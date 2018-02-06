FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#比特币
#美俄关系
#路透调查
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
February 6, 2018 / 7:07 AM / in 17 hours

《全球汇市》美元持坚，投资者因股市暴跌而急于寻求避险

3 分钟阅读

    * 美元受到风险厌恶心态的支撑，新兴亚洲货币下跌
    * 但随着股市下滑，美元兑日圆处于守势

    路透东京2月6日 - 美元周二走势坚挺，因全球股市暴跌促使焦虑不安的投资者削减风险资产曝险，寻求美元提供相对安全的庇护。
    
    美元兑多数货币持坚，不过兑日圆下滑。由于日本的经常帐盈余，日圆在市场动荡时期被视为避险货币。

    美元兑日圆      最低跌至低点108.46，不过稍后削减跌幅，最新报108.93，日内下滑0.1%。
    
    新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，投资者避险引发美债收益率下跌，导致美元兑日圆跟随下滑。
    
    “我觉得美元/日圆下道支撑位在107-108，”该策略师称，并补充说如果抛盘进一步加速，美元可能会跌向104日圆。
    
    亚洲盘美国10年期公债收益率           下滑约8个基点至2.719%，低于周一所及的四年高点2.885%。

    美元指数      报89.605。自上周五以来，该指数已上涨约1.1%。
    
    新兴亚币回撤，印尼卢比兑美元      一度触及三个月低点13,605。
    
    马来亚银行金英证券分析师表示，相较于2013年的“削减恐慌(taper tantrum)”，市场对近期美国公债收益率的升势可能会展现出更多的韧性。
    
    “全球增长背景已经改变，而2013年的世界是‘分化的’，当时亚洲出口低迷，”上述分析师在报告中称，并表示像泰国等国家自那以后经常账收支状况有了巨大的改善。
    
    截至1月末美元处于不利境地，当时美元指数一度跌至三年低点88.438，影响因素包括担心美国贸易保护主义，以及收益率优势缩窄等。

    但美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。
    
    “我们看到自年初以来建立的头寸(例如欧元多仓)被大量结清，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。    
    
    “收益率跳涨引发的股市重挫是这方面的触发因素。股市下跌让投资者很受伤，他们通过抛售欧元等近期上涨的货币来限制损失，这使得美元获得支撑。”
    
    欧元      小升0.1%至1.2384美元，继隔夜下跌0.7%之后稍稍站稳脚跟。
    
    股市周二依然承压，亚洲股市受挫，美国标普500指数期货      最多下跌3%至四个月低点，随后收复部分失地，最新跌0.9%。

    道琼工业指数      曾在1月末涨至纪录高位，周五下跌2.5%，周一则又重挫4.6%。
    
    美股大幅拉回，原因是对于通胀上升的担忧，使得美债收益率周一飙升至四年高位。
    
    周五公布的美国非农就业数据对金融市场带来最新一击，因强劲的薪资增长强化了有关通胀上涨和收紧货币政策的猜测，交易员押注美联储今年的升息步伐或快于预期。
    
    澳元兑美元        跌0.3%至0.7857美元，进一步远离1月26日所及两年半高位0.8136美元。
    
    澳洲央行周二维持利率不变，对国内经济形势维持乐观论调，保持稳定的利率政策路径，即便全球市场跳水。            
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2394  1.2367  +0.22  +3.32  1.1996
    美元/日圆                   108.95  109.09  -0.13  -3.30  112.67
    欧元/日圆                   135.07  134.92  +0.11  -0.08  135.18
    美元/瑞郎                   0.9327  0.9314  +0.14  -4.27  0.9743
    英镑/美元                   1.3982  1.3957  +0.18  +3.48  1.3512
    美元/加元                   1.2524  1.2537  -0.10  -0.42  1.2577
    美元/离岸人民币                6.2945  6.3111  -0.26  -3.35  6.5125
    澳元/美元                   0.7861  0.7877  -0.20  +0.77  0.7801
    新西兰元/美元               0.7294  0.7263  +0.43  +2.94  0.7086
    澳元/日圆                   85.670  85.950  -0.33  -2.53  87.890
    新西兰元/日圆               79.490  79.250  +0.30  -0.44  79.840
    英镑/日圆                   152.35  152.22  +0.09  +0.16  152.11
    澳元/新西兰元               1.0773  1.0842  -0.64  -2.13  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/孙茉莉/王洋/艾茂林/刘秀红 审校 于春红/王洋)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below