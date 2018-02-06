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February 6, 2018 / 1:02 AM / in a day

《全球汇市》美元持坚，全球股市大跌引发投资者寻找避风港

3 分钟阅读

    * 避险模式下欧元等非美货币面临抛压，美元获益
    * 不过由于股市下跌，美元/日圆处于守势

    路透东京2月6日 - 美元周二持坚，因全球股市暴跌，引发焦虑的投资者转进相对安全的美元寻求避险，欧元等货币则处于守势。
    
    欧元      持稳于1.2371美元，隔夜曾下跌0.7%，进一步远离1月底所及三年高位1.2538美元。

    美元指数      报89.628，上日上涨0.5%至11日高点89.699。
    
    美元在1月底时还陷于不利境地，当时美元指数跌至三年低点88.438，受围绕美国贸易保护主义担忧及收益率优势收窄的预期等因素打击。
    
    但美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。
    
    “我们看到自年初以来建立的头寸(例如欧元多仓)被大量结清，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

    “收益率跳涨引发的股市重挫是这方面的触发因素。股市下跌让投资者很受伤，他们通过抛售欧元等近期上涨的货币来止损，这使得美元获得支撑。”
    
    在市场动荡期，美元被视为避险货币，这也往往令美元受益。
    
    道琼工业指数      曾在1月末涨至纪录高位，周五下跌2.5%，周一则又重挫4.6%。
    
    美股大幅拉回，原因是对于通胀上升的担忧，使得美债收益率周一飙升至四年高位。
    

    周五公布的美国非农就业数据对金融市场带来最新一击，因强劲的薪资增长强化了有关通胀上涨和收紧货币政策的猜测，交易员押注美联储今年的升息步伐或快于预期。
    
    英镑兑美元        触及两周低位1.3937美元，隔夜下跌逾1%。上月英镑曾触及一年半高位1.4346美元。
    
    澳元兑美元        几无变动，报0.7880美元，周一下跌0.5%。1月26日澳元曾涨至逾两年半高位0.8136美元。
    
    美元兑多数主要货币普遍上涨，但兑避险日圆      持稳于109.130日圆。美元兑日圆隔夜下跌1%，受美债收益率下跌拖累；美债收益率周一跌离四年高位，此前股市遭遇抛售引发了对低风险债券的需求。
                                         
                                         纽约   当日  今年来  2017年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2384  1.2367  +0.14  +3.23  1.1996
    美元/日圆                   109.11  109.09  +0.02  -3.16  112.67
    欧元/日圆                   135.13  134.92  +0.16  -0.04  135.18
    美元/瑞郎                   0.9329  0.9314  +0.16  -4.25  0.9743
    英镑/美元                   1.3970  1.3957  +0.09  +3.39  1.3512
    美元/加元                   1.2529  1.2537  -0.06  -0.38  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3137  6.3111  +0.04  -3.05  6.5125
    澳元/美元                   0.7872  0.7877  -0.06  +0.91  0.7801
    新西兰元/美元               0.7277  0.7263  +0.19  +2.70  0.7086
    澳元/日圆                   85.910  85.950  -0.05  -2.25  87.890
    新西兰元/日圆               79.430  79.250  +0.23  -0.51  79.840
    英镑/日圆                   152.45  152.22  +0.15  +0.22  152.11
    澳元/新西兰元               1.0816  1.0842  -0.24  -1.74  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/汪红英/侯雪苹/王琛；审校 龚芳/陈宗琦/许娜)
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