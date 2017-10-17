《全球汇市》美元微升，因美联储主席人选臆测推高美国公债收益率

* 美元反弹，美国公债收益率自两周低位回升 * 美债收益率上扬，此前报导称特朗普青睐偏鹰派的美联储主席人选 路透东京10月17日 - 美元周二微升，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。 美国公债收益率周一自两周低位反弹走高。有报导称特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席。外界认为，较之现任主席叶伦，泰勒的政策主张更偏鹰派。 “有关泰勒的消息令市场意外，因为在之前传闻的美联储主席人选中，泰勒的排名较为靠后，这些人选包括美联储理事鲍威尔、前美联储理事瓦尔许、叶伦以及白宫国家经济委员会主任柯恩，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。 “但也有报导称，特朗普将在周四会见叶伦。有关美联储主席人选的消息不断传出，市场发现在结果明确之前，很难对任何一个方向进行大规模的布局。” 据一位消息人士称，美国总统特朗普将于周四会见美联储主席叶伦，这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。 美元指数 小升0.05%至93.365，隔夜上涨0.25%。 美元指数上周五跌至17天低位92.749，因美国通胀数据令人失望。 IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“上周美债收益率下滑令美元承压。但美股上涨、美国经济数据良好以及有关泰勒的消息合力令美债收益率止跌，因此美元得以反弹。” 美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为2014年9月以来最高。 “欧元的表现将是美元能否持坚的关键。欧洲央行目前看不像市场上个月预想的那样强硬，导致德债收益率下跌，进而有利于美元兑欧元，”IG Securities的Ishikawa表示。 10年期德国公债收益率隔夜触及一个月低点，延续上周后期以来的走势，当时有报导称欧洲央行决策者普遍同意在10月26日会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。 美元兑日圆 跌0.1%报112.070，隔夜涨0.3%，摆脱三周低点111.650。 欧元兑美元 下滑0.15%报1.1780，上日跌0.25%。 澳元兑美元 跌0.15%报0.7840，上周在中国经济数据激励下创两周高位0.7898 的涨势失去动能。 英镑兑美元 跌0.1%报1.3241，市场等待今日稍后英国央行总裁卡尼的讲话以找 寻指引。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1780 1.1795 -0.13 +12.05 1.0513 美元/日圆 112.07 112.18 -0.10 -4.11 116.87 欧元/日圆 132.03 132.32 -0.22 +7.22 123.14 美元/瑞郎 0.9761 0.9753 +0.08 -4.10 1.0178 英镑/美元 1.3254 1.3248 +0.05 +7.44 1.2336 美元/加元 1.2525 1.2516 +0.07 -6.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.5976 6.5824 +0.23 -5.38 6.9726 澳元/美元 0.7844 0.7850 -0.08 +8.72 0.7215 新西兰元/美元 0.7169 0.7170 -0.01 +3.28 0.6941 澳元/日圆 87.950 88.080 -0.15 +4.31 84.320 新西兰元/日圆 80.360 80.460 -0.12 -1.00 81.170 英镑/日圆 148.54 148.64 -0.07 +3.14 144.02 澳元/新西兰元 1.0941 1.0945 -0.04 +5.37 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 徐文焰/汪红英/王琛/杜明霞/张若琪 张涛/于春红)