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《全球汇市》美元小跌，静候美国通胀数据以期带来支撑
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2017年10月13日 / 凌晨4点54分 / 9 天内

《全球汇市》美元小跌，静候美国通胀数据以期带来支撑

3 分钟阅读

    * 美元周线下跌，静候美国CPI数据
    * 美国公债收益率自五个月高位下滑，拖累美元
    * 坡元下跌，此前新加坡金管局维持政策不变

    路透东京10月13日 - 美元周五小跌，因美国公债收益率(殖利率)守在近期低位附近，市场静候美国通胀数据提供潜在支撑。美元本周从10周高位回落。
    
    美元指数      下跌0.1%至92.970，本周周线可能跌0.9%。

    美元指数上周五升至10周高点94.267，因强劲的美国薪资数据增强了12月美联储升息的预期。但随后该指数随着美国公债收益率稳步下降而走低。
    
    美元兑日圆      >日内小跌至112.120日圆，周线或下跌0.3%。本周曾低至111.990。
    
    美元兑日圆通常在投资者风险偏好增强时上涨，但对于日经指数       本周触及21年高点却反应有限。
    
    “当美国10年期公债收益率在2.4%下方挣扎时，美元兑日圆难以上涨并不令人意外，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji表示。
    
    “国内与外国公债收益率之间的差异驱动短期趋势，而当外国收益率保持相对较低的时候，日圆卖压受到抑制。”

    虽然美股频创纪录新高，但美债收益率(殖利率)本周料将录得跌幅。
    
    10年期美债收益率           报2.328%，已脱离10月9日在2.400%上方触及的五个月高点。
    
    美债收益率受地缘政治疑虑影响下滑，另外美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议记录也显示，虽然美联储官员不排除12月升息，但他们仍对通胀感到忧心。
    
    周五1230GMT将公布美国消费者物价数据，届时投资人将有机会评估美国最新通胀情况。
    
    美国劳工部周四公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，较上年同期上涨2.6%，是2012年2月来最大同比涨幅。

    “PPI数据显露出一些通胀迹象，至少从生产者角度而言是这样，接下来我们将看到消
费者物价指数(CPI)，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。

    “有一些令人鼓舞的初步迹象显示通胀压力正在上升，但从数据点来说，我们必须承认
这将是一系列充满杂音的数据，”Northey谈及飓风哈维和伊尔玛的影响时称。近几周这两
起飓风袭击了美国众多城市。

    坡元兑美元      自1.3514下跌0.1%至1.3540，此前新加坡金管局维持货币政策不变，
称2018年经济成长速度可能较今年放缓。
    
    欧元兑美元      上涨0.15%报1.1848美元，本周迄今上涨1%，因对加泰罗尼亚脱离西
班牙独立的疑虑有所缓解，提振欧元。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1844  1.1829  +0.13 +12.66  1.0513
    美元/日圆                   112.16  112.27  -0.10  -4.03  116.87
    欧元/日圆                   132.84  132.82  +0.02  +7.88  123.14
    美元/瑞郎                   0.9751  0.9751  +0.00  -4.20  1.0178
    英镑/美元                   1.3276  1.3260  +0.12  +7.62  1.2336
    美元/加元                   1.2467  1.2472  -0.04  -7.17  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5709  6.5776  -0.10  -5.76  6.9726
    澳元/美元                   0.7833  0.7819  +0.18  +8.57  0.7215
    新西兰元/美元               0.7138  0.7128  +0.14  +2.84  0.6941
    澳元/日圆                   87.860  87.800  +0.07  +4.20  84.320
    新西兰元/日圆               80.060  80.050  +0.01  -1.37  81.170
    英镑/日圆                   148.93  148.92  +0.01  +3.41  144.02
    澳元/新西兰元               1.0974  1.0962  +0.11  +5.69  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张涛/蔡美珍/李爽  审校 于春红/杜明霞/王丽鑫/艾茂林)

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