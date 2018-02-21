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February 21, 2018 / 5:02 AM / a day ago

《全球汇市》美元微涨远离三年低位，聚焦美联储会议记录及美债标售

3 分钟阅读

    * 美元指数进一步远离三年低位
    * 关注美联储会议记录和美国公债标售

    路透新加坡2月21日 - 美元周三微幅上涨，近期关注焦点转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次政策会议的记录，以期从中寻获有关将来美国货币政策收紧步伐的线索。
    
    美元指数      涨0.1%至89.805，较周五所及三年低点88.251上涨约1.8%。

    美元兑日圆      涨0.3%至107.70。市场人士称止损美元买单再助美元一臂之力，使该货币对一度涨至107.90。
    
    市场人士将过去几日美元反弹归因于空头回补，上周投机性交易曾打压美元兑日圆跌至15个月低点105.545。
    
    “我认为，这主要是仓位整理，”Saxo Markets的亚太销售交易部主管Tareck Horchani称。
    
    Horchani还表示，美元兑日圆可能将在近期下跌后盘整，短期内或许有一定的上涨空间。

    他表示， 一些市场人士近来买进美元/日圆卖权为美元疲弱做好准备，市场如今对美元下档风险似乎已有万全准备。

    日经援引日本财务省财务官浅川雅嗣谈话的报导称，日圆近来走势属于单边波动。但日圆对其谈话反应冷淡。
    
    近几个月美元兑日圆和其他主要货币走弱，美国升息的利多刺激不敌一连串的偏空因素，其中包括担心美国可能会追求弱势美元政策。

    有关美国预算赤字的疑虑升高，一些人称在政府大举支出及大幅降税下，2019年美国预算赤字可能膨胀至逾1万亿美元，这样的担忧亦打压美元。

    在这种背景下，对美元反弹持续性的疑虑一直存在。
    
    “我认为本周反弹更多是技术性反弹。美元的潜在倾向仍是走软，”大华银行市场策略主管Heng Koon How表示。
    
    欧元兑美元      持稳于1.2332美元，已从上周五所及三年高位1.2556回落。
    
    周三稍晚，投资者焦点将转向美联储1月底会议的会议纪录。

    Saxo Market的Horchani说，如果会议记录基调偏鹰派，市场将消化美国升息速度将加快的可能性，从而提振美元进一步上涨。
    
    “新兴市场的仓位相当强劲且庞大。我们可能见到美元兑新兴市场货币出现较大涨势，”Horchani说。
    
    交易员亦关注本周美国政府大规模发债，以便从中了解国际投资者对美国资产的兴趣。
    
    美国政府部分短期借款成本周二升至九年多高位，财政部当天发行1,790亿美元公债， 为政府支出和偿债融资。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2321  1.2336  -0.12  +2.71  1.1996
    美元/日圆                   107.78  107.31  +0.44  -4.34  112.67
    欧元/日圆                   132.80  132.40  +0.30  -1.76  135.18
    美元/瑞郎                   0.9377  0.9360  +0.18  -3.76  0.9743
    英镑/美元                   1.3980  1.3994  -0.10  +3.46  1.3512
    美元/加元                   1.2659  1.2644  +0.12  +0.65  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3436  6.3404  +0.05  -2.59  6.5125
    澳元/美元                   0.7850  0.7881  -0.39  +0.63  0.7801
    新西兰元/美元               0.7327  0.7346  -0.26  +3.40  0.7086
    澳元/日圆                   84.650  84.590  +0.07  -3.69  87.890
    新西兰元/日圆               78.990  78.850  +0.18  -1.06  79.840
    英镑/日圆                   150.68  150.19  +0.33  -0.94  152.11
    澳元/新西兰元               1.0711  1.0728  -0.16  -2.69  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/艾茂林/张若琪/杜明霞/王颖；审校 蔡美珍/许娜/龚芳/戴素萍/郑茵/王丽鑫)
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