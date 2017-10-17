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《全球汇市》美元微升，因美联储主席人选臆测推高美国公债收益率
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2017年10月17日 / 凌晨2点47分 / 8 天内

《全球汇市》美元微升，因美联储主席人选臆测推高美国公债收益率

3 分钟阅读

    * 美元反弹，美国公债收益率自两周低位回升
    * 美债收益率上扬，此前报导称特朗普青睐偏鹰派的美联储主席人选

    路透东京10月17日 - 美元周二微升，受益于美国公债收益率(殖利率)上升。此前有报导称，美国总统特朗普青睐一位在政策上偏鹰派的美联储主席人选。
    
    美国公债收益率周一自两周低位反弹走高。有报导称特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席。外界认为，较之现任主席叶伦，泰勒的政策主张更偏鹰派。

    “有关泰勒的消息令市场意外，因为在之前传闻的美联储主席人选中，泰勒的排名较为靠后，这些人选包括美联储理事鲍威尔、前美联储理事瓦尔许、叶伦以及白宫国家经济委员会主任柯恩，”巴克莱驻东京的资深策略师Shin Kadota说。
    
    “但也有报导称，特朗普将在周四会见叶伦。有关美联储主席人选的消息不断传出，市场发现在结果明确之前，很难对任何一个方向进行大规模的布局。”
    
     据一位消息人士称，美国总统特朗普将于周四会见美联储主席叶伦，这是他物色新任美联储主席候选人的步骤之一。            

    美元指数      小升0.05%至93.365，隔夜上涨0.25%。
    
    美元指数上周五跌至17天低位92.749，因美国通胀数据令人失望。
    
    IG Securities资深外汇策略师Junichi Ishikawa称，“上周美债收益率下滑令美元承压。但美股上涨、美国经济数据良好以及有关泰勒的消息合力令美债收益率止跌，因此美元得以反弹。”

    美国纽约联邦储备银行10月制造业指数为2014年9月以来最高。
    
    “欧元的表现将是美元能否持坚的关键。欧洲央行目前看不像市场上个月预想的那样强硬，导致德债收益率下跌，进而有利于美元兑欧元，”IG Securities的Ishikawa表示。
    
    10年期德国公债收益率隔夜触及一个月低点，延续上周后期以来的走势，当时有报导称欧洲央行决策者普遍同意在10月26日会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。            

    美元兑日圆      跌0.1%报112.070，隔夜涨0.3%，摆脱三周低点111.650。
    
    欧元兑美元      下滑0.15%报1.1780，上日跌0.25%。
    
    澳元兑美元        跌0.15%报0.7840，上周在中国经济数据激励下创两周高位0.7898
的涨势失去动能。
    
    英镑兑美元        跌0.1%报1.3241，市场等待今日稍后英国央行总裁卡尼的讲话以找
寻指引。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1780  1.1795  -0.13 +12.05  1.0513
    美元/日圆                   112.07  112.18  -0.10  -4.11  116.87
    欧元/日圆                   132.03  132.32  -0.22  +7.22  123.14
    美元/瑞郎                   0.9761  0.9753  +0.08  -4.10  1.0178
    英镑/美元                   1.3254  1.3248  +0.05  +7.44  1.2336
    美元/加元                   1.2525  1.2516  +0.07  -6.74  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5976  6.5824  +0.23  -5.38  6.9726
    澳元/美元                   0.7844  0.7850  -0.08  +8.72  0.7215
    新西兰元/美元               0.7169  0.7170  -0.01  +3.28  0.6941
    澳元/日圆                   87.950  88.080  -0.15  +4.31  84.320
    新西兰元/日圆               80.360  80.460  -0.12  -1.00  81.170
    英镑/日圆                   148.54  148.64  -0.07  +3.14  144.02
    澳元/新西兰元               1.0941  1.0945  -0.04  +5.37  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 徐文焰/汪红英/王琛/杜明霞/张若琪  张涛/于春红)

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