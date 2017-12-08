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《全球汇市》美元微涨料录得周线涨幅，比特币续升突破16,000美元
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#亚洲
December 8, 2017 / 1:08 AM / in 2 days

《全球汇市》美元微涨料录得周线涨幅，比特币续升突破16,000美元

2 分钟阅读

    * 美国国会通过法案暂时避免政府关门
    * 比特币突破16,000美元，引发投资者对涨势的担忧

    路透东京12月8日 - 美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。
    
    路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。

    美元指数      日内持稳于93.801，本周累计上涨1%。

    美国国会赶在周五午夜的截止期限前，周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，消除了美元面临的一大阻碍。议案将递交总统特朗普以签署成法律。            

    美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。

    “本周市场主要从美国获取交投线索，”U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的首席投资官Bill Northey称。

    “但从经济角度来看，随着我们开始关注实体经济，我们将得到首个关于就业的‘乾净数据’之一”，他表示。他指的是一份不再受到今年飓风影响的就业报告。
    
    美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。            
    
    美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投资人如今关注2018年还会升息几次。
    
    美元兑日圆      上涨0.1%至113.16日圆，为11月中以来最高水准，本周已上涨0.8%。

    欧元兑美元      持稳在美国尾盘水平1.1774美元，这是11月22日以来的最低位，周线则跌1.1%。
    
    比特币          在Bitstamp交易所继续攀升，一度触及16,615.62美元的纪录高位，周线飙涨逾50%，投资者对比特币泡沫是否即将破裂的争论愈演愈烈。            

                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1767  1.1771  -0.03 +11.93  1.0513
    美元/日圆                   113.22  113.08  +0.12  -3.12  116.87
    欧元/日圆                   133.23  133.12  +0.08  +8.19  123.14
    美元/瑞郎                   0.9950  0.9942  +0.08  -2.24  1.0178
    英镑/美元                   1.3464  1.3473  -0.07  +9.14  1.2336
    美元/加元                   1.2854  1.2849  +0.04  -4.29  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6255  6.6235  +0.03  -4.98  6.9726
    澳元/美元                   0.7506  0.7511  -0.07  +4.03  0.7215
    新西兰元/美元               0.6830  0.6829  +0.01  -1.60  0.6941
    澳元/日圆                   85.000  84.940  +0.07  +0.81  84.320
    新西兰元/日圆               77.330  77.240  +0.12  -4.73  81.170
    英镑/日圆                   152.42  152.35  +0.05  +5.83  144.02
    澳元/新西兰元               1.0991  1.0990  +0.01  +5.86  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王灿/戴素萍/侯雪苹；审校 龚芳/王丽鑫/徐文焰/陈宗琦/许娜)

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