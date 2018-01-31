《全球汇市》美元持稳但月线料下跌，投资者等待美联储政策会议决定

* 美元兑一篮子货币持稳 * 交易员等待特朗普的国情咨文演说及美联储政策声明 路透新加坡1月31日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议决定以及美国总统特朗普的国情咨文演说。 美元指数 最新报89.145，维持在上周所及88.43附近的三年低点之上。 美元兑日圆 上升0.1%至108.91。欧元兑美元 升0.1%至1.2416。 根据白宫公布的演讲稿摘录，特朗普将在国情咨文演说中表示，他伸出双手与民主党和共和党合作。 特朗普将于0200 GMT在国会山发表国情咨文，他将呼吁两党就重建基础设施的计划合作。 本周将有一系列事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束的为期两天的货币政策会议、周五的美国非农就业报告等，交易商在这之前维持谨慎情绪。 外界普遍预期美联储本周维持利率不变，投资者将关注其政策声明，寻找关于今年利率前景的新线索。 LGT Bank驻新加坡投资策略师Roy Teo表示，美联储此次对经济和通胀前景的评估或许 不会发生重大变化，并称任何重大变化都可能是以后的事情。 Teo补充称，由于市场参与者似乎在消化美联储今年三次加息的可能性，所以美联储政 策声明提振美元的可能性较小。 美元本周稍事喘息，因美国10年期公债收益率 升至2.7%上方，触及2014年4 月以来最高。 美元兑主要货币或录得很大的月度跌幅。比如欧元兑美元1月已涨约3.5%，有望录得201 7年7月以来最大单月涨幅。 美元面临阻力，部分原因在于，不止是美联储，全球主要央行也在转向缩减刺激，因此 美元的收益率魅力面临风险。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2409 1.2400 +0.07 +3.44 1.1996 美元/日圆 109.02 108.76 +0.24 -3.24 112.67 欧元/日圆 135.28 134.89 +0.29 +0.07 135.18 美元/瑞郎 0.9346 0.9341 +0.05 -4.07 0.9743 英镑/美元 1.4151 1.4145 +0.04 +4.73 1.3512 美元/加元 1.2338 1.2332 +0.05 -1.90 1.2577 美元/离岸人民币 6.3315 6.3293 +0.03 -2.78 6.5125 澳元/美元 0.8062 0.8082 -0.25 +3.35 0.7801 新西兰元/美元 0.7351 0.7329 +0.30 +3.74 0.7086 澳元/日圆 87.900 87.920 -0.02 +0.01 87.890 新西兰元/日圆 80.150 79.720 +0.54 +0.39 79.840 英镑/日圆 154.30 153.86 +0.29 +1.44 152.11 澳元/新西兰元 1.0967 1.1023 -0.51 -0.36 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/杜明霞/李爽 审校 徐文焰/王兴亚/张涛)