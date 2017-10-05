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《全球汇市》美元强劲上扬后盘整涨幅，关注欧洲央行会议记录
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2017年10月5日 / 早上7点59分 / 16 天内

《全球汇市》美元强劲上扬后盘整涨幅，关注欧洲央行会议记录

2 分钟阅读

    * 欧洲央行会议记录是今日重要事件风险
    * 会议记录若暗示央行接受欧元走强，则将利多欧元
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月5日 - 美元指数周四小涨，投资者在近期上涨后整理仓位，欧洲央行即将公布的会议记录料将成为影响今日走势的重要事件。

    尽管近期美元利多不断，从优异的经济数据到美国可望进行税改等等，但是美元指数      过去一个月上涨不到3%。
    
    Gavekal策略师团队表示，美国的重大税制改革，或者是中国即将召开的重大政治会议将提出的重要政策调整，都可能是促成美元进一步上涨的因素。
    
    美元指数      上涨0.1%至93.50。
    
    本周数据显示，美国9月服务业成长创下12年来最快速度，民间雇主增聘人手数量高于预期，尽管有飓风哈维及伊尔玛的影响。
    
    美国公债收益率上扬也推动美元走高。美国10年期公债收益率过去一个月攀升近30个基点至2.34%。摩根士丹利策略师团队称，收益率“正在关键水准交投，突破2.39%将带动收益率上扬。”

    欧元      小涨至1.1773，距离本周稍早所及的六周低点1.1695不远。
    
    眼下的焦点是欧洲央行定于1130GMT公布的9月货币政策会议记录。
    
    欧洲央行在9月会议上暗示，虽然央行本月可能宣布一项缓步退出宽松政策的计划，但央行并不急于结束宽松政策。

    欧洲央行9月会议也提到强势欧元的潜在负面影响，因此市场将密切关注会议记录内容，以研判有关欧元的讨论细节。
    
    ING Bank驻伦敦外汇策略师Viraj Patel表示，(记录)有任何偏向于接受强势欧元的语言可能都会极大推高欧元。

                                              纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1771  1.1759  +0.10 +11.97  1.0513
    美元/日圆                   112.70  112.74  -0.04  -3.57  116.87
    欧元/日圆                   132.66  132.58  +0.06  +7.73  123.14
    美元/瑞郎                   0.9745  0.9749  -0.04  -4.25  1.0178
    英镑/美元                   1.3190  1.3243  -0.40  +6.92  1.2336
    美元/加元                   1.2480  1.2471  +0.07  -7.07  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6442  6.6482  -0.06  -4.71  6.9726
    澳元/美元                   0.7825  0.7863  -0.48  +8.45  0.7215
    新西兰元/美元               0.7156  0.7166  -0.14  +3.10  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1471  1.1466  +0.04  +7.04  1.0717
    欧元/英镑                   0.8920  0.8877  +0.48  +4.72  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5278  9.5209  +0.07  -0.54  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9518  7.9561  -0.05  -7.93  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/于春红/王洋)

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