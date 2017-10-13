《全球汇市》美元小跌，静候美国通胀数据以期带来支撑

* 美元周线下跌，静候美国CPI数据 * 美国公债收益率自五个月高位下滑，拖累美元 * 坡元下跌，此前新加坡金管局维持政策不变 路透东京10月13日 - 美元周五小跌，因美国公债收益率(殖利率)守在近期低位附近，市场静候美国通胀数据提供潜在支撑。美元本周从10周高位回落。 美元指数 下跌0.1%至92.970，本周周线可能跌0.9%。 美元指数上周五升至10周高点94.267，因强劲的美国薪资数据增强了12月美联储升息的预期。但随后该指数随着美国公债收益率稳步下降而走低。 美元兑日圆 >日内小跌至112.120日圆，周线或下跌0.3%。本周曾低至111.990。 美元兑日圆通常在投资者风险偏好增强时上涨，但对于日经指数 本周触及21年高点却反应有限。 “当美国10年期公债收益率在2.4%下方挣扎时，美元兑日圆难以上涨并不令人意外，”SMBC日兴证券的资深策略师Makoto Noji表示。 “国内与外国公债收益率之间的差异驱动短期趋势，而当外国收益率保持相对较低的时候，日圆卖压受到抑制。” 虽然美股频创纪录新高，但美债收益率(殖利率)本周料将录得跌幅。 10年期美债收益率 报2.328%，已脱离10月9日在2.400%上方触及的五个月高点。 美债收益率受地缘政治疑虑影响下滑，另外美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月会议记录也显示，虽然美联储官员不排除12月升息，但他们仍对通胀感到忧心。 周五1230GMT将公布美国消费者物价数据，届时投资人将有机会评估美国最新通胀情况。 美国劳工部周四公布，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，较上年同期上涨2.6%，是2012年2月来最大同比涨幅。 “PPI数据显露出一些通胀迹象，至少从生产者角度而言是这样，接下来我们将看到消 费者物价指数(CPI)，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。 “有一些令人鼓舞的初步迹象显示通胀压力正在上升，但从数据点来说，我们必须承认 这将是一系列充满杂音的数据，”Northey谈及飓风哈维和伊尔玛的影响时称。近几周这两 起飓风袭击了美国众多城市。 坡元兑美元 自1.3514下跌0.1%至1.3540，此前新加坡金管局维持货币政策不变， 称2018年经济成长速度可能较今年放缓。 欧元兑美元 上涨0.15%报1.1848美元，本周迄今上涨1%，因对加泰罗尼亚脱离西 班牙独立的疑虑有所缓解，提振欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1844 1.1829 +0.13 +12.66 1.0513 美元/日圆 112.16 112.27 -0.10 -4.03 116.87 欧元/日圆 132.84 132.82 +0.02 +7.88 123.14 美元/瑞郎 0.9751 0.9751 +0.00 -4.20 1.0178 英镑/美元 1.3276 1.3260 +0.12 +7.62 1.2336 美元/加元 1.2467 1.2472 -0.04 -7.17 1.3430 美元/离岸人民币 6.5709 6.5776 -0.10 -5.76 6.9726 澳元/美元 0.7833 0.7819 +0.18 +8.57 0.7215 新西兰元/美元 0.7138 0.7128 +0.14 +2.84 0.6941 澳元/日圆 87.860 87.800 +0.07 +4.20 84.320 新西兰元/日圆 80.060 80.050 +0.01 -1.37 81.170 英镑/日圆 148.93 148.92 +0.01 +3.41 144.02 澳元/新西兰元 1.0974 1.0962 +0.11 +5.69 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张涛/蔡美珍/李爽 审校 于春红/杜明霞/王丽鑫/艾茂林)