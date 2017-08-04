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9 天前
《全球汇市》美元徘徊在15个月低位附近，关注美国就业报告
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2017年8月4日 / 早上7点51分 / 9 天前

《全球汇市》美元徘徊在15个月低位附近，关注美国就业报告

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美元兑欧元和日圆分别徘徊在两年半低位和七周低位附近
    * 美元举步维艰，隔夜美国ISM数据表现欠佳
    * 英镑兑欧元接近九个月低位，此前英国央行发出鸽派信号
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦8月4日 - 周五美元指数处于2016年5月以来低位附近，此前公布的美国数据表现疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。
    
    疲弱的美元本周继续承压，华府再陷政治动荡局面，而且美国经济数据也多数不尽如人意，加剧了未来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧步伐的不确定性。

    隔夜经济和政治面都有新消息。美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。                        
    
    美元指数      跌0.1%至92.766，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。
    
    “现在情况已经变得愈发清楚，那就是美元...正受到特朗普疲弱政府的拖累，白宫当前状况简直太乱了，”德国商业银行策略师在发给客户的一份报告中写道。

    “这意味着大选后所燃起的希望，以及随之而来的通胀预期大幅上升的情况，都已被削弱了。”
    
    在特朗普当选后的两个月，美元一度攀升至14年高位，因市场认为特朗普的政策将提振增长和通胀率。不过自此后美元下跌了逾10%，因投资者担心特朗普是否有能力推进其竞选承诺。
    
    受挫的美元多头指望1230GMT公布的非农就业报告，至少在短期内扭转美元走势。
    
    路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。
    
    美元兑欧元也受累于后者的坚挺。本周欧元触及两年半高位，因美元走疲。不过围绕欧洲央行将收紧货币政策的观点也提振欧元。

    欧元      周五涨0.1%至1.1879美元，接近本周稍早触及的2015年1月以来高位1.1910美元。
    
    美元兑日圆      持平于110.10日圆，在亚洲时段一度触及七周低位。
    
     “美联储年内再次升息的预期已经低于50%，如果非农就业报告令人失望，该预期将进一步下降，让美元/日圆跌向109.00，”大和证券资深汇市分析师Yukio Ishizaki表示。
    
     根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。
    
    英镑兑欧元         接近九个月低位，上日曾触及0.9048英镑，此前英国央行维持利率不变，调降经济增长和通胀预期，并对退欧的负面影发出警告。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1882  1.1868  +0.12 +13.02  1.0513
    美元/日圆                   110.07  110.02  +0.05  -5.82  116.87
    欧元/日圆                   130.79  130.60  +0.15  +6.21  123.14
    美元/瑞郎                   0.9674  0.9683  -0.09  -4.95  1.0178
    英镑/美元                   1.3162  1.3137  +0.19  +6.70  1.2336
    美元/加元                   1.2559  1.2584  -0.20  -6.49  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7217  6.7285  -0.10  -3.60  6.9726
    澳元/美元                   0.7978  0.7948  +0.38 +10.58  0.7215
    新西兰元/美元               0.7447  0.7433  +0.19  +7.29  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1497  1.1494  +0.03  +7.28  1.0717
    欧元/英镑                   0.9027  0.9032  -0.06  +5.98  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.6069  9.6143  -0.08  +0.28  9.5799
    美元/挪威克朗               7.8847  7.9051  -0.26  -8.71  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/刘秀红/王洋/王琛；审校 王兴亚/李春喜/高琦/蔡美珍)

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