《全球汇市》美元微涨料录得周线涨幅，比特币续升突破16,000美元

* 美国国会通过法案暂时避免政府关门 * 比特币突破16,000美元，引发投资者对涨势的担忧 路透东京12月8日 - 美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。 路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。 美元指数 日内持稳于93.801，本周累计上涨1%。 美国国会赶在周五午夜的截止期限前，周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，消除了美元面临的一大阻碍。议案将递交总统特朗普以签署成法律。 美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。 “本周市场主要从美国获取交投线索，”U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的首席投资官Bill Northey称。 “但从经济角度来看，随着我们开始关注实体经济，我们将得到首个关于就业的‘乾净数据’之一”，他表示。他指的是一份不再受到今年飓风影响的就业报告。 美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。 美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投资人如今关注2018年还会升息几次。 美元兑日圆 上涨0.1%至113.16日圆，为11月中以来最高水准，本周已上涨0.8%。 欧元兑美元 持稳在美国尾盘水平1.1774美元，这是11月22日以来的最低位，周线则跌1.1%。 比特币 在Bitstamp交易所继续攀升，一度触及16,615.62美元的纪录高位，周线飙涨逾50%，投资者对比特币泡沫是否即将破裂的争论愈演愈烈。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1767 1.1771 -0.03 +11.93 1.0513 美元/日圆 113.22 113.08 +0.12 -3.12 116.87 欧元/日圆 133.23 133.12 +0.08 +8.19 123.14 美元/瑞郎 0.9950 0.9942 +0.08 -2.24 1.0178 英镑/美元 1.3464 1.3473 -0.07 +9.14 1.2336 美元/加元 1.2854 1.2849 +0.04 -4.29 1.3430 美元/离岸人民币 6.6255 6.6235 +0.03 -4.98 6.9726 澳元/美元 0.7506 0.7511 -0.07 +4.03 0.7215 新西兰元/美元 0.6830 0.6829 +0.01 -1.60 0.6941 澳元/日圆 85.000 84.940 +0.07 +0.81 84.320 新西兰元/日圆 77.330 77.240 +0.12 -4.73 81.170 英镑/日圆 152.42 152.35 +0.05 +5.83 144.02 澳元/新西兰元 1.0991 1.0990 +0.01 +5.86 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王灿/戴素萍/侯雪苹；审校 龚芳/王丽鑫/徐文焰/陈宗琦/许娜)