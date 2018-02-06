《全球汇市》美元持坚，全球股市大跌之际投资者纷纷避险

* 美元受避险情绪支撑，新兴亚币下跌 * 不过美元兑日圆仍处守势，因股市下跌 路透东京2月6日 - 美元周二持于高位，因全球股市暴跌，引发焦虑的投资者削减对较高风险资产的敞口，并买入相对安全的美元。 美元兑大多数货币都持坚，但兑日圆例外。日圆在避险时期通常也作为安全资产。 美元兑日圆 跌0.3%至108.73日圆，因美债收益率下跌而承压。亚洲时段交易中，美国10年期公债收益率 下跌约11个基点至2.685%。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，投资者避险引发美债收益率下跌，导致美元兑日圆跟随下滑。 “我觉得美元/日圆下道支撑位在107-108，”该策略师称，并补充说如果抛盘进一步加速，美元可能会跌向104日圆。 欧元 持稳在1.2370美元，隔夜跌0.7%，进一步脱离1月末触及的三年高点1.2538美元。 美元指数 报89.610。自上周五以来，该指数已上涨约1.1%。 新兴市场货币回撤，马来西亚马币兑美元 和印尼卢比兑美元 均下跌约0.4%。 美元在1月底时还陷于不利境地，当时美元指数跌至三年低点88.438，受围绕美国贸易保护主义担忧及收益率优势收窄的预期等因素打击。 但美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。 “我们看到自年初以来建立的头寸(例如欧元多仓)被大量结清，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “收益率跳涨引发的股市重挫是这方面的触发因素。股市下跌让投资者很受伤，他们通过抛售欧元等近期上涨的货币来限制损失，这使得美元获得支撑。” 在市场动荡期，美元被视为避险货币，这也往往令美元受益。 美国标普500指数期货 周二在亚洲时段重挫2.5%，至四个月低点，通胀疑虑带来的抛压暂无缓解迹象。 道琼工业指数 曾在1月末涨至纪录高位，周五下跌2.5%，周一则又重挫4.6%。 美股大幅拉回，原因是对于通胀上升的担忧，使得美债收益率周一飙升至四年高位。 周五公布的美国非农就业数据对金融市场带来最新一击，因强劲的薪资增长强化了有关通胀上涨和收紧货币政策的猜测，交易员押注美联储今年的升息步伐或快于预期。 英镑兑美元 周二触及两周低位1.3937美元，最新报在约1.3957，隔夜下跌逾1%。上月末英镑曾触及一年半高位1.4346美元。 澳元兑美元 触及三周低点0.7855美元，最新下跌0.1%，报在0.7870美元。澳元1月26日曾涨至逾两年半高位0.8136美元。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2375 1.2367 +0.06 +3.16 1.1996 美元/日圆 108.71 109.09 -0.35 -3.51 112.67 欧元/日圆 134.54 134.92 -0.28 -0.47 135.18 美元/瑞郎 0.9307 0.9314 -0.08 -4.48 0.9743 英镑/美元 1.3959 1.3957 +0.01 +3.31 1.3512 美元/加元 1.2536 1.2537 -0.01 -0.33 1.2577 美元/离岸人民币 6.3036 6.3111 -0.12 -3.21 6.5125 澳元/美元 0.7864 0.7877 -0.17 +0.81 0.7801 新西兰元/美元 0.7284 0.7263 +0.29 +2.79 0.7086 澳元/日圆 85.500 85.950 -0.52 -2.72 87.890 新西兰元/日圆 79.220 79.250 -0.04 -0.78 79.840 英镑/日圆 151.78 152.22 -0.29 -0.22 152.11 澳元/新西兰元 1.0792 1.0842 -0.46 -1.95 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王洋/侯雪苹/徐文焰/艾茂林/李婷仪 审校 李春喜/龚芳/陈宗琦/孙茉莉/张若琪)