《全球汇市》美元持稳在近期低点上方，欧元疲软

* 美债收益率上升支撑美元 * 美元指数在两周高位附近交投 * 今年美元反弹可能无法持续--调查 * 新西兰元下跌，此前该国央行维持利率不变 路透东京2月8日 - 美元兑其他主要货币周四脱离近期低点，得益于欧元疲势和美债收益率上升，但对最近股市震荡的担忧令美元走势受限。 美元指数 日内持稳在90.242，距离周三所及盘中高点90.40不远，该水平为两周高点。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.2278，但距离隔夜市场低点1.2246不远，远低于上个月所及三年高位1.2538。 “欧元近期走势过于强劲，而且市场对欧洲央行将较早实施政策正常化的预期有些过度，投资者现在正解除相关仓位，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出。 “美元/日圆走势似乎受到股市不确定性所限，可能维持区间波动，”山本雅文补充称。“但股市下跌可能不会持续很长时间，因为全球经济表现稳健。” 美元兑日圆 日内小涨至109.37。 美债收益率上涨也支撑了美元。 “昨日，美债收益率上涨，所以总体说来，这为美元带来了支撑，”三井住友信托银行市场分析师Ayako Sera表示。 指标10年期美国公债收益率 在亚洲交易时段报2.816%，周三在美国市场收于2.843%。 周一该指标收益率最高涨至2.885%，为2014年1月以来最高，因较为强劲的通胀数据导致投资者担心美联储升息次数可能多于原先预期。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三试图平息这些恐惧。 他在檀香山的一个活动上表示，美联储将坚持“稳步渐进”的升息计划，即使近期美国经济数据表现较一些人预期强劲，且劳动力市场紧俏。 美国国会两党领袖罕见地放下分歧，达成一份为期两年的预算协议，将政府支出增加近3,000亿美元，希望藉此平息华府内有关财政政策的争吵。 此一消息也令美债承压。 据周四公布路透对策略师的调查，美元今年的反弹不太可能持续，尽管预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)至少将加息三次。 对近70位外汇分析师的最新调查显示，预计未来一年美元兑大多数主要货币将小幅走软 。1月份美元表现为30年来最差。 与此同时，新西兰元跌至四周低点，新西兰央行周四稍早维持利率在纪录低位不变。 新西兰央行称，本周股市的波动是全球市场对通胀上升及利率上涨风险感到不安的警讯 。 新西兰元 下跌0.5%至0.7204美元，稍早低见0.7192美元，为1月11日来最低位 。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2282 1.2262 +0.16 +2.38 1.1996 美元/日圆 109.32 109.31 +0.01 -2.97 112.67 欧元/日圆 134.28 134.07 +0.16 -0.67 135.18 美元/瑞郎 0.9436 0.9434 +0.02 -3.15 0.9743 英镑/美元 1.3894 1.3880 +0.10 +2.83 1.3512 美元/加元 1.2552 1.2567 -0.12 -0.20 1.2577 美元/离岸人民币 6.3191 6.3189 +0.00 -2.97 6.5125 澳元/美元 0.7820 0.7821 -0.01 +0.24 0.7801 新西兰元/美元 0.7201 0.7237 -0.50 +1.62 0.7086 澳元/日圆 85.530 85.490 +0.05 -2.69 87.890 新西兰元/日圆 78.730 79.100 -0.47 -1.39 79.840 英镑/日圆 151.91 151.73 +0.12 -0.13 152.11 澳元/新西兰元 1.0862 1.0802 +0.56 -1.32 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李春喜/艾茂林/张荻/李爽/王灿；审校 高琦/张若琪/王洋/于春红/郑茵)