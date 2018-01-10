《全球汇市》美元微涨受美债收益率上升支持，日本央行行动仍支撑日圆

* 10年期美债收益率处于3月以来最高 * 日圆仍受日本央行削减购债的支撑 路透东京1月10日 - 美元周三亚洲早盘微涨，受美国公债收益率上升支撑，但兑日圆仍受到抑制，因日本央行之前削减了日债购买规模，引发对该央行将逐步退出刺激举措的担忧。 美元指数 微涨至92.536，距离隔夜高点92.640不远。 欧元兑美元 日内小幅下跌至1.1933，远低于上周四创下的近四个月高点1.2089。 美元兑日圆 小幅下滑至112.62日圆，上一交易日下跌0.5%，因日本央行宣布在例行购债操作中小幅减少日本公债的购买量。 虽然此举是根据央行最新政策进行的技术性调整，但却引发了一波猜测，即日本央行可能准备退出其大规模超宽松货币刺激措施 。 10年期美国公债收益率周二达到10个月高点，受到了日本央行减少购债的一些提振。 美国10年期公债收益率 亚洲盘报在2.551%，高于美国周二收盘的2.546%，当日曾高见3月以来高点达2.555%。 “日本央行的举动提醒交易商们一项事实，即主要国家央行有意让货币政策正常化，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出。 “我认为日圆不为人所乐见的走强，将使得日本央行未来在他们希望迈向政策正常化时更加戒慎，”他称。 英镑兑美元 小跌至1.3535，但仍受到英国退欧谈判将有正面结果的预期所支撑。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1937 1.1935 +0.02 -0.49 1.1996 美元/日圆 112.36 112.64 -0.25 -0.28 112.67 欧元/日圆 134.14 134.45 -0.23 -0.77 135.18 美元/瑞郎 0.9835 0.9832 +0.03 +0.94 0.9743 英镑/美元 1.3534 1.3539 -0.04 +0.16 1.3512 美元/加元 1.2465 1.2462 +0.02 -0.89 1.2577 美元/离岸人民币 6.5333 6.5340 -0.01 +0.32 6.5125 澳元/美元 0.7819 0.7823 -0.05 +0.23 0.7801 新西兰元/美元 0.7150 0.7159 -0.13 +0.90 0.7086 澳元/日圆 87.870 88.130 -0.30 -0.02 87.890 新西兰元/日圆 80.350 80.650 -0.37 +0.64 79.840 英镑/日圆 152.07 152.49 -0.28 -0.03 152.11 澳元/新西兰元 1.0933 1.0923 +0.09 -0.67 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 汪红英/张嚋/龚芳; 审校 戴素萍/李婷仪)