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#亚洲
January 10, 2018 / 1:08 AM / a day ago

《全球汇市》美元微涨受美债收益率上升支持，日本央行行动仍支撑日圆

2 分钟阅读

    * 10年期美债收益率处于3月以来最高
    * 日圆仍受日本央行削减购债的支撑

    路透东京1月10日 - 美元周三亚洲早盘微涨，受美国公债收益率上升支撑，但兑日圆仍受到抑制，因日本央行之前削减了日债购买规模，引发对该央行将逐步退出刺激举措的担忧。
    
    美元指数      微涨至92.536，距离隔夜高点92.640不远。

    欧元兑美元      日内小幅下跌至1.1933，远低于上周四创下的近四个月高点1.2089。

    美元兑日圆      小幅下滑至112.62日圆，上一交易日下跌0.5%，因日本央行宣布在例行购债操作中小幅减少日本公债的购买量。

    虽然此举是根据央行最新政策进行的技术性调整，但却引发了一波猜测，即日本央行可能准备退出其大规模超宽松货币刺激措施            。

    10年期美国公债收益率周二达到10个月高点，受到了日本央行减少购债的一些提振。

    美国10年期公债收益率           亚洲盘报在2.551%，高于美国周二收盘的2.546%，当日曾高见3月以来高点达2.555%。
    
    “日本央行的举动提醒交易商们一项事实，即主要国家央行有意让货币政策正常化，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出。
    
    “我认为日圆不为人所乐见的走强，将使得日本央行未来在他们希望迈向政策正常化时更加戒慎，”他称。
    
    英镑兑美元      小跌至1.3535，但仍受到英国退欧谈判将有正面结果的预期所支撑。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元                   1.1937  1.1935  +0.02  -0.49  1.1996
    美元/日圆                   112.36  112.64  -0.25  -0.28  112.67
    欧元/日圆                   134.14  134.45  -0.23  -0.77  135.18
    美元/瑞郎                   0.9835  0.9832  +0.03  +0.94  0.9743
    英镑/美元                   1.3534  1.3539  -0.04  +0.16  1.3512
    美元/加元                   1.2465  1.2462  +0.02  -0.89  1.2577
    美元/离岸人民币             6.5333  6.5340  -0.01  +0.32  6.5125
    澳元/美元                   0.7819  0.7823  -0.05  +0.23  0.7801
    新西兰元/美元               0.7150  0.7159  -0.13  +0.90  0.7086
    澳元/日圆                   87.870  88.130  -0.30  -0.02  87.890
    新西兰元/日圆               80.350  80.650  -0.37  +0.64  79.840
    英镑/日圆                   152.07  152.49  -0.28  -0.03  152.11
    澳元/新西兰元               1.0933  1.0923  +0.09  -0.67  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/张嚋/龚芳; 审校 戴素萍/李婷仪)

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