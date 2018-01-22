《全球汇市》美元持于三年低点附近，美国政府停摆导致美元空仓加剧

* 本周日本和欧央行会议备受关注 * 持仓数据显示美元空仓增加 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月22日 - 美元周一持于三年低点附近，美国政府停摆促使投资者加大美元空仓的押注，欧元亦在整固近期涨幅。 像波动率指数 以及欧元/美元等指标仍持于近期波动区间内，汇市焦点仍集中在本周日本央行和欧洲央行两大央行会议。 日本央行周二结束政策会议后不大可能暗示政策将正常化，出乎市场预料的信息可能来自欧洲央行，该央行或会坚持其鸽派政策立场，不大可能暗示改变前瞻指引。 那或将削弱欧元涨势，欧元继去年录得两位数涨幅之后，今年迄今已上涨超过2%，因市场愈发预期，由于经济复苏层面扩大，欧洲央行可能会被迫比预期更早地缩减政策刺激。 “美国政府若能很快结束停摆，或能提振美元，否则市场本周将关注日本央行和欧洲央行方面的消息，后者可能有出乎欧元多头意料之举，”法国兴业银行伦敦分行的外汇策略师Alvin Tan说。 周一，欧元兑美元 小涨0.1%至1.22430，距离上周三所及三年高位1.2323不远。 近期的数据以及政治局势、尤其是德国政情的发展，也支撑欧元，企业信心依旧乐观，而资本支出也在加快。 与此同时，最新的持仓数据显示上周美元空头加大押空美元，因美国的政治角力损及投资者信心。 美国政府从周五午夜开始正式关门，此前民主党与共和党未能在最后时刻就拨款问题达成一致，双方在移民和边境安全等问题上僵持不下。 为了打破这样的僵局，美国参议院的共和党和民主党领袖周日举行了会谈。参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日晚间表示，美国参议院定于周一中午(1700 GMT)就一项临时拨款议案进行投票，取消了在周一凌晨1点(0600GMT)投票的计划。 “市场对于美国政治局势习以为常，并未对政府关门有过多解读，关门更像是一场政治秀，”FPG证券社长深谷幸司称。 美元指数 最初下跌至90.155，但最新上涨0.1%至90.665，成功守在周四创下的三年低点90.113上方。 英镑兑美元 下滑0.3%至1.3862美元，周五英国公布令人失望的零售销售数据之后，英镑汇率从周三所及一年半高位1.3942美元回落。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2244 1.2220 +0.20 +2.07 1.1996 美元/日圆 110.79 110.76 +0.03 -1.67 112.67 欧元/日圆 135.65 135.41 +0.18 +0.35 135.18 美元/瑞郎 0.9602 0.9628 -0.27 -1.45 0.9743 英镑/美元 1.3899 1.3849 +0.36 +2.86 1.3512 美元/加元 1.2471 1.2487 -0.13 -0.84 1.2577 美元/离岸人民币 6.4035 6.3997 +0.06 -1.67 6.5125 澳元/美元 0.8001 0.7990 +0.14 +2.56 0.7801 新西兰元/美元 0.7298 0.7275 +0.32 +2.99 0.7086 欧元/瑞郎 1.1759 1.1769 -0.08 +0.60 1.1689 欧元/英镑 0.8808 0.8818 -0.11 -0.84 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8419 9.8349 +0.07 +0.03 9.8391 美元/挪威克朗 7.8495 7.8653 -0.20 -4.36 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 孙茉莉/白云/王洋/于春红；审校 高琦/张明钧/艾茂林)