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January 19, 2018 / 10:19 AM / a day ago

《全球汇市》美元持于近三年低位附近，料遭遇2015年来最长跌势

3 分钟阅读

    * 美国政府面临停摆风险，令美元承压
    * 欧元接近三年高位，日圆接近四个月高位
    * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦1月19日 - 美元兑一篮子货币周五持于近三年低位附近，料遭遇连续第五周下挫，若果真如此，将成为2015年5月以来最长跌势。
    
    美元本周跌至2014年12月以来最低水位，投资者出脱美元，认为其它央行将加入美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调超低利率的行动。

    美元指数周五接近上述水准，有关美国政府可能关门的疑虑亦令美元承压。美元指数      日内下跌0.3%至90.243，脱离周四低点90.113，但2018年迄今已下跌约2%。
    
    美国众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被关闭。该议案仍需获得参议院的批准，其在参议院的前途仍未卜。            
    
    “过去24小时美国政府关门的机率大增，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略师Viraj Patel称。
    
    “虽然我们预期这类杂音将导致美元处于守势，现阶段要推测基本后果还为时过早，尤其从历史来看，国会最终会去找某种妥协办法以维持政府的长期运转。”

    美国众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被关闭。该议案仍需获得参议院的批准，其在参议院的前途仍未卜。            

    欧元兑美元      小涨0.3%报1.2276，接近周三所及的三年高位1.2323。欧元本周以来已经上涨逾0.5%，可能连续第五周录得周线涨幅。

    美元兑日圆      下跌0.5%报110.60，尽管美债收益率上升，但从周三所及四个月低点110.19开始的反弹走势已经消退。
    
    日本央行本月稍早曾稍微削减购债规模，就足以引发市场揣测该央行可能要调整政策，即便许多市场参与者认为，该央行可能还要好几个月才会有所行动。

    “市场对日本央行变得不那么鸽派的前景越来越敏感，这一前景令美元/日圆承压，”
瑞银财富管理的分析师在报告中表示，并称他们将关注日本央行下周的政策会议，以便更加
明确该央行的立场。

    “目前而言，我们认为日本央行并不急需调整其收益率曲线控制政策，”他们表示。

    美元走贬的另一个基本因素是，包括主权财富基金和央行在内的全球投资者将更多资金
配置到其它货币，将持仓多元化。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2277  1.2237  +0.33  +2.34  1.1996
    美元/日圆                   110.60  111.09  -0.44  -1.84  112.67
    欧元/日圆                   135.80  135.96  -0.12  +0.46  135.18
    美元/瑞郎                   0.9557  0.9587  -0.31  -1.91  0.9743
    英镑/美元                   1.3911  1.3891  +0.14  +2.95  1.3512
    美元/加元                   1.2411  1.2416  -0.04  -1.32  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3968  6.4208  -0.37  -1.78  6.5125
    澳元/美元                   0.8018  0.7998  +0.25  +2.78  0.7801
    新西兰元/美元               0.7302  0.7300  +0.03  +3.05  0.7086
    欧元/瑞郎                   1.1735  1.1735  +0.00  +0.39  1.1689
    欧元/英镑                   0.8823  0.8809  +0.16  -0.68  0.8883
    欧元/瑞典克朗               9.8323  9.8134  +0.19  -0.07  9.8391
    美元/挪威克朗               7.8380  7.8457  -0.10  -4.50  8.2070
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/张明钧/张涛/王灿；审校 于春红/白云/孙茉莉/艾茂林)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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