《全球汇市》美元微升，投资者静待美联储发出政策信号

* 特朗普在联合国就朝鲜问题发表激烈言论，日圆不为所动 * 强势欧元导致欧洲央行官员的看法出现分歧--消息 路透东京9月20日 - 美元兑一篮子货币周三微升，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果出炉。美联储预计将宣布缩减4.2万亿(兆)美元债券持仓的计划。 美元指数 微升0.1%至91.855，在远高于9月8日所及两年半低点91.011的水准附近持稳。 分析师预计美联储决策者将在周三结束的为期两天的会议上宣布将在10月开始削减月度购债规模，并对在12月12-13日会议上升息持开放态度。 美元兑日圆 日内持稳，报111.56，向隔夜所及八周高点111.88回升。 外汇市场对美国总统特朗普周二在联合国大会的演说反应不大。特朗普在演说中称，除非朝鲜放弃核挑战，否则美国将不得不“彻底毁灭”朝鲜。 “市场似乎没有出现强烈的避险情绪，即便是在特朗普发表言论之后，”Brown Brothers Harriman外汇策略师Masashi Murata称。 由于日本的净债权国地位，加上人们预期日本投资者在危机时期会汇回资产，日圆在经济及政治不确定时期通常都受益。 但在本周，Murata称，日本首相安倍晋三考虑最早于下月进行提前选举，是影响日圆的主要因素。 多位日本政府消息人士周二表示，首相安倍晋三在下个月提前国会改选的主要竞选政见，料将包括承诺投入教育及托儿支出、对朝鲜(北韩)维持强硬立场、及修改和平宪法。 “安倍的政见应该会支撑美元兑日圆，”Murata表示；他补充道，美元若能升破约112.20日圆的200日移动均线切入位，则将上看115日圆。 欧元兑美元 日内持稳于1.1990。 六位消息人士对路透表示，欧洲央行(ECB)决策者对于是否在10月会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留再度延长购债操作的选项。 欧洲央行管委会了解决策层想法的消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致欧洲央行决策者出现了分歧。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1992 1.1992 +0.00 +14.07 1.0513 美元/日圆 111.55 111.58 -0.03 -4.55 116.87 欧元/日圆 133.78 133.82 -0.03 +8.64 123.14 美元/瑞郎 0.9624 0.9625 -0.01 -5.44 1.0178 英镑/美元 1.3516 1.3507 +0.07 +9.57 1.2336 美元/加元 1.2288 1.2288 +0.00 -8.50 1.3430 美元/离岸人民币 6.5833 6.5837 -0.01 -5.58 6.9726 澳元/美元 0.8009 0.8009 +0.00 +11.00 0.7215 新西兰元/美元 0.7323 0.7317 +0.08 +5.50 0.6941 澳元/日圆 89.340 89.370 -0.03 +5.95 84.320 新西兰元/日圆 81.700 81.640 +0.07 +0.65 81.170 英镑/日圆 150.77 150.70 +0.05 +4.69 144.02 澳元/新西兰元 1.0936 1.0942 -0.05 +5.33 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 徐文焰/王兴亚/侯雪苹/龚芳/白云/王颖/戴素萍)