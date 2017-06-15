《全球汇市》美元承压，特朗普遭调查报导和美疲弱数据盖过升息影响

* 美国零售销售和通胀数据疲弱，打压美元 * 美联储升息，并公布缩减债券持仓计划 * 澳元上涨，受益于澳洲强劲就业数据 * 新西兰元下跌，因新西兰GDP数据逊于预期 路透东京6月15日 - 美元周四整理跌势，因美国通胀数据疲弱，导致投资者怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍晚是否能够再度升息。 华府政治动荡深化亦打压美元和美国公债收益率，华盛顿邮报报导称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查。 与此同时，美国一名男子周三向参加慈善棒球赛训练的共和党议员开枪，造成一名众议院高级成员及其他三人受伤。该男子曾在社交媒体发布过针对美国总统特朗普和其他共和党人的愤怒言论。 美元指数 较上日略跌至96.915，但高于隔夜因利淡经济数据而触及的96.323低点。 美联储隔夜一如市场预期将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 但此前出炉的通胀和零售销售数据逊于预期，冲淡了美联储行动的影响。美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，核心CPI较上年同期仅上扬1.7%，增幅连续第四个月缩减，且为2015年5月以来最小。 美联储表示近期通胀疲软料为暂时现象，但此最新数据却令投资者质疑美联储关于美国经济正在改善的观点。 美元兑日圆 扳回之前跌势，持平于109.54日圆，高于周三触及的八周低点108.81日圆。 欧元 亦持平于1.1217美元，在隔夜触及的七个月最高水平1.1296美元下方。 10年期美国公债收益率(殖利率) 最新报2.134%，低于美国时段收盘时的2.138%，逊于预期的数据出炉之后一度触及11月10日来最低位2.103%。 美联储同时发布渐进缩减4.2万亿(兆)美元债券持仓的计划，最快或得以在9月启动这项计划。美联储主席叶伦表示，缩表进程可能“相对较快”展开。 “有许多东西需要消化，甚至还有一些显然互相矛盾的信号，例如美联储略为下修其通胀前景预估，但维持今年再度升息的意图不变，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。 美联储表示，预期今年底美国通胀率料为1.7%，低于先前预估的1.9%。 “美联储今年这两项是否都做得到仍有待观察--即再次升息，以及开始缩减资产负债表，”他还说道。 接受路透访查的21家初级交易商中，有14家预期美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开启资产负债表正常化进程。其余预期美联储将在12月12-13日的会议上采取该举措。 他们表示，预期美联储决策制定者2017年底前再升息一次，然后在2018年升息三次。 “投资者认为，美联储需要花上一些时间才能确定通胀足够强劲，可以再次升息；而在此同时，美联储将开始逐步缩减资产负债表，”索尼金融控股(Sony Financial Holdings)驻东京汇市分析师Kumiko Ishikawa说。 “在这种情况下，没有买入美元的诱因，”她说。 日本央行周五料将宣布维持货币政策措施不变，并且将安抚市场信心，在通胀率依旧低迷的情况下，日本央行撤回宽松措施的脚步将远远落后美联储。 多位熟知央行思惟的消息人士表示，央行总裁黑田东彦也将澄清市场有关央行进行“隐形缩减”的臆测，强调央行近期并非刻意放缓购债速度，纯粹是债市稳定所致。 澳元 涨0.2%至0.7605美元，升向周三触及的两个半月高点0.7636美元，因澳洲就业报告表现优于预估。 但新西兰元 下跌0.8%至0.7213美元，脱离上日所及四个月高位0.7319美元。 新西兰第一季经济较前季增长0.5%，低于此前路透访查分析师预估的增长0.7%，亦远低于新西兰央行预估的增长0.9%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1220 1.1217 +0.03 +6.73 1.0513 美元/日圆 109.57 109.56 +0.01 -6.25 116.87 欧元/日圆 122.94 122.88 +0.05 -0.16 123.14 美元/瑞郎 0.9712 0.9707 +0.05 -4.58 1.0178 英镑/美元 1.2745 1.2751 -0.05 +3.32 1.2336 美元/加元 1.3246 1.3245 +0.01 -1.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.7840 6.7855 -0.02 -2.70 6.9726 澳元/美元 0.7612 0.7585 +0.36 +5.50 0.7215 新西兰元/美元 0.7218 0.7265 -0.65 +3.99 0.6941 澳元/日圆 83.410 83.150 +0.31 -1.08 84.320 新西兰元/日圆 79.090 79.650 -0.70 -2.56 81.170 英镑/日圆 139.66 139.69 -0.02 -3.03 144.02 澳元/新西兰元 1.0545 1.0435 +1.05 +1.56 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 许娜/孙国玉/王琛/侯雪苹/艾茂林/龚芳; 审校 蔡美珍/张若琪/张涛/戴素萍)