 周二，美元指数跌0.1%至89.776。 “市场在这次讲话前表现有点谨慎，但我们认为，他可能会强调货币政策的连续性...因为造成很大的市场反应并不符合他的利益，这将会让他的工作变得更难做，”德国商业银行的外汇策略师Anje Praefcke说。 “他可能会重述我们在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录所看到的内容：美国经济前景已稳步改善，而且无论是薪资和消费者物价指数(CPI)近期都出人意料地上涨。” 新加坡LGT Bank的投资策略师Roy Teo表示，鲍威尔很可能就经济前景发表乐观表态，但强调在评估通胀率是否会上升时要保持耐心。 “鲍威尔讲话后美元不大可能受到明显提振，”Teo称。 Teo补充说，考虑到美联储更看重的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数的市场普遍预期，情况更是如此。该数据将于周四公布。 路透调查中的分析师预计美国1月核心PCE同比上升1.5%，与12月升幅相同，且仍低于美联储2%目标。 本周美国将出炉消费者信心、第四季经济增长修正数据、制造业以及个人收入和支出数据。 随着美元下跌，欧元兑美元 小涨0.1%至1.2332美元，投资者在本周欧洲诸多政治事件前对大举建仓态度谨慎。 意大利周日将举行全国大选；另外，德国主要政党将对执政结盟协议做出决定，可能令总理梅克尔取得第四个总理任期。 美元兑日圆 小涨0.1%至107.05日圆。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2334 1.2316 +0.15 +2.82 1.1996 美元/日圆 107.05 106.92 +0.12 -4.99 112.67 欧元/日圆 132.04 131.70 +0.26 -2.32 135.18 美元/瑞郎 0.9365 0.9378 -0.14 -3.88 0.9743 英镑/美元 1.3980 1.3965 +0.11 +3.46 1.3512 美元/加元 1.2685 1.2679 +0.05 +0.86 1.2577 美元/离岸人民币 6.3054 6.2941 +0.18 -3.18 6.5125 澳元/美元 0.7843 0.7854 -0.14 +0.54 0.7801 新西兰元/美元 0.7285 0.7302 -0.23 +2.81 0.7086 欧元/瑞郎 1.1552 1.1553 -0.01 -1.17 1.1689 欧元/英镑 0.8820 0.8817 +0.03 -0.71 0.8883 欧元/瑞典克朗 10.0739 10.0398 +0.34 +2.39 9.8391 美元/挪威克朗 7.8271 7.8223 +0.06 -4.63 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 张明钧/白云/孙茉莉/王颖；审校 高琦/刘秀红/王洋/于春红)