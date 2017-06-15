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2017年6月15日 / 早上8点31分 / 2 个月内

《全球汇市》美元微涨，因美联储声明暗示将继续收紧政策

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 美联储升息，并公布缩减公债和MBS组合计划的明确纲要
    * 澳元上涨，受强劲的就业数据提振
    * 新西兰元下跌，之前公布的GDP数据不及预期

    路透伦敦6月15日 - 美元周四微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议令市场继续认为该央行今年将再升息一次，会议还公布了削减资产负债表计划的细节。
    
   美联储一如市场普遍预期，周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 

    这协助美元收复稍早跌幅，欧洲市场盘初时，美元进一步上升。
    
    0806GMT，美元指数      上涨0.2%，至97.145。
    
    “市场的原本预期可能比较偏向鸽派，结果美联储并非如此，美联储的利率展望大致维持稳定，美联储也没有对近期数据略有走弱的表现作出反应，”法国农业信贷银行外汇策略分析师Manuel Oliveri称。
    
    “美联储的长期预估仍受到良好支撑，这是美元暂时仍有支撑的主要原因。”

    23家初级交易商中的21家参与了路透调查，其中的14家认为，美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布启动资产负债表的正常化。其他受访者则预计美联储将在12月12-13日会议上采取这一行动。
    
    华府政治动荡深化亦打压美元和美国公债收益率，华盛顿邮报报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查。
    
    美元兑日圆      涨0.1%至109.57，高于周三所及八周低位108.81。
    
    日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。            

    欧元兑美元      下滑0.3%至1.1191，较隔夜触及的七个月最高水平1.1296下跌0.01美元。
    
    澳元兑美元        涨0.2%至0.7599美元，朝周三触及的两个半月高点0.7636回升，因澳洲就业报告表现
优于预估。            
    
    但新西兰元兑美元        下跌0.7%至0.7222美元，脱离上日所及四个月高位0.7319美元。

    新西兰第一季经济较前季增长0.5%，低于此前路透访查分析师预估的增长0.7%，亦远低于新西兰央行预估
的增长0.9%。            
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1181  1.1217  -0.32  +6.35  1.0513
    美元/日圆                   109.57  109.56  +0.01  -6.25  116.87
    欧元/日圆                   122.51  122.88  -0.30  -0.51  123.14
    美元/瑞郎                   0.9729  0.9707  +0.23  -4.41  1.0178
    英镑/美元                   1.2708  1.2751  -0.34  +3.02  1.2336
    美元/加元                   1.3253  1.3245  +0.06  -1.32  1.3430
    美元/离岸人民币             6.7916  6.7855  +0.09  -2.60  6.9726
    澳元/美元                   0.7601  0.7585  +0.21  +5.35  0.7215
    新西兰元/美元               0.7227  0.7265  -0.52  +4.12  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.0879  1.0891  -0.11  +1.51  1.0717
    欧元/英镑                   0.8796  0.8794  +0.02  +3.26  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.7435  9.7627  -0.20  +1.71  9.5799
    美元/挪威克朗               8.4687  8.4212  +0.56  -1.95  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 汪红英/蔡美珍/王颖/艾茂林 审校 于春红/李春喜/高琦/汪红英)

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