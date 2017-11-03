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《全球汇市》美元持稳于一周低点上方，关注美国就业数据
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2017年11月3日 / 凌晨1点46分 / 1 天前

《全球汇市》美元持稳于一周低点上方，关注美国就业数据

3 分钟阅读

    * 鲍威尔被提名美联储主席，市场不为所动
    * 美元指数周四持稳于一周低点上方
    * 英镑整理跌幅，此前英国央行升息，但表示未来升息步伐缓慢
    * 澳元下跌，因零售销售令人失望

    路透新加坡11月3日 - 美元指数周五持稳，关注焦点转向美国就业数据。美国总统提名鲍威尔为下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，市场并不意外。    

    美国总统特朗普周四宣布，提名美联储理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。            

    特朗普的决定与市场参与者的预期一致，美元在该消息公布后反应不大。
    
    美元指数      最新报94.696，此前从周四触及的一周低点94.411回升。
    
    美元周四下跌，此前美国众议院共和党公布了税改提案。
    
    共和党提议将公司税从35%降至20%，削减企业的外国获利税率，降低个人和家庭税率。但税改议案能否在国会获得通过，仍是个很大的未知数。

    Oanda驻新加坡亚太交易主管Stephen Innes表示，尽管税改议案内容似乎对美元有利，但能够多快实施仍存在不确定性。
    
    “这可能会是个相当冗长的过程，”Innes表示，他并称周五稍晚出炉的美国就业数据是近期美元关注的焦点。
    
    美元兑日圆      下跌0.1%至113.94，在上周五所及的三个半月高点114.45下方交投。欧元兑美元      持稳于1.1659美元。
    
    英镑兑美元整理跌势，周四创下6月来最大单日跌幅，因英国央行采取10多年来首度升息行动，但表示未来仅会渐进升息。

    英镑        持稳于1.3056美元，周四下挫1.4%。
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)的九名委员以7比2的投票结果，同意将利率从0.25%调高至0.5%，但央行称
预计未来进一步加息仅会是“渐进的”。            
    
    澳元        下滑0.3%至0.7689美元，此前公布的数据显示，澳洲9月经季节调整的零售销售较前月持平
，低于增长0.4%的市场预期；这令澳元承压。            
 
    
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                              最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1661  1.1656  +0.04 +10.92  1.0513
    美元/日圆                   113.96  114.08  -0.11  -2.49  116.87
    欧元/日圆                   132.88  132.99  -0.08  +7.91  123.14
    美元/瑞郎                   0.9985  0.9991  -0.06  -1.90  1.0178
    英镑/美元                   1.3056  1.3057  -0.01  +5.84  1.2336
    美元/加元                   1.2812  1.2806  +0.05  -4.60  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6114  6.6060  +0.08  -5.18  6.9726
    澳元/美元                   0.7685  0.7712  -0.35  +6.51  0.7215
    新西兰元/美元               0.6917  0.6912  +0.07  -0.35  0.6941
    澳元/日圆                   87.590  88.000  -0.47  +3.88  84.320
    新西兰元/日圆               78.830  78.850  -0.03  -2.88  81.170
    英镑/日圆                   148.79  148.96  -0.11  +3.31  144.02
    澳元/新西兰元               1.1112  1.1154  -0.38  +7.02  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王丽鑫/王兴亚/陈宗琦/王琛；审校 戴素萍/王颖/张若琪)

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