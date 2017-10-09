《全球汇市》美元持稳于10周高点附近，土耳其里拉大跌

* 美元兑日圆持稳，脱离美国非农就业报告后的高位 * 美国薪资增长加快扶助提振美联储升息押注 * 对朝鲜可能将采取更多挑衅举动的担忧重燃 * 土耳其里拉重挫，因美国与土耳其之间的紧张局势升级 * 新西兰元因政治不确定性触及四个月低位 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦10月9日 - 美元周一持稳在10周高点附近，周五公布的强劲非农就业数据给予投资人信心，美联储将在12月及之后的会议上升息。 土耳其里拉兑美元大跌 ，美国与土耳其外交关系出现紧张的最新迹象。此前土耳其与美国互相暂停部分签证服务。上周一名美国外馆雇员在土耳其被逮捕，因被指控与流亡美国教士居伦(Fethullah Gulen)有关联。美国谴责逮捕没有依据。居伦被指为去年在土耳其发动政变。 周五出炉的备受关注的非农就业报告显示，美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见。但投资者认为非农就业岗位减少是受飓风这样的暂时性因素影响，而且他们还把关注焦点放在美国薪资录得12月以来的最大涨幅上。 “薪资不是那种上涨后又下跌的事情，可能会是薪资可观增长的开端，而这正是美国经济需要的，”CMC Markets分析师David Madden称。 Madden还补充说，美国总统特朗普有望让税改案获得通过的憧憬，也让美元受到支持。 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客削减美元空仓，但仍对美元看法偏空。上周投机客的美元净空仓规模升至五年最高位。 美元指数 此前曾触及7月末以来的最高位94.267，周一交投在该水准附近，日内持平报93.789。 交投淡静，因日本、韩国和美国都逢公共假期. 新西兰元跌至四个月低点，周末公布的新西兰大选最终投票结果未能出现明确的赢家。 新西兰元/美元 一度跌至0.7052美元，为5月30日以来最低位。新西兰元最新报0.7075美元，日内下滑0.2%。 新加坡野村G10外汇分析师Peter Dragicevich表示，“下届政府的组成仍有很多政治不 确定性。政治风险溢价令新西兰元短期内承压。” 欧元兑美元 持平于1.1726美元，脱离周五触及的8月17日来的低点1.1669。 英镑在历经一年来最差周线表现后反弹约0.5%，有一些迹象显示要推翻英国首相特雷莎 梅(文翠珊，Theresa May)的计划恐难成功，让这个背负着众多政治不确定性疑虑的货币获 得一些支撑。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1732 1.1733 -0.01 +11.60 1.0513 美元/日圆 112.66 112.63 +0.03 -3.60 116.87 欧元/日圆 132.17 132.14 +0.02 +7.33 123.14 美元/瑞郎 0.9786 0.9779 +0.07 -3.85 1.0178 英镑/美元 1.3113 1.3063 +0.38 +6.30 1.2336 美元/加元 1.2538 1.2534 +0.03 -6.64 1.3430 美元/离岸人民币 6.6264 6.6499 -0.35 -4.97 6.9726 澳元/美元 0.7759 0.7769 -0.13 +7.54 0.7215 新西兰元/美元 0.7075 0.7092 -0.24 +1.93 0.6941 欧元/瑞郎 1.1482 1.1473 +0.08 +7.14 1.0717 欧元/英镑 0.8946 0.8981 -0.39 +5.02 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5182 9.5224 -0.04 -0.64 9.5799 美元/挪威克朗 7.9898 7.9850 +0.06 -7.49 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/侯雪萍/高琦/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红/蔡美珍/艾茂林)