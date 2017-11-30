《全球汇市》美元持稳但月线恐收低，英退协议达成希望提振英镑

* 英镑走强，因对英国和欧盟将达成退欧协议的憧憬增强 * 美元兑日圆小涨，投资者关注朝鲜紧张局势 * 中国官方制造业PMI表现乐观，给澳元带来提振 * 比特币企稳，此前飙升至11,000美元上方的纪录高位 路透东京11月30日 - 美元兑一篮子其他主要货币周四持稳，但月线恐收低，投资者谨慎关注美国税改议案进展；与此同时，英镑走坚，因市场乐观预计英国将与欧盟达成退欧协议。 美元指数 日内持稳，报93.151，但11月迄今累计下滑1.5%。 英镑兑美元 上涨0.5%至1.3471，此前高见1.3480，为9月26以来最高。英镑本月迄今上涨1.4%。 “英镑获得买盘，那似乎和英退的因素有关。”State Street Bank and Trust东京分行经理Bart Wakabayashi称。 “如果他们需支付的金额没有一开始预期的那么多，那对英国将是正面的消息。”他说。 英国10年期公债 周三创6月以来最大跌幅，因媒体报导称英国愿意支付约500亿欧元(592.5亿美元)的费用，以打破退欧协商僵局。 美国税改立法进展缓慢，盖过了乐观经济数据对美元的影响。 美国第三季经济成长的速度快于最初判断，创下三年来最快增速，因企业设备支出强劲，同时库存上升。 “第三季GDP增速被上修，且另一日公布的消费者信心数据也十分强劲，触及17年新高，”U.S. Bank Wealth Management地区投资策略师Jeff Kravetz表示。 “除了利好经济数据之外，我认为多数投资者都在关注税改议案，”他说。“如果税改议案真的得以通过，则将给美元带来提振，因为税改是今年多数时候投资者关注的事情。” 美国国会共和党周三竭力调整他们的税改议案，以使那些担心税改将扩大联邦赤字的议员满意。该议案将在本周稍后递交美国参议院全体表决。 美联储主席叶伦在她最后一次国会作证时发表对经济基本乐观的看法，但表示，联邦债务问题将会如何发展，“应该让人夜不能寐”。 欧元兑美元 上涨0.2%，报1.1864美元，本月月线有望上涨1.9%，但低于周一所及的两个月高点1.1961。 美元兑日圆 上涨0.1%，报111.99日圆，远离周一所及的10周低点110.85，但月线仍下滑1.5%。 朝鲜发射导弹后投资者持续观察朝鲜半岛紧张局势。 美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)在联合国安理会紧急会议上表示：“一旦爆发战争，将彻底摧毁朝鲜政权，这点毫无疑问。” 澳元兑美元上涨0.2%至0.7585，之前公布的11月中国制造业活动数据强于预期。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，11月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至51.8。这是官方制造业PMI连续16个月处于扩张区间。 新西兰元兑美元 下跌0.5%至0.6847，之前公布的一项企业景气调查显示，11月企业信心降至八年低点，因新政府存在不确定性且楼市放缓。 比特币 涨8.1%至10,614美元。比特币周三升越11,000美元关口，连续第六天创下纪录新高，此前更在短短12个小时内便涨逾1,000美元，这让市场愈发担心一个迅速膨胀的泡沫可能将以惊人的方式破裂。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1862 1.1847 +0.13 +12.83 1.0513 美元/日圆 112.04 111.92 +0.11 -4.13 116.87 欧元/日圆 132.92 132.59 +0.25 +7.94 123.14 美元/瑞郎 0.9842 0.9844 -0.02 -3.30 1.0178 英镑/美元 1.3472 1.3406 +0.49 +9.21 1.2336 美元/加元 1.2862 1.2863 -0.01 -4.23 1.3430 美元/离岸人民币 6.6146 6.6106 +0.06 -5.13 6.9726 澳元/美元 0.7589 0.7570 +0.25 +5.18 0.7215 新西兰元/美元 0.6849 0.6879 -0.44 -1.33 0.6941 澳元/日圆 85.040 84.730 +0.37 +0.85 84.320 新西兰元/日圆 76.740 76.990 -0.32 -5.46 81.170 英镑/日圆 150.98 150.06 +0.61 +4.83 144.02 澳元/新西兰元 1.1079 1.0985 +0.86 +6.70 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 许娜/张若琪/汪红英/王颖/杜明霞)