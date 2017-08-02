《全球汇市》美元持稳暂停连续跌势，中美贸易摩擦担忧打击商品货币

* 美中贸易摩擦担忧打击大宗商品货币 * 欧元上涨，因债券收益率下滑及公债息差收窄 * 2017年全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦8月2日 - 美元周三持稳，中止近期连续跌势，因投资者继续解除针对美元的空头押注，尤其是兑新西兰元和加元。 对于中国和美国贸易摩擦的担忧也打击大宗商品相关货币，这些货币今年以来受到强劲资金流入支撑。在伦敦盘初，欧元是美元基本全线走强的唯一例外。 美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。 美元指数 在早盘交易中基本持平在92.96。周二该指数一度触及15个月低位92.777。 欧元兑美元 涨0.3%至1.1837，守在上日所及两年半高位1.1846下方。 美元遭遇政治风险和货币政策不确定性打击，而相比之下，欧元却从外界对欧洲央行最终将逐步退出宽松政策的预期中得到支撑。 今年欧元在10国集团(G10)货币中表现亮眼，兑美元已上涨逾12%，其中大部分涨幅为过 去三个月中所录。但部分投资者对欧元强势益发感到担忧。 “我们的欧洲策略师建议在上涨时出脱欧元，他们认为市场或许过早消化了欧洲央行的 鹰派预期，”香港RBC Capital Markets亚洲外汇策略业务负责人Sue Trinh说道。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1835 1.1801 +0.29 +12.57 1.0513 美元/日圆 110.75 110.35 +0.36 -5.24 116.87 欧元/日圆 131.06 130.22 +0.65 +6.43 123.14 美元/瑞郎 0.9657 0.9656 +0.01 -5.12 1.0178 英镑/美元 1.3221 1.3199 +0.17 +7.17 1.2336 美元/加元 1.2575 1.2534 +0.33 -6.37 1.3430 美元/离岸人民币 6.7287 6.7286 +0.00 -3.50 6.9726 澳元/美元 0.7958 0.7967 -0.11 +10.30 0.7215 新西兰元/美元 0.7433 0.7465 -0.43 +7.09 0.6941 欧元/瑞郎 1.1429 1.1392 +0.32 +6.64 1.0717 欧元/英镑 0.8948 0.8933 +0.17 +5.05 0.8518 欧元/瑞典克朗 9.5978 9.5679 +0.31 +0.19 9.5799 美元/挪威克朗 7.9108 7.9257 -0.19 -8.41 8.6370 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘秀红/王颖/王琛；审校 王颖/张明钧/艾茂林)