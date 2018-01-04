《全球汇市》美元微涨，美国优异经济数据帮助驱散跨年疲态

* 强劲的美国制造业和建筑数据支撑美元上涨

* 立场强硬程度超乎预期的美联储会议记录也支撑美元

* 美元指数进一步远离三个半月低点

* 随着风险资产大涨，美元兑避险货币上扬

路透东京1月4日 - 美元周四微涨，之前优异的美国经济数据以及偏鹰派的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录帮助美元摆脱了近来的颓势。

美元指数延续前一交易日反弹态势，涨0.02%至92.183。周二一度跌至91.751，创9月20日以来最低。

美元反弹，因美国周三公布了强劲的制造业和建筑业数据。

外界认为美联储发布的12月12-13日会议记录比预期更偏鹰派，说明该央行今年仍倾向于升息数次。美元因此受到进一步支撑。

美联储决策者承认，美国就业市场稳健增长且经济活动扩张，即便他们证实了决策层对持续偏低的通胀率感到担忧。

这说明美联储将继续以渐进方式升息，但如果通胀率加速上升，升息步伐也会加快。

“美元在新旧年更替之际确实感受到下行压力，但抛盘并非基于十分可靠的因素，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称。

每年年底投资者结账引发的仓位调整，都有可能导致美元遭到抛压。

“美国数据表现强劲，且美联储会议记录显示，对于减税可能给经济造成的影响，决策者的看法并不像许多市场人士预期的那么悲观，这些因素扶助美元重回正轨，”山本雅文称。

欧元兑美元变化不大，报1.2016，隔夜下滑0.4%。欧元兑美元周二涨至三个月高位1.2081。

美元兑日圆小涨0.15%至112.655。该货币对周二触及两周半新低112.055，之前从12月所及113.750上方高位下滑。

投资者风险胃纳普遍增强也利好美元，尤其是兑日圆和瑞郎等避险货币。美元兑瑞郎交投在0.9778瑞郎，上日下滑0.6%，脱离三个月高点0.9699。

受华尔街市场隔夜涨势所激励，日本日经指数开年第一个交易日即大涨2.5%。原油价格位处两年半高位，助长通胀预期。

SMBC日兴证券资深策略师Makoto Noji预计，美元/日圆中期内将停留在110日圆左右。

“全球经济成长提高风险偏好，将给日圆带来卖压，进而抑制日本经常帐盈余所带来的日圆需求，”他称。“在这场拉锯战当中，美元/日圆可能保持在110日圆附近区间波动。”

英镑兑美元持稳于1.3515美元；隔夜跌0.6%，当时因美元反弹而跌离三个半月高点1.3614美元。

澳元兑美元小跌至0.7832美元，新西兰元兑美元上涨0.1%至0.7098美元。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2017 1.2012 +0.04 +0.18 1.1996

美元/日圆 112.64 112.49 +0.13 -0.03 112.67

欧元/日圆 135.37 135.15 +0.16 +0.14 135.18

美元/瑞郎 0.9777 0.9769 +0.08 +0.35 0.9743

英镑/美元 1.3520 1.3514 +0.04 +0.06 1.3512

美元/加元 1.2531 1.2531 +0.00 -0.37 1.2577

美元/离岸人民币 6.5030 6.4954 +0.12 -0.15 6.5125

澳元/美元 0.7836 0.7835 +0.01 +0.45 0.7801

新西兰元/美元 0.7103 0.7090 +0.18 +0.24 0.7086

澳元/日圆 88.250 88.140 +0.12 +0.41 87.890

新西兰元/日圆 80.000 79.780 +0.28 +0.20 79.840

英镑/日圆 152.30 152.03 +0.18 +0.12 152.11

澳元/新西兰元 1.1027 1.1048 -0.19 +0.18 1.1007

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/张若琪/王颖/龚芳; 审校 张明钧/王兴亚/高琦/王丽鑫/许娜)