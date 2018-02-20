《全球汇市》美元持稳，但围绕美国财政赤字和通胀的担忧挥之不去

路透东京2月20日 - 美元周二企稳，延续美元指数上日从三年低点反弹的走势，尽管对美国财政赤字增加可能扰乱经济的担忧加剧，仍困扰美元走势。 美元指数 报89.215，较周五所及三年低点88.251上涨约1%。 美元最近数月走软，美国利率上升带来的正面推动被一系列负面因素所抵消。 首先，对今年其他央行将跟随美联储收紧政策的看法，被认为是美元走势低迷的一个原因。 随后美国财长努钦(Steven Mnuchin)的讲话令人担心，美国可能采取弱势美元的政策，因其贸易逆差升至近十年最高点。 对美国预算赤字的担忧愈演愈烈，也打压美元。2019年美国赤字料增至逾1万亿美元，因政府扩大支出并大幅削减企业税。 “美元持续下跌，但原因不断变化。目前，美国增加发债的预期、美联储减少购债以及美国财政赤字扩大是关注焦点，”三井住友银行首席分析师宇野大介称。 他称，“这应意味着美国长期收益率将保持高位，而美元将保持疲软，也就是说美元上扬可能幅度较小，但下跌的话幅度会大得多。” 经济学家认为，美国总统特朗普的减税和支出计划可能事与愿违，导致本已强劲的经济出现过热，并引发不必要的通胀上升。 美元兑日圆 报106.75日圆，日内上涨0.15%，自周五触及的15个月低点105.545反弹。 欧元/美元 报1.2406美元，自周五创出的三年高点1.2556回落。 欧元区各成员国财政部长周一选择西班牙经济部长德金多斯在5月接替欧洲央行(ECB)副总裁冈斯坦西欧，此举可能会提高德国央行总裁魏德曼在明年担任ECB总裁职位的可能性，有可能令欧洲央行的政策更趋向强硬。 自去年以来，有关欧洲央行将退出刺激举措的臆测一直是助推欧元上涨的主要动力。 不过近期而言，在欧陆地区的政治不确定性之下，投资者可能对买进欧元持审慎态度。 德国社民党周二开始进行一项通讯投票，决定该党是否应接受党内领导人上周与梅克尔总理达成的协议，再次与其共组执政联盟。 这项投票的结果将在3月4日揭晓。 意大利也将在3月4日举行大选，选举结果预计将导致形成悬峙议会的局面。 上日 当日 今年来 2017年 最新报价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2391 1.2407 -0.13 +3.29 1.1996 美元/日圆 106.74 106.59 +0.14 -5.26 112.67 欧元/日圆 132.26 132.23 +0.02 -2.16 135.18 美元/瑞郎 0.9302 0.9289 +0.14 -4.53 0.9743 英镑/美元 1.3980 1.4003 -0.16 +3.46 1.3512 美元/加元 1.2572 1.2558 +0.11 -0.04 1.2577 美元/离岸人民币 6.3063 6.3054 +0.01 -3.17 6.5125 澳元/美元 0.7897 0.7911 -0.18 +1.23 0.7801 新西兰元/美元 0.7354 0.7370 -0.22 +3.78 0.7086 澳元/日圆 84.310 84.340 -0.04 -4.07 87.890 新西兰元/日圆 78.520 78.570 -0.06 -1.65 79.840 英镑/日圆 149.23 149.20 +0.02 -1.89 152.11 澳元/新西兰元 1.0737 1.0730 +0.07 -2.45 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 汪红英/王丽鑫/郑茵/李婷仪/许娜/张荻)