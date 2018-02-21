《全球汇市》美元微涨远离三年低位，聚焦美联储会议记录及美债标售

* 美元指数进一步远离三年低位 * 关注美联储会议记录和美国公债标售 路透新加坡2月21日 - 美元周三微幅上涨，近期关注焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议的记录，以期从中寻获有关将来美国货币政策收紧步伐的线索。 美元指数 涨0.1%至89.805，较周五所及三年低点88.251上涨约1.8%。 美元兑日圆 涨0.3%至107.70。市场人士称止损美元买单再助美元一臂之力，使该货币对一度涨至107.90。 市场人士将过去几日美元反弹归因于空头回补，上周投机性交易曾打压美元兑日圆跌至15个月低点105.545。 “我认为，这主要是仓位整理，”Saxo Markets的亚太销售交易部主管Tareck Horchani称。 Horchani还表示，美元兑日圆可能将在近期下跌后盘整，短期内或许有一定的上涨空间。 他表示， 一些市场人士近来买进美元/日圆卖权为美元疲弱做好准备，市场如今对美元下档风险似乎已有万全准备。 日经援引日本财务省财务官浅川雅嗣谈话的报导称，日圆近来走势属于单边波动。但日圆对其谈话反应冷淡。 近几个月美元兑日圆和其他主要货币走弱，美国升息的利多刺激不敌一连串的偏空因素，其中包括担心美国可能会追求弱势美元政策。 有关美国预算赤字的疑虑升高，一些人称在政府大举支出及大幅降税下，2019年美国预算赤字可能膨胀至逾1万亿美元，这样的担忧亦打压美元。 在这种背景下，对美元反弹持续性的疑虑一直存在。 “我认为本周反弹更多是技术性反弹。美元的潜在倾向仍是走软，”大华银行市场策略主管Heng Koon How表示。 欧元兑美元 持稳于1.2332美元，已从上周五所及三年高位1.2556回落。 周三稍晚，投资者焦点将转向美联储1月底会议的会议纪录。 Saxo Market的Horchani说，如果会议记录基调偏鹰派，市场将消化美国升息速度将加快的可能性，从而提振美元进一步上涨。 “新兴市场的仓位相当强劲且庞大。我们可能见到美元兑新兴市场货币出现较大涨势，”Horchani说。 交易员亦关注本周美国政府大规模发债，以便从中了解国际投资者对美国资产的兴趣。 美国政府部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债， 为政府支出和偿债融资。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2321 1.2336 -0.12 +2.71 1.1996 美元/日圆 107.78 107.31 +0.44 -4.34 112.67 欧元/日圆 132.80 132.40 +0.30 -1.76 135.18 美元/瑞郎 0.9377 0.9360 +0.18 -3.76 0.9743 英镑/美元 1.3980 1.3994 -0.10 +3.46 1.3512 美元/加元 1.2659 1.2644 +0.12 +0.65 1.2577 美元/离岸人民币 6.3436 6.3404 +0.05 -2.59 6.5125 澳元/美元 0.7850 0.7881 -0.39 +0.63 0.7801 新西兰元/美元 0.7327 0.7346 -0.26 +3.40 0.7086 澳元/日圆 84.650 84.590 +0.07 -3.69 87.890 新西兰元/日圆 78.990 78.850 +0.18 -1.06 79.840 英镑/日圆 150.68 150.19 +0.33 -0.94 152.11 澳元/新西兰元 1.0711 1.0728 -0.16 -2.69 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/张若琪/杜明霞/王颖；审校 蔡美珍/许娜/龚芳/戴素萍/郑茵/王丽鑫)