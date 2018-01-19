《全球汇市》美元持于近三年低位附近，料遭遇2015年来最长跌势

* 美国政府面临停摆风险，令美元承压 * 欧元接近三年高位，日圆接近四个月高位 * 今年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦1月19日 - 美元兑一篮子货币周五持于近三年低位附近，料遭遇连续第五周下挫，若果真如此，将成为2015年5月以来最长跌势。 美元本周跌至2014年12月以来最低水位，投资者出脱美元，认为其它央行将加入美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调超低利率的行动。 美元指数周五接近上述水准，有关美国政府可能关门的疑虑亦令美元承压。美元指数 日内下跌0.3%至90.243，脱离周四低点90.113，但2018年迄今已下跌约2%。 美国众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被关闭。该议案仍需获得参议院的批准，其在参议院的前途仍未卜。 “过去24小时美国政府关门的机率大增，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略师Viraj Patel称。 “虽然我们预期这类杂音将导致美元处于守势，现阶段要推测基本后果还为时过早，尤其从历史来看，国会最终会去找某种妥协办法以维持政府的长期运转。” 美国众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被关闭。该议案仍需获得参议院的批准，其在参议院的前途仍未卜。 欧元兑美元 小涨0.3%报1.2276，接近周三所及的三年高位1.2323。欧元本周以来已经上涨逾0.5%，可能连续第五周录得周线涨幅。 美元兑日圆 下跌0.5%报110.60，尽管美债收益率上升，但从周三所及四个月低点110.19开始的反弹走势已经消退。 日本央行本月稍早曾稍微削减购债规模，就足以引发市场揣测该央行可能要调整政策，即便许多市场参与者认为，该央行可能还要好几个月才会有所行动。 “市场对日本央行变得不那么鸽派的前景越来越敏感，这一前景令美元/日圆承压，” 瑞银财富管理的分析师在报告中表示，并称他们将关注日本央行下周的政策会议，以便更加 明确该央行的立场。 “目前而言，我们认为日本央行并不急需调整其收益率曲线控制政策，”他们表示。 美元走贬的另一个基本因素是，包括主权财富基金和央行在内的全球投资者将更多资金 配置到其它货币，将持仓多元化。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2277 1.2237 +0.33 +2.34 1.1996 美元/日圆 110.60 111.09 -0.44 -1.84 112.67 欧元/日圆 135.80 135.96 -0.12 +0.46 135.18 美元/瑞郎 0.9557 0.9587 -0.31 -1.91 0.9743 英镑/美元 1.3911 1.3891 +0.14 +2.95 1.3512 美元/加元 1.2411 1.2416 -0.04 -1.32 1.2577 美元/离岸人民币 6.3968 6.4208 -0.37 -1.78 6.5125 澳元/美元 0.8018 0.7998 +0.25 +2.78 0.7801 新西兰元/美元 0.7302 0.7300 +0.03 +3.05 0.7086 欧元/瑞郎 1.1735 1.1735 +0.00 +0.39 1.1689 欧元/英镑 0.8823 0.8809 +0.16 -0.68 0.8883 欧元/瑞典克朗 9.8323 9.8134 +0.19 -0.07 9.8391 美元/挪威克朗 7.8380 7.8457 -0.10 -4.50 8.2070 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 王琛/张明钧/张涛/王灿；审校 于春红/白云/孙茉莉/艾茂林)