《全球汇市》美元持稳在13个月低点上方，市场静待美联储政策声明

* 美元指数在上日触及的13个月低点上方持稳 * 市场关注美联储政策声明，以寻找未来前景的线索 路透新加坡7月26日 - 美元兑一篮子主要货币周三持稳在13个月低点上方，投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明，以寻找下次收紧货币政策的时间线索。 市场普遍预期，美联储在周三结束的两天会议上将维持利率不变。投资者要关注的线索在于，美联储今年是否可能再次升息以及何时开始削减债券持仓。 OANDA在新加坡的亚太交易主管Stephen Innes称，部分关注点在美联储有可能暗示9月开始缩表。 Innes在一份报告中称，美联储做出这样的暗示不会让人很意外，可能不会对美元带来很大提振。“对通胀的措辞方面，可能出现鸽派的倾向。” 通胀迟滞一直令美元承压，给美联储今年能否再次升息带来不确定性。 美元指数 报94.082，周二低见93.638，为2016年6月以来最低点。 美元兑日圆 持稳在111.89日圆，昨日上扬0.7%。 美元兑其他主要货币昨日扳回部分失地，因美国公债收益率随同美国股市升高。 但分析师指出，围绕美国医改议案进展、以及俄罗斯是否干预美国2016年总统大选并与特朗普竞选团队串通的调查仍存在不确定性，为特朗普政府落实其减税和增支承诺笼罩阴霾。这已削弱了对美国经济成长和通胀的预期。 美国参议院共和党人的奥巴马医保替换计划未能获得足够票数通过，这一消息强化了这些忧虑。 “过去一个月，由于市场被迫解除寄望特朗普行情的再通胀交易，美元遭遇无情的抛售，”瑞士信贷私人银行投资策略与研究部董事兼亚太区资深外汇分析师王君豪表示。 “短线出现些许稳定将是大家乐见的，”他表示，并称美债收益率周二上涨后，美元或可寻得一些支撑。 美国10年期公债收益率 周三报2.322%，周二收在 2.326%，远高于周五所及的三周低点2.225%。 欧元 持稳于1.1647美元，周二高见1.17125，为2015年8月来最高水平，且仅略低于两年半高位，受德国企业调查强于预期提振。 周二公布的IFO月度调查调查显示，德国7月企业景气意外上升，再创纪录高位，各行业景气均有上升。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1648 1.1651 -0.03 +10.80 1.0513 美元/日圆 111.88 111.88 +0.00 -4.27 116.87 欧元/日圆 130.34 130.29 +0.04 +5.85 123.14 美元/瑞郎 0.9524 0.9523 +0.01 -6.43 1.0178 英镑/美元 1.3023 1.3023 +0.00 +5.57 1.2336 美元/加元 1.2506 1.2507 -0.01 -6.88 1.3430 美元/离岸人民币 6.7540 6.7572 -0.05 -3.14 6.9726 澳元/美元 0.7912 0.7936 -0.30 +9.66 0.7215 新西兰元/美元 0.7430 0.7415 +0.20 +7.05 0.6941 澳元/日圆 88.540 88.800 -0.29 +5.00 84.320 新西兰元/日圆 83.160 82.970 +0.23 +2.45 81.170 英镑/日圆 145.75 145.70 +0.03 +1.20 144.02 澳元/新西兰元 1.0644 1.0698 -0.50 +2.51 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 侯雪苹/王丽鑫/许娜/陈宗琦；审校 郑茵/戴素萍/李爽/李婷仪)