《全球汇市》美元延续跌势，受贸易保护担忧和朝韩峰会前景影响

路透悉尼3月7日 - 美元周三在亚洲交易时段延续近期跌势，此前白宫倡导自由贸易的重要人物宣布辞职，引发了有关特朗普将推进关税计划、带来贸易战风险的担忧。 美元兑日圆 迅速从106.10日圆附近跌至105.67日圆。此前白宫称国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)将辞职。 柯恩曾为华尔街银行家，后来成为特朗普政府内反对保护主义的重要人物。交易商担心他的离任将使关税强硬派更加大胆。 “从可能造成波动方面而言，对于金融市场来说最糟糕的情况将是确认贸易摩擦升温，美元短期内被善意忽视，”澳新银行分析师称。 投资者怀疑白宫内部贸易保护主义派支持利用美元贬值来提高美国出口竞争力，同时使得进口价格更高。 美元指数 跌0.67%报89.480，为两周低点。 欧元兑美元 升至1.2421，再创两周高位，隔夜涨约0.01美元。 交易商称，有传闻称欧洲央行可能在本周的政策会议上放弃宽松倾向，不过该央行总裁德拉吉最近并未公开展现这么做的紧迫感。 在韩国表示将与朝鲜举行两国逾十年来的首次峰会之后，美元已然承压。双方首脑会晤将降低地缘政治紧张态势。 韩国还表示，朝鲜愿意与美国就去核化进行会谈，且在会谈期间暂停核试验。 美国总统特朗普表示，朝鲜愿意暂停核试验的表态似乎是“真心实意”的。 上述消息提振了风险偏好以及澳元和新西兰元等货币，不过这两种货币均因贸易战疑虑重燃而遇挫。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2422 1.2402 +0.16 +3.55 1.1996 美元/日圆 105.48 106.11 -0.59 -6.38 112.67 欧元/日圆 131.03 131.63 -0.46 -3.07 135.18 美元/瑞郎 0.9371 0.9405 -0.36 -3.82 0.9743 英镑/美元 1.3901 1.3885 +0.12 +2.88 1.3512 美元/加元 1.2917 1.2875 +0.33 +2.70 1.2577 美元/离岸人民币 6.3171 6.3088 +0.13 -3.00 6.5125 澳元/美元 0.7793 0.7827 -0.43 -0.10 0.7801 新西兰元/美元 0.7286 0.7288 -0.03 +2.82 0.7086 澳元/日圆 82.250 83.050 -0.96 -6.42 87.890 新西兰元/日圆 76.900 77.400 -0.65 -3.68 79.840 英镑/日圆 146.65 147.34 -0.47 -3.59 152.11 澳元/新西兰元 1.0693 1.0726 -0.31 -2.85 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王灿/李爽/张涛；审校 徐文焰/王丽鑫/戴素萍)