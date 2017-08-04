《全球汇市》美元徘徊在15个月低位附近，关注美国就业报告

* 美元兑欧元和日圆分别徘徊在两年半低位和七周低位附近 * 美元举步维艰，隔夜美国ISM数据表现欠佳 * 英镑兑欧元接近九个月低位，此前英国央行发出鸽派信号 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月4日 - 周五美元指数处于2016年5月以来低位附近，此前公布的美国数据表现疲弱。投资者静候今日稍晚公布的美国非农就业报告，期望从中寻找安慰。 疲弱的美元本周继续承压，华府再陷政治动荡局面，而且美国经济数据也多数不尽如人意，加剧了未来美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策收紧步伐的不确定性。 隔夜经济和政治面都有新消息。美国供应管理协会(ISM)数据显示，非制造业指数降幅大于预期，另有报导称，一个大陪审团将调查俄罗斯是否干涉2016年美国大选。 美元指数 跌0.1%至92.766，周线料跌约0.6%，本周曾跌至15个月低位92.548。 “现在情况已经变得愈发清楚，那就是美元...正受到特朗普疲弱政府的拖累，白宫当前状况简直太乱了，”德国商业银行策略师在发给客户的一份报告中写道。 “这意味着大选后所燃起的希望，以及随之而来的通胀预期大幅上升的情况，都已被削弱了。” 在特朗普当选后的两个月，美元一度攀升至14年高位，因市场认为特朗普的政策将提振增长和通胀率。不过自此后美元下跌了逾10%，因投资者担心特朗普是否有能力推进其竞选承诺。 受挫的美元多头指望1230GMT公布的非农就业报告，至少在短期内扭转美元走势。 路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。 美元兑欧元也受累于后者的坚挺。本周欧元触及两年半高位，因美元走疲。不过围绕欧洲央行将收紧货币政策的观点也提振欧元。 欧元 周五涨0.1%至1.1879美元，接近本周稍早触及的2015年1月以来高位1.1910美元。 美元兑日圆 持平于110.10日圆，在亚洲时段一度触及七周低位。 “美联储年内再次升息的预期已经低于50%，如果非农就业报告令人失望，该预期将进一步下降，让美元/日圆跌向109.00，”大和证券资深汇市分析师Yukio Ishizaki表示。 根据CME Group的FedWatch工具，美国联邦基金利率期货显示，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。 英镑兑欧元 接近九个月低位，上日曾触及0.9048英镑，此前英国央行维持利率不变，调降经济增长和通胀预期，并对退欧的负面影发出警告。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1882 1.1868 +0.12 +13.02 1.0513 美元/日圆 110.07 110.02 +0.05 -5.82 116.87 欧元/日圆 130.79 130.60 +0.15 +6.21 123.14 美元/瑞郎 0.9674 0.9683 -0.09 -4.95 1.0178 英镑/美元 1.3162 1.3137 +0.19 +6.70 1.2336 美元/加元 1.2559 1.2584 -0.20 -6.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.7217 6.7285 -0.10 -3.60 6.9726 澳元/美元 0.7978 0.7948 +0.38 +10.58 0.7215 新西兰元/美元 0.7447 0.7433 +0.19 +7.29 0.6941 欧元/瑞郎 1.1497 1.1494 +0.03 +7.28 1.0717 欧元/英镑 0.9027 0.9032 -0.06 +5.98 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.6069 9.6143 -0.08 +0.28 9.5799 美元/挪威克朗 7.8847 7.9051 -0.26 -8.71 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王颖/刘秀红/王洋/王琛；审校 王兴亚/李春喜/高琦/蔡美珍)