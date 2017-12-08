《全球汇市》美元微涨，英国脱欧协议可能临近令欧元获得喘息

* 美国国会通过法案暂时避免政府关门 * 美国11月非农就业岗位料增20万个 * 比特币稍作喘息，此前升破16,000美元创纪录新高 * 英国首相特蕾莎梅或与欧盟执委会主席会面，脱欧协议是否临近？ 路透东京12月8日 - 美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。 欧元兑美元 小幅下跌0.1%至1.1766，约为11月22日以来最低点，交易商观望英国首相特蕾莎梅是否终于与爱尔兰和欧盟官员就爱尔兰边界问题达成协议。 若能达成协议，则将扫除最后一个与欧盟开启自由贸易谈判的障碍。特雷莎梅可能将在0600GMT前在布鲁塞尔会见欧盟执委会主席贾克。 欧元兑美元 周线可能下跌1.1%，但2017年迄今仍上涨近12%。 投资者还等待定于今日稍晚公布的备受关注的美国非农就业数据，根据路透调查，美国11月非农就业岗位料增长20万个。 美元指数 日内小升，报93.830，周线上涨1%。但今年来下跌8.2%，受美国政策不确定性影响。 美国国会赶在周五午夜的截止期限前，于周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，并将递交总统特朗普以签署成法律。这消除了美元面临的一大阻碍。 美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。 “本周市场主要从美国获取交投线索，”U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的首席投资官Bill Northey称。 “但从经济角度来看，随着我们开始关注实体经济，我们将得到首个关于就业的‘干净数据’之一”，他表示。他指的是一份不再受到今年飓风影响的就业报告。 美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。 美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投资人如今关注2018年还会升息几次。 “由于美国就业数据公布在即，加上美联储下周料将升息，投机客可能会认为今天是持有美元多仓、逢低买入美元的好日子，”Brown Brothers Harriman的资深汇市策略师Masashi Murata说。 美元兑日圆上涨0.2%至113.33日圆，为11月中以来最高水准，本周以来已上涨0.9%，但今年迄今仍下跌3.2%。 投资者对周五公布的乐观日本经济数据反应不大，其中包括第三季国内生产总值(GDP)修正数据。数据显示，日本7-9月GDP环比年率上修为增长2.5%，初值为增长1.4%。 但强于预期的中国贸易数据提振亚洲人气。数据显示，中国以美元计价11月出口同比增长12.3%，进口同比增长17.7%，路透调查预估中值分别为5.0%和11.3%。 比特币 在Bitstamp交易所下跌5%至15,761.56美元，之前曾创下16,666.66美元的纪录高点。比特币本周以来已上涨逾45%，有关这种电子货币的泡沫是否即将破裂的争论也愈演愈烈。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0475 1.0457 +0.17 -0.36 1.0513 美元/日圆 117.38 117.51 -0.11 +0.44 116.87 欧元/日圆 122.96 122.87 +0.07 -0.15 123.14 美元/瑞郎 1.0218 1.0234 -0.16 +0.39 1.0178 英镑/美元 1.2293 1.2275 +0.15 -0.35 1.2336 美元/加元 1.3414 1.3437 -0.17 -0.12 1.3430 美元/离岸人民币 6.9662 6.9729 -0.10 -0.09 6.9726 澳元/美元 0.7225 0.7181 +0.61 +0.14 0.7215 新西兰元/美元 0.6953 0.6917 +0.52 +0.17 0.6941 澳元/日圆 84.840 84.390 +0.53 +0.62 84.320 新西兰元/日圆 81.550 81.240 +0.38 +0.47 81.170 英镑/日圆 144.33 144.16 +0.12 +0.22 144.02 澳元/新西兰元 1.0381 1.0365 +0.15 -0.02 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 王丽鑫/杜明霞/许娜/汪红英/王颖/李春喜)