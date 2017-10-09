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《全球汇市》美元持稳于10周高点附近，土耳其里拉大跌
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2017年10月9日 / 早上8点32分 / 12 天前

《全球汇市》美元持稳于10周高点附近，土耳其里拉大跌

3 分钟阅读

    * 美元兑日圆持稳，脱离美国非农就业报告后的高位
    * 美国薪资增长加快扶助提振美联储升息押注
    * 对朝鲜可能将采取更多挑衅举动的担忧重燃
    * 土耳其里拉重挫，因美国与土耳其之间的紧张局势升级
    * 新西兰元因政治不确定性触及四个月低位
    * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦10月9日 - 美元周一持稳在10周高点附近，周五公布的强劲非农就业数据给予投资人信心，美联储将在12月及之后的会议上升息。
    
    土耳其里拉兑美元大跌      ，美国与土耳其外交关系出现紧张的最新迹象。此前土耳其与美国互相暂停部分签证服务。上周一名美国外馆雇员在土耳其被逮捕，因被指控与流亡美国教士居伦(Fethullah Gulen)有关联。美国谴责逮捕没有依据。居伦被指为去年在土耳其发动政变。            

    周五出炉的备受关注的非农就业报告显示，美国9月非农就业岗位减少，为七年来首见。但投资者认为非农就业岗位减少是受飓风这样的暂时性因素影响，而且他们还把关注焦点放在美国薪资录得12月以来的最大涨幅上。
    
    “薪资不是那种上涨后又下跌的事情，可能会是薪资可观增长的开端，而这正是美国经济需要的，”CMC Markets分析师David Madden称。
    
    Madden还补充说，美国总统特朗普有望让税改案获得通过的憧憬，也让美元受到支持。
    
    据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客削减美元空仓，但仍对美元看法偏空。上周投机客的美元净空仓规模升至五年最高位。            

    美元指数      此前曾触及7月末以来的最高位94.267，周一交投在该水准附近，日内持平报93.789。
    
    交投淡静，因日本、韩国和美国都逢公共假期.
    
    新西兰元跌至四个月低点，周末公布的新西兰大选最终投票结果未能出现明确的赢家。
    
    新西兰元/美元        一度跌至0.7052美元，为5月30日以来最低位。新西兰元最新报0.7075美元，日内下滑0.2%。

    新加坡野村G10外汇分析师Peter Dragicevich表示，“下届政府的组成仍有很多政治不
确定性。政治风险溢价令新西兰元短期内承压。”
    
    欧元兑美元      持平于1.1726美元，脱离周五触及的8月17日来的低点1.1669。
    
    英镑在历经一年来最差周线表现后反弹约0.5%，有一些迹象显示要推翻英国首相特雷莎
梅(文翠珊，Theresa May)的计划恐难成功，让这个背负着众多政治不确定性疑虑的货币获
得一些支撑。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1732  1.1733  -0.01 +11.60  1.0513
    美元/日圆                   112.66  112.63  +0.03  -3.60  116.87
    欧元/日圆                   132.17  132.14  +0.02  +7.33  123.14
    美元/瑞郎                   0.9786  0.9779  +0.07  -3.85  1.0178
    英镑/美元                   1.3113  1.3063  +0.38  +6.30  1.2336
    美元/加元                   1.2538  1.2534  +0.03  -6.64  1.3430
    美元/离岸人民币                6.6264  6.6499  -0.35  -4.97  6.9726
    澳元/美元                   0.7759  0.7769  -0.13  +7.54  0.7215
    新西兰元/美元               0.7075  0.7092  -0.24  +1.93  0.6941
    欧元/瑞郎                   1.1482  1.1473  +0.08  +7.14  1.0717
    欧元/英镑                   0.8946  0.8981  -0.39  +5.02  0.8518
    欧元/瑞典克朗               9.5182  9.5224  -0.04  -0.64  9.5799
    美元/挪威克朗               7.9898  7.9850  +0.06  -7.49  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/侯雪萍/高琦/张明钧; 审校 孙茉莉/于春红/蔡美珍/艾茂林)

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