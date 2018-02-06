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February 6, 2018 / 3:42 AM / in 20 hours

《全球汇市》美元持坚，全球股市大跌之际投资者纷纷避险

3 分钟阅读

    * 美元受避险情绪支撑，新兴亚币下跌
    * 不过美元兑日圆仍处守势，因股市下跌

    路透东京2月6日 - 美元周二持于高位，因全球股市暴跌，引发焦虑的投资者削减对较高风险资产的敞口，并买入相对安全的美元。
    
    美元兑大多数货币都持坚，但兑日圆例外。日圆在避险时期通常也作为安全资产。

    美元兑日圆      跌0.3%至108.73日圆，因美债收益率下跌而承压。亚洲时段交易中，美国10年期公债收益率           下跌约11个基点至2.685%。
    
    新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，投资者避险引发美债收益率下跌，导致美元兑日圆跟随下滑。
    
    “我觉得美元/日圆下道支撑位在107-108，”该策略师称，并补充说如果抛盘进一步加速，美元可能会跌向104日圆。
    
    欧元      持稳在1.2370美元，隔夜跌0.7%，进一步脱离1月末触及的三年高点1.2538美元。

    美元指数      报89.610。自上周五以来，该指数已上涨约1.1%。
    
    新兴市场货币回撤，马来西亚马币兑美元      和印尼卢比兑美元      均下跌约0.4%。
    
    美元在1月底时还陷于不利境地，当时美元指数跌至三年低点88.438，受围绕美国贸易保护主义担忧及收益率优势收窄的预期等因素打击。
    
    但美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。
    
    “我们看到自年初以来建立的头寸(例如欧元多仓)被大量结清，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

    “收益率跳涨引发的股市重挫是这方面的触发因素。股市下跌让投资者很受伤，他们通过抛售欧元等近期上涨的货币来限制损失，这使得美元获得支撑。”
    
    在市场动荡期，美元被视为避险货币，这也往往令美元受益。
    
    美国标普500指数期货      周二在亚洲时段重挫2.5%，至四个月低点，通胀疑虑带来的抛压暂无缓解迹象。                
    
    道琼工业指数      曾在1月末涨至纪录高位，周五下跌2.5%，周一则又重挫4.6%。

    美股大幅拉回，原因是对于通胀上升的担忧，使得美债收益率周一飙升至四年高位。
    
    周五公布的美国非农就业数据对金融市场带来最新一击，因强劲的薪资增长强化了有关通胀上涨和收紧货币政策的猜测，交易员押注美联储今年的升息步伐或快于预期。
    
    英镑兑美元        周二触及两周低位1.3937美元，最新报在约1.3957，隔夜下跌逾1%。上月末英镑曾触及一年半高位1.4346美元。
    
    澳元兑美元        触及三周低点0.7855美元，最新下跌0.1%，报在0.7870美元。澳元1月26日曾涨至逾两年半高位0.8136美元。
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2375  1.2367  +0.06  +3.16  1.1996
    美元/日圆                   108.71  109.09  -0.35  -3.51  112.67
    欧元/日圆                   134.54  134.92  -0.28  -0.47  135.18
    美元/瑞郎                   0.9307  0.9314  -0.08  -4.48  0.9743
    英镑/美元                   1.3959  1.3957  +0.01  +3.31  1.3512
    美元/加元                   1.2536  1.2537  -0.01  -0.33  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3036  6.3111  -0.12  -3.21  6.5125
    澳元/美元                   0.7864  0.7877  -0.17  +0.81  0.7801
    新西兰元/美元               0.7284  0.7263  +0.29  +2.79  0.7086
    澳元/日圆                   85.500  85.950  -0.52  -2.72  87.890
    新西兰元/日圆               79.220  79.250  -0.04  -0.78  79.840
    英镑/日圆                   151.78  152.22  -0.29  -0.22  152.11
    澳元/新西兰元               1.0792  1.0842  -0.46  -1.95  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王洋/侯雪苹/徐文焰/艾茂林/李婷仪 审校 李春喜/龚芳/陈宗琦/孙茉莉/张若琪)
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