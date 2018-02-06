《全球汇市》美元持坚，投资者因股市暴跌而急于寻求避险

* 美元受到风险厌恶心态的支撑，新兴亚洲货币下跌 * 但随着股市下滑，美元兑日圆处于守势 路透东京2月6日 - 美元周二走势坚挺，因全球股市暴跌促使焦虑不安的投资者削减风险资产曝险，寻求美元提供相对安全的庇护。 美元兑多数货币持坚，不过兑日圆下滑。由于日本的经常帐盈余，日圆在市场动荡时期被视为避险货币。 美元兑日圆 最低跌至低点108.46，不过稍后削减跌幅，最新报108.93，日内下滑0.1%。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，投资者避险引发美债收益率下跌，导致美元兑日圆跟随下滑。 “我觉得美元/日圆下道支撑位在107-108，”该策略师称，并补充说如果抛盘进一步加速，美元可能会跌向104日圆。 亚洲盘美国10年期公债收益率 下滑约8个基点至2.719%，低于周一所及的四年高点2.885%。 美元指数 报89.605。自上周五以来，该指数已上涨约1.1%。 新兴亚币回撤，印尼卢比兑美元 一度触及三个月低点13,605。 马来亚银行金英证券分析师表示，相较于2013年的“削减恐慌(taper tantrum)”，市场对近期美国公债收益率的升势可能会展现出更多的韧性。 “全球增长背景已经改变，而2013年的世界是‘分化的’，当时亚洲出口低迷，”上述分析师在报告中称，并表示像泰国等国家自那以后经常账收支状况有了巨大的改善。 截至1月末美元处于不利境地，当时美元指数一度跌至三年低点88.438，影响因素包括担心美国贸易保护主义，以及收益率优势缩窄等。 但美元走了好运，受到美国上周五公布的强劲就业报告，及近来上涨的全球股市遭遇庞大抛压的提振。 “我们看到自年初以来建立的头寸(例如欧元多仓)被大量结清，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 “收益率跳涨引发的股市重挫是这方面的触发因素。股市下跌让投资者很受伤，他们通过抛售欧元等近期上涨的货币来限制损失，这使得美元获得支撑。” 欧元 小升0.1%至1.2384美元，继隔夜下跌0.7%之后稍稍站稳脚跟。 股市周二依然承压，亚洲股市受挫，美国标普500指数期货 最多下跌3%至四个月低点，随后收复部分失地，最新跌0.9%。 道琼工业指数 曾在1月末涨至纪录高位，周五下跌2.5%，周一则又重挫4.6%。 美股大幅拉回，原因是对于通胀上升的担忧，使得美债收益率周一飙升至四年高位。 周五公布的美国非农就业数据对金融市场带来最新一击，因强劲的薪资增长强化了有关通胀上涨和收紧货币政策的猜测，交易员押注美联储今年的升息步伐或快于预期。 澳元兑美元 跌0.3%至0.7857美元，进一步远离1月26日所及两年半高位0.8136美元。 澳洲央行周二维持利率不变，对国内经济形势维持乐观论调，保持稳定的利率政策路径，即便全球市场跳水。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2394 1.2367 +0.22 +3.32 1.1996 美元/日圆 108.95 109.09 -0.13 -3.30 112.67 欧元/日圆 135.07 134.92 +0.11 -0.08 135.18 美元/瑞郎 0.9327 0.9314 +0.14 -4.27 0.9743 英镑/美元 1.3982 1.3957 +0.18 +3.48 1.3512 美元/加元 1.2524 1.2537 -0.10 -0.42 1.2577 美元/离岸人民币 6.2945 6.3111 -0.26 -3.35 6.5125 澳元/美元 0.7861 0.7877 -0.20 +0.77 0.7801 新西兰元/美元 0.7294 0.7263 +0.43 +2.94 0.7086 澳元/日圆 85.670 85.950 -0.33 -2.53 87.890 新西兰元/日圆 79.490 79.250 +0.30 -0.44 79.840 英镑/日圆 152.35 152.22 +0.09 +0.16 152.11 澳元/新西兰元 1.0773 1.0842 -0.64 -2.13 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 郑茵/孙茉莉/王洋/艾茂林/刘秀红 审校 于春红/王洋)