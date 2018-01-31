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January 31, 2018 / 1:17 AM / in 3 days

《全球汇市》美元持稳但月线料下跌，投资者等待美联储政策会议决定

2 分钟阅读

    * 美元兑一篮子货币持稳
    * 交易员等待特朗普的国情咨文演说及美联储政策声明

    路透新加坡1月31日 - 美元兑一篮子货币周三持稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议决定以及美国总统特朗普的国情咨文演说。
    
    美元指数            最新报89.145，维持在上周所及88.43附近的三年低点之上。

    美元兑日圆      上升0.1%至108.91。欧元兑美元      升0.1%至1.2416。
    
    根据白宫公布的演讲稿摘录，特朗普将在国情咨文演说中表示，他伸出双手与民主党和共和党合作。
    
    特朗普将于0200 GMT在国会山发表国情咨文，他将呼吁两党就重建基础设施的计划合作。
    
    本周将有一系列事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三结束的为期两天的货币政策会议、周五的美国非农就业报告等，交易商在这之前维持谨慎情绪。
    
    外界普遍预期美联储本周维持利率不变，投资者将关注其政策声明，寻找关于今年利率前景的新线索。

    LGT Bank驻新加坡投资策略师Roy Teo表示，美联储此次对经济和通胀前景的评估或许
不会发生重大变化，并称任何重大变化都可能是以后的事情。
    
    Teo补充称，由于市场参与者似乎在消化美联储今年三次加息的可能性，所以美联储政
策声明提振美元的可能性较小。
    
    美元本周稍事喘息，因美国10年期公债收益率           升至2.7%上方，触及2014年4
月以来最高。
    
    美元兑主要货币或录得很大的月度跌幅。比如欧元兑美元1月已涨约3.5%，有望录得201
7年7月以来最大单月涨幅。
    
    美元面临阻力，部分原因在于，不止是美联储，全球主要央行也在转向缩减刺激，因此
美元的收益率魅力面临风险。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2409  1.2400  +0.07  +3.44  1.1996
    美元/日圆                   109.02  108.76  +0.24  -3.24  112.67
    欧元/日圆                   135.28  134.89  +0.29  +0.07  135.18
    美元/瑞郎                   0.9346  0.9341  +0.05  -4.07  0.9743
    英镑/美元                   1.4151  1.4145  +0.04  +4.73  1.3512
    美元/加元                   1.2338  1.2332  +0.05  -1.90  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3315  6.3293  +0.03  -2.78  6.5125
    澳元/美元                   0.8062  0.8082  -0.25  +3.35  0.7801
    新西兰元/美元               0.7351  0.7329  +0.30  +3.74  0.7086
    澳元/日圆                   87.900  87.920  -0.02  +0.01  87.890
    新西兰元/日圆               80.150  79.720  +0.54  +0.39  79.840
    英镑/日圆                   154.30  153.86  +0.29  +1.44  152.11
    澳元/新西兰元               1.0967  1.1023  -0.51  -0.36  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/杜明霞/李爽  审校 徐文焰/王兴亚/张涛)
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