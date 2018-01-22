FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 22, 2018 / 9:08 AM / in a day

《全球汇市》美元持于三年低点附近，美国政府停摆导致美元空仓加剧

3 分钟阅读

    * 本周日本和欧央行会议备受关注
    * 持仓数据显示美元空仓增加
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月22日 - 美元周一持于三年低点附近，美国政府停摆促使投资者加大美元空仓的押注，欧元亦在整固近期涨幅。
    
    像波动率指数      以及欧元/美元等指标仍持于近期波动区间内，汇市焦点仍集中在本周日本央行和欧洲央行两大央行会议。
    
    
    

    日本央行周二结束政策会议后不大可能暗示政策将正常化，出乎市场预料的信息可能来自欧洲央行，该央行或会坚持其鸽派政策立场，不大可能暗示改变前瞻指引。
    
    那或将削弱欧元涨势，欧元继去年录得两位数涨幅之后，今年迄今已上涨超过2%，因市场愈发预期，由于经济复苏层面扩大，欧洲央行可能会被迫比预期更早地缩减政策刺激。
    
    “美国政府若能很快结束停摆，或能提振美元，否则市场本周将关注日本央行和欧洲央行方面的消息，后者可能有出乎欧元多头意料之举，”法国兴业银行伦敦分行的外汇策略师Alvin Tan说。

    周一，欧元兑美元         小涨0.1%至1.22430，距离上周三所及三年高位1.2323不远。
    
    近期的数据以及政治局势、尤其是德国政情的发展，也支撑欧元，企业信心依旧乐观，而资本支出也在加快。
    
    与此同时，最新的持仓数据显示上周美元空头加大押空美元，因美国的政治角力损及投资者信心。
    
    美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党与共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。            

    为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日晚间表示，美国参议院定于周一中午(1700 GMT)就一项临时拨款议案进行投票，取消了在周一凌晨1点(0600GMT)投票的计划。
    
    “市场对于美国政治局势习以为常，并未对政府关门有过多解读，关门更像是一场政治秀，”FPG证券社长深谷幸司称。
    
    美元指数      最初下跌至90.155，但最新上涨0.1%至90.665，成功守在周四创下的三年低点90.113上方。
    
    英镑兑美元        下滑0.3%至1.3862美元，周五英国公布令人失望的零售销售数据之后，英镑汇率从周三所及一年半高位1.3942美元回落。

                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2244  1.2220  +0.20  +2.07  1.1996
    美元/日圆                   110.79  110.76  +0.03  -1.67  112.67
    欧元/日圆                   135.65  135.41  +0.18  +0.35  135.18
    美元/瑞郎                   0.9602  0.9628  -0.27  -1.45  0.9743
    英镑/美元                   1.3899  1.3849  +0.36  +2.86  1.3512
    美元/加元                   1.2471  1.2487  -0.13  -0.84  1.2577
    美元/离岸人民币                6.4035  6.3997  +0.06  -1.67  6.5125
    澳元/美元                   0.8001  0.7990  +0.14  +2.56  0.7801
    新西兰元/美元               0.7298  0.7275  +0.32  +2.99  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1759  1.1769  -0.08  +0.60  1.1689
    欧元/英镑                   0.8808  0.8818  -0.11  -0.84  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8419  9.8349  +0.07  +0.03  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8495  7.8653  -0.20  -4.36  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 孙茉莉/白云/王洋/于春红；审校 高琦/张明钧/艾茂林)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below