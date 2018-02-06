《全球汇市》美元持坚，全球股市大跌引发投资者寻找避风港

* 避险模式下欧元等非美货币面临抛压，美元获益 * 不过由于股市下跌，美元/日圆处于守势 路透东京2月6日 - 美元周二持坚，因全球股市暴跌，引发焦虑的投资者转进相对安全的美元寻求避险，欧元等货币则处于守势。 欧元 持稳于1.2371美元，隔夜曾下跌0.7%，进一步远离1月底所及三年高位1.2538美元。 美元指数 报89.628，上日上涨0.5%至11日高点89.699。 美元在1月底时还陷于不利境地，当时美元指数跌至三年低点88.438，受围绕美国贸易保护主义担忧及收益率优势收窄的预期等因素打击。 但美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。 “我们看到自年初以来建立的头寸(例如欧元多仓)被大量结清，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “收益率跳涨引发的股市重挫是这方面的触发因素。股市下跌让投资者很受伤，他们通过抛售欧元等近期上涨的货币来止损，这使得美元获得支撑。” 在市场动荡期，美元被视为避险货币，这也往往令美元受益。 道琼工业指数 曾在1月末涨至纪录高位，周五下跌2.5%，周一则又重挫4.6%。 美股大幅拉回，原因是对于通胀上升的担忧，使得美债收益率周一飙升至四年高位。 周五公布的美国非农就业数据对金融市场带来最新一击，因强劲的薪资增长强化了有关通胀上涨和收紧货币政策的猜测，交易员押注美联储今年的升息步伐或快于预期。 英镑兑美元 触及两周低位1.3937美元，隔夜下跌逾1%。上月英镑曾触及一年半高位1.4346美元。 澳元兑美元 几无变动，报0.7880美元，周一下跌0.5%。1月26日澳元曾涨至逾两年半高位0.8136美元。 美元兑多数主要货币普遍上涨，但兑避险日圆 持稳于109.130日圆。美元兑日圆隔夜下跌1%，受美债收益率下跌拖累；美债收益率周一跌离四年高位，此前股市遭遇抛售引发了对低风险债券的需求。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2384 1.2367 +0.14 +3.23 1.1996 美元/日圆 109.11 109.09 +0.02 -3.16 112.67 欧元/日圆 135.13 134.92 +0.16 -0.04 135.18 美元/瑞郎 0.9329 0.9314 +0.16 -4.25 0.9743 英镑/美元 1.3970 1.3957 +0.09 +3.39 1.3512 美元/加元 1.2529 1.2537 -0.06 -0.38 1.2577 美元/离岸人民币 6.3137 6.3111 +0.04 -3.05 6.5125 澳元/美元 0.7872 0.7877 -0.06 +0.91 0.7801 新西兰元/美元 0.7277 0.7263 +0.19 +2.70 0.7086 澳元/日圆 85.910 85.950 -0.05 -2.25 87.890 新西兰元/日圆 79.430 79.250 +0.23 -0.51 79.840 英镑/日圆 152.45 152.22 +0.15 +0.22 152.11 澳元/新西兰元 1.0816 1.0842 -0.24 -1.74 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/汪红英/侯雪苹/王琛；审校 龚芳/陈宗琦/许娜)