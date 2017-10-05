《全球汇市》美元强劲上扬后盘整涨幅，关注欧洲央行会议记录

* 欧洲央行会议记录是今日重要事件风险 * 会议记录若暗示央行接受欧元走强，则将利多欧元 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月5日 - 美元指数周四小涨，投资者在近期上涨后整理仓位，欧洲央行即将公布的会议记录料将成为影响今日走势的重要事件。 尽管近期美元利多不断，从优异的经济数据到美国可望进行税改等等，但是美元指数 过去一个月上涨不到3%。 Gavekal策略师团队表示，美国的重大税制改革，或者是中国即将召开的重大政治会议将提出的重要政策调整，都可能是促成美元进一步上涨的因素。 美元指数 上涨0.1%至93.50。 本周数据显示，美国9月服务业成长创下12年来最快速度，民间雇主增聘人手数量高于预期，尽管有飓风哈维及伊尔玛的影响。 美国公债收益率上扬也推动美元走高。美国10年期公债收益率过去一个月攀升近30个基点至2.34%。摩根士丹利策略师团队称，收益率“正在关键水准交投，突破2.39%将带动收益率上扬。” 欧元 小涨至1.1773，距离本周稍早所及的六周低点1.1695不远。 眼下的焦点是欧洲央行定于1130GMT公布的9月货币政策会议记录。 欧洲央行在9月会议上暗示，虽然央行本月可能宣布一项缓步退出宽松政策的计划，但央行并不急于结束宽松政策。 欧洲央行9月会议也提到强势欧元的潜在负面影响，因此市场将密切关注会议记录内容，以研判有关欧元的讨论细节。 ING Bank驻伦敦外汇策略师Viraj Patel表示，(记录)有任何偏向于接受强势欧元的语言可能都会极大推高欧元。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1771 1.1759 +0.10 +11.97 1.0513 美元/日圆 112.70 112.74 -0.04 -3.57 116.87 欧元/日圆 132.66 132.58 +0.06 +7.73 123.14 美元/瑞郎 0.9745 0.9749 -0.04 -4.25 1.0178 英镑/美元 1.3190 1.3243 -0.40 +6.92 1.2336 美元/加元 1.2480 1.2471 +0.07 -7.07 1.3430 美元/离岸人民币 6.6442 6.6482 -0.06 -4.71 6.9726 澳元/美元 0.7825 0.7863 -0.48 +8.45 0.7215 新西兰元/美元 0.7156 0.7166 -0.14 +3.10 0.6941 欧元/瑞郎 1.1471 1.1466 +0.04 +7.04 1.0717 欧元/英镑 0.8920 0.8877 +0.48 +4.72 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5278 9.5209 +0.07 -0.54 9.5799 美元/挪威克朗 7.9518 7.9561 -0.05 -7.93 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/于春红/王洋)